I 10 migliori libri su miti e leggende della Lombardia

Scopri miti e leggende della Lombardia con questa selezione di libri. Questi testi offrono un’esplorazione intrigante del folklore regionale, dei misteri storici e delle tradizioni culturali. Ideale per chi è interessato a scoprire il ricco patrimonio e il passato storico della regione, questa selezione sarà di sicuro interesse per i lombardi anche per chi intende visitare l’area.

Di cosa parlano i libri su miti e leggende della Lombardia?

Misteri e leggende della Lombardia di Marco Alex Pepè funge da guida turistica mistica, svelando 90 racconti attraverso le 12 province della Lombardia. Dal Portone del Diavolo di Bergamo ai violini Stradivari di Cremona, è un viaggio affascinante nel folklore e nella storia. I lettori sono invitati a esplorare le leggende di luoghi come il Lago di Garda e la Rocca infestata vicino a Varese.

Leggende e racconti popolari della Lombardia di Lidia Beduschi intreccia grandi eventi storici con la tradizione locale. Storie di inondazioni divine, orde di Attila e spiriti confinati dal Concilio di Trento sono narrate insieme a racconti personali di nascite, morti e feste, dipingendo un quadro vibrante dell’eredità lombarda.

Magie e misteri del quotidiano: Leggende lombarde di Ada Cattaneo è un tesoro di 121 leggende lombarde. Questi racconti, intrisi di migliaia di anni di saggezza, svelano le tradizioni, le superstizioni e gli eventi significativi della regione. È un invito a riscoprire costumi e credenze dimenticate. Offre spunti sull’evoluzione e l’identità sociale.

Tanto tempo fa… in Lombardia di Marta Salvi-Villa fa rivivere l’era dei cantastorie itineranti in Lombardia. Catturando l’essenza di romanzi, leggende, novelle e fiabe della cultura popolare, è un’affascinante esplorazione della storia e delle radici della regione attraverso storie accattivanti.

In Incanti dei Natali lombardi: Le nostre leggende e tradizioni di Ada Cattaneo l’attenzione si sposta sugli incantesimi natalizi della Lombardia. Quest’opera copre 28 leggende, numerose tradizioni e curiose credenze. Offre un viaggio per famiglie attraverso gli aspetti magici e mitici delle festività natalizie in Lombardia.

Storie e leggende lombarde di Marco Carminati presenta un’esaustiva raccolta di fiabe lombarde, accostandole alle loro versioni dialettali. È un approccio unico per preservare il patrimonio linguistico della regione esplorandone al tempo stesso il ricco folklore.

I lombardi che fecero l’impresa di Elena Percivaldi prende una piega storica. Approfondisce i conflitti tra Lega Lombarda e L’imperatore Barbarossa. Questa narrazione ritrae la lotta per la libertà e l’autogoverno sullo sfondo dell’Italia e dell’Europa del XII secolo. Offre una nuova prospettiva su Federico Barbarossa.

Streghe, briganti, diavoli e santi di Laura Siccardi è un’edizione illustrata che esplora la dicotomia tra bene e male in lombardo folclore. Attraverso racconti di streghe, briganti, diavoli e santi, presenta uno sguardo accattivante sugli elementi morali e mitici delle storie regionali.

Storie dei lombardi di Gianni Brera offre una raccolta di racconti che riflettono il profondo amore dell’autore per la Lombardia. Queste narrazioni, che vanno dai ricordi nostalgici alle riflessioni autoriali, forniscono una visione unica della geografia, della storia e dell’identità culturale della regione sullo sfondo dei temi politici italiani.

Infine, Storie e Leggende di Lombardia. di Ravanelli, pur in assenza di recensioni, promette di essere un tuffo nei miti e nelle leggende della regione. La sua misteriosa assenza di feedback da parte dei clienti aggiunge un’aura di intrigo, invitando i lettori a scoprire le sue storie nascoste.

Lista dei migliori libri su miti e leggende della Lombardia su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri su miti e leggende della Lombardia che sono presenti su Amazon:

Misteri e leggende della Lombardia

Titolo: Misteri e leggende della Lombardia

ISBN-13: 978-8866436652

Autore: Marco Alex Pepè

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 11 novembre 2019

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Leggende e racconti popolari della Lombardia

Titolo: Leggende e racconti popolari della Lombardia

ISBN-13: 978-8882897772

Autore: Lidia Beduschi

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 313

Formato: copertina flessibile







Magie e misteri del quotidiano: Leggende lombarde

Titolo: Magie e misteri del quotidiano

Sottotitolo: Leggende lombarde

ISBN-13: 9798471482364

Autore: Ada Cattaneo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 460

Formato: copertina flessibile







Incanti dei Natali lombardi: Le nostre leggende e tradizioni

Titolo: Incanti dei Natali lombardi

Sottotitolo: Le nostre leggende e tradizioni

ISBN-13: 978-1976831553

Autore: Ada Cattaneo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 450

Formato: copertina flessibile







Storie e leggende lombarde. Testo dialettale a fronte

Titolo: Storie e leggende lombarde

Sottotitolo: Testo dialettale a fronte

ISBN-13: 978-8818350074

Autore: Marco Carminati

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 1 aprile 1995

Pagine: 448

Formato: copertina flessibile







I lombardi che fecero l’impresa. La Lega e il Barbarossa tra storia e leggenda

Titolo: I lombardi che fecero l’impresa

Sottotitolo: La Lega e il Barbarossa tra storia e leggenda

ISBN-13: 978-8851406479

Autore: Elena Percivaldi

Editore: Ancora

Edizione: 16 settembre 2009

Pagine: 232

Formato: copertina rigida







Streghe, briganti, diavoli e santi. Racconti e leggende della Lombardia

Titolo: Streghe, briganti, diavoli e santi

Sottotitolo: Racconti e leggende della Lombardia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8880580195

Autore: Laura Siccardi

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (1 ottobre 1994)

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Storie dei lombardi

Titolo: Storie dei lombardi

ISBN-13: 978-8862181686

Autore: Gianni Brera

Editore: Book Time

Edizione: Seconda (24 marzo 2011)

Pagine: 340

Formato: copertina flessibile







Storie e Leggende di Lombardia.

Titolo: Storie e Leggende di Lombardia.

ISBN-13:

Autore: ravanelli

Editore: credito commerciale

Edizione: 1992

Formato: Rilegatura all'americana











Tabella riepilogativa dei migliori libri su miti e leggende della Lombardia