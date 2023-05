I 10 migliori libri su Minecraft

Benvenuto in questo assortimento di libri a tema Minecraft, il popolare videogioco sandbox. All’interno di questa raccolta troverai una selezione di titoli che soddisfano vari aspetti di Minecraft, fornendo indicazioni, avventure e approfondimenti per migliorare la tua esperienza di gioco.

Di cosa parlano i libri su Minecraft?

I libri approfondiscono aspetti specifici di Minecraft e in generale si tratta di guide o comunque di libri di suggerimenti ma ci sono anche libri di racconti o fumetti. Ad esempio, Minecraft Mojang. Le mappe. Guida all’esplorazione di Minecraft funge da guida completa per esplorare il vasto mondo di Minecraft, descrivendo in dettaglio vari costruzioni, creature e meraviglie.

Inoltre, Minecraft. Guida a incantesimi e pozioni offre un’esplorazione completa di incantesimi e pozioni, fornendo preziose conoscenze per migliorare le tue abilità. Per i lettori più giovani, La forza dell’amicizia. Minecraft. Il fumetto ufficiale presenta un racconto a fumetti a tema Minecraft incentrato sull’amicizia e adatto a bambini dai 7 anni in su.

La guida migliore sembra essere Minecraft. Guida alla creatività, un testo che fornisce consigli per sprigionare la propria creatività con questo “mondo “virtuale con approfondimenti e suggerimenti degli esperti di Mojang.

Altri dettagli

Per quanto riguarda le lunghezze dei libri in questa selezione, variano da circa 60 a 220 pagine. Il libro con più pagine è L’isola. Minecraft, che si estende per circa 226 pagine. Il libro più breve di questa raccolta è invece Minecraft Mojang. La mia prima guida, composto da circa 64 pagine, pensato come guida introduttiva per i giovani lettori.

Alcuni dei libri sono stati pubblicati negli anni 2010 mentre altri sono più recenti (alcuni del 2022 o del 2023).

Lista dei migliori libri su Minecraft su Amazon

In basso la classifica dei 10 migliori libri su Minecraft che si possono trovare su Amazon (in versione italiana):

Minecraft. Guida alla creatività

Titolo: Minecraft

Sottotitolo: Guida alla creatività

ISBN-13: 978-8804744641

Autore:

Traduttore: Stefania Lepera

Editore: Mondadori

Edizione: 8 febbraio 2022

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Minecraft Mojang. Le mappe. Guida all’esplorazione di Minecraft

Titolo: Minecraft Mojang

Sottotitolo: Le mappe. Guida all’esplorazione di Minecraft

ISBN-13: 978-8804719373

Autore: Stephanie Milton

Illustratore: Mahendra Singh

Traduttore: Stefania Lepera

Editore: Mondadori

Edizione: 29 ottobre 2019

Pagine: 77

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La forza dell’amicizia. Minecraft. Il fumetto ufficiale

Titolo: La forza dell’amicizia

Sottotitolo: Minecraft. Il fumetto ufficiale

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8804753834

Autore: Sfé R. Monster, Sarah Graley, Purenins, Stef (Colorista), Hill, John J. (Letterer)

Traduttore: Alice Casarini

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (19 luglio 2022)

Pagine: 89

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Minecraft. Guida alla redstone

Titolo: Minecraft

Sottotitolo: Guida alla redstone

ISBN-13: 978-8804771371

Autore: Craig Jelley

Illustratore: Ryan Marsh

Traduttore: Lia Desotgiu

Editore: Mondadori

Edizione: 14 marzo 2023

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’isola. Minecraft

Titolo: L’isola

Sottotitolo: Minecraft

ISBN-13: 978-8804683414

Autore: Max Brooks

Traduttore: Matteo Mazzuca

Editore: Mondadori

Edizione: 21 novembre 2017

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Minecraft. Guida al combattimento

Titolo: Minecraft

Sottotitolo: Guida al combattimento

ISBN-13: 978-8804744634

Autore:

Traduttore: Stefania Lepera

Editore: Mondadori

Edizione: 8 febbraio 2022

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Minecraft. Guida a incantesimi e pozioni

Titolo: Minecraft

Sottotitolo: Guida a incantesimi e pozioni

ISBN-13: 978-8804689232

Autore: Stephanie Milton

Illustratore: Ryan Marsh

Illustratore: Joe Bolder

Traduttore: Lia Desotgiu

Editore: Mondadori

Edizione: 24 luglio 2018

Pagine: 79

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Minecraft Mojang. La mia prima guida

Titolo: Minecraft Mojang

Sottotitolo: La mia prima guida

ISBN-13: 978-8804716143

Autore: Stephanie Milton

Illustratore: Ryan Marsh

Traduttore: Matteo Mazzucca

Editore: Mondadori

Edizione: 3 settembre 2019

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Blocco ai bulli. Minecraft. Il fumetto ufficiale

Titolo: Blocco ai bulli

Sottotitolo: Minecraft. Il fumetto ufficiale

ISBN-13: 978-8804734819

Autore: Sfé R. Monster, John J. Hill, Graley, Sarah (Designer)

Traduttore: Alice Casarini

Editore: Mondadori

Edizione: 28 settembre 2021

Pagine: 90

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Minecraft. Il libro delle barzellette

Titolo: Minecraft

Sottotitolo: Il libro delle barzellette

ISBN-13: 978-8804720256

Autore: Dan Morgan

Illustratore: Joe McLaren

Traduttore: Augusto Macchetto

Editore: Mondadori

Edizione: 12 novembre 2019

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











