I 10 migliori libri su Maria Callas

Sei affascinato dal leggendario soprano Maria Callas? Se è così, ti aspetta una sorpresa con questa selezione di libri che approfondiscono la sua affascinante vita e carriera. Questi titoli forniscono prospettive uniche e approfondimenti completi sul mondo di questa cantante lirica. I libri trattano vari aspetti della sua vita, tra cui lettere personali, risultati professionali, relazioni romantiche e il suo impatto sul mondo dell’opera.

Di cosa parlano i libri su Maria Callas?

I libri forniscono approfondimenti sulla sua vita, sia personale che professionale, facendo luce sui suoi successi e sfide. Alcuni testi si concentrano su elementi specifici della carriera della Callas, come le sue sublimi interpretazioni registrate su disco, come evidenziato in Il melomane domestico . Inoltre, ci sono opere che approfondiscono la sua voce appassionata, il suo impatto sul mondo dell’opera e la sua eredità artistica. Ogni libro offre una prospettiva unica e contribuisce a una comprensione completa del libro di Maria Callas.

Altri titoli offrono una profonda immersione nella sua corrispondenza personale, fornendo uno sguardo genuino nei suoi pensieri e nelle sue emozioni. Si tratta di raccolte di lettere e memorie inedite, come Io, Maria. Lettere e memorie inedite e Maria Callas. Lettere d’amore , che consentono ai lettori di comprendere meglio la complessa personalità di questa straordinaria cantante.

Altri testi sono vere e proprie biografie che esplorano il viaggio complessivo di Maria Callas. Analizzano meticolosamente i suoi successi professionali e al contempo anche la vita privata, come La divina: Maria Callas, la voce della passione .

Altri dettagli

Il libro più vecchio della lista è Maria Callas mentre l’edizione più recente è invece 100 anni di Maria Callas , pubblicato da Arcana nel 2023. Ci sono poi edizioni degli anni 2000 e 2010, così come alcune degli anni 2020.

Alcuni dei libri sono stati pubblicati da case editrici importanti, come Mondadori, Rizzoli, Giunti.

C’è un libro che spicca come il più lungo, con oltre 550 pagine, ovvero Io, Maria .

Lista dei migliori libri su Maria Callas su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri su Maria Callas che sono presenti su Amazon versione Italia:

Io, Maria. Lettere e memorie inedite

Titolo: Io, Maria

Sottotitolo: Lettere e memorie inedite

ISBN-13: 978-8817144049

Autore: Maria Callas, Tom Volf (a cura di)

Traduttore: Gustavo Visentini

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 dicembre 2019

Pagine: 555

Formato: copertina flessibile







La divina: Maria Callas, la voce della passione

Titolo: La divina

Sottotitolo: Maria Callas, la voce della passione

ISBN-13: 978-8809905733

Autore: Michelle Marly

Traduttore: Sofia Dilaghi

Editore: Giunti

Edizione: 20 ottobre 2021

Pagine: 418

Formato: copertina flessibile







Il melomane domestico. Maria Callas e altri scritti sull’opera

Titolo: Il melomane domestico

Sottotitolo: Maria Callas e altri scritti sull’opera

ISBN-13: 978-8894911060

Autore: Alessandro Duranti

Editore: Ronzani Editore

Edizione: New (30 settembre 2017)

Pagine: 174

Formato: copertina flessibile







Maria Callas. L’arte dello stupore

Titolo: Maria Callas

Sottotitolo: L’arte dello stupore

ISBN-13: 978-8890200380

Autore: Leonardo Bragaglia, P. Pretolani (a cura di)

Editore: Persiani

Edizione: 28 febbraio 2006

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







100 anni di Maria Callas: Nei ricordi di chi l’ha conosciuta

Titolo: 100 anni di Maria Callas

Sottotitolo: Nei ricordi di chi l’ha conosciuta

ISBN-13: 978-8892771673

Autore: Eleonora Bagarotti

Editore: Arcana

Edizione: 17 marzo 2023

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Maria Callas. Vissi d’arte, vissi d’amore

Titolo: Maria Callas

Sottotitolo: Vissi d’arte, vissi d’amore

ISBN-13: 978-8867082834

Autore: Lelait­ David Helo

Traduttore: S. Favaro

Editore: Lindau

Edizione: 18 settembre 2014

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Maria Callas

Titolo: Maria Callas

ISBN-13: 978-1523470792

Autore: Ettore Napoli

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: Edizione 2016

Pagine: 148

Formato: copertina flessibile







Troppo fiera, troppo fragile. Il romanzo della Callas

Titolo: Troppo fiera, troppo fragile

Sottotitolo: Il romanzo della Callas

ISBN-13: 978-8804571841

Autore: Alfonso Signorini

Editore: Mondadori

Edizione: Seconda edizione (11 settembre 2007)

Pagine: 261

Formato: copertina rigida







Maria Callas. Lettere d’amore

Titolo: Maria Callas

Sottotitolo: Lettere d’amore

ISBN-13: 978-8804578680

Autore: Renzo Allegri

Editore: Mondadori

Edizione: 4 marzo 2008

Pagine: 210

Formato: copertina rigida







Maria Callas. Immagini di una vita

Titolo: Maria Callas

Sottotitolo: Immagini di una vita

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854013636

Autore: Y. B. Dherbier (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: illustrata (6 maggio 2010)

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile











