I 10 migliori libri su miti e leggende islandesi

Questa selezione dedicata ai miti e alle leggende dell’Islanda nonché al folklore magico e alle antiche saghe di quest’isola. Questi testi offrono una via d’accesso alla comprensione del ricco patrimonio culturale di questa nazione fondendo il mito con la realtà e invitando i lettori a esplorare l’incantevole mondo dei miti, delle leggende e della storia islandesi.

Di cosa parlano i libri su miti e leggende islandesi

Fiabe islandesi presenta una raccolta di Fiabe islandesi che trasportano i lettori in una terra di creature mitiche, regine incantate e sfide eroiche. Attraverso i racconti, si incontra un mix di elementi familiari e unicamente islandesi, come elfi, troll e trasformazioni magiche, che offrono uno sguardo sullo spirito fantasioso e poetico della nazione. Le storie non solo intrattengono, ma condividono anche approfondimenti sulla cultura islandese, fondendo umorismo, sensualità e la cruda realtà della vita.

Atlante leggendario delle strade d’Islanda guida i lettori in un viaggio attraverso l’Islanda, svelando le leggende e i miti legati ai suoi paesaggi. Dagli incontri con le donne-foca alle battaglie contro i troll, il libro traccia un ricco arazzo di racconti che riflettono il profondo legame tra il popolo islandese e la sua terra. Questo atlante non serve solo come guida alla mitica geografia dell’isola, ma anche come invito a esplorare le sue meraviglie attraverso la lente del folklore.

Racconti magici islandesi , a cura di Jón Arnason, approfondisce il regno dove magico e mondano si intrecciano. Queste storie raffigurano elfi, troll e fantasmi in scenari che rispecchiano le esperienze umane, evidenziando la miscela unica di realismo e fantasia della tradizione popolare islandese. Questa raccolta riflette sulla vita, la fortuna, la rovina e la morte. Offre parabole che risuonano con temi universali dell’esistenza umana.

Un italiano in Islanda di Roberto Luigi Pagani offre un’esplorazione personale dell’Islanda, fondendo diari di viaggio e approfondimenti culturali. Pagani condivide le sue esperienze e osservazioni. Fornisce una visione ricca di sfumature dell’isola che va oltre le sue meraviglie naturali per scoprire le sue ricche tradizioni letterarie e le norme sociali uniche.

Galdrastafir: i Magici Sigilli d’Islanda di Mila Fois esplora il mondo mistico dei righi magici islandesi. Il libro approfondisce la storia e i significati dietro questi simboli. Offre approfondimenti su un aspetto unico della tradizione norrena e islandese. Attraverso un esame dettagliato del galdrastafir, i lettori vengono introdotti in un mondo in cui magia e storia si intersecano.

Galdrastafir. Le magiche doghe islandesi nella tradizione popolare italiana , scritto da Daniele Beatrici e Ornella Mirabile, presenta un intrigante esame interculturale dei righi magici islandesi nel contesto della tradizione popolare italiana. Questo studio mette in mostra le somiglianze e le differenze tra queste tradizioni, arricchendo la comprensione del lettore delle pratiche magiche che hanno caratterizzato le culture di tutta Europa.

Galdrastafir. Il canto magico delle antiche formule d’Islanda (Vol. 1) di Norak Odal e Lothar Kaun è un’ampia raccolta di antiche formule magiche islandesi. L’opera fornisce uno sguardo completo ai galdrastafir, simboli presenti nella magia islandese, spesso associati alla pratica del galdr, una forma di magia norrena. Offre analisi e interpretazioni dettagliate di questi potenti simboli.

Galdrastafir. Misteri e sussurri degli antichi grimori islandesi (Vol. 2) continua l’esplorazione della magia islandese. Approfondisce i misteri contenuti negli antichi grimori. Questo volume amplia il primo. Offre ulteriori approfondimenti sulle pratiche magiche che fanno parte della tradizione islandese da secoli. Attraverso meticolose ricerche e analisi, gli autori svelano i segreti del galdrastafir, arricchendo la comprensione del lettore di questo aspetto esoterico del patrimonio islandese.

Saghe Islandesi di Mila Fois fa rivivere i racconti epici del passato islandese, con eroi, troll e antiche divinità. Queste saghe offrono una finestra sull’era vichinga, evidenziando i valori, le lotte e le credenze del popolo islandese. Attraverso queste narrazioni, i lettori vengono trasportati in un tempo di avventure e magia, acquisendo informazioni sui miti fondamentali che continuano a influenzare la cultura islandese.

Il libro dei vulcani d’Islanda di Leonardo Piccione esplora il paesaggio instabile e bellissimo dell’Islanda attraverso i suoi vulcani. Ogni storia di questa raccolta è legata a un vulcano diverso, offrendo una miscela unica di scienza, storia e mitologia.

Fiabe islandesi

Titolo: Fiabe islandesi

ISBN-13: 978-8870914696

Traduttore: S. Cosimini

Editore: Iperborea

Edizione: 20 ottobre 2016

Pagine: 209

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Atlante leggendario delle strade d'Islanda

Titolo: Atlante leggendario delle strade d’Islanda

ISBN-13: 978-8870914801

Autore: Jon R. Hjalmarsson (a cura di)

Traduttore: Silvia Cosimini

Editore: Iperborea

Edizione: 15 giugno 2017

Pagine: 225

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Racconti magici islandesi

Titolo: Racconti magici islandesi

ISBN-13: 978-8899898915

Autore: Jón Arnason (a cura di)

Editore: Tarka

Edizione: 5 aprile 2019

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un italiano in Islanda. Storia e storie della Terra del Ghiaccio

Titolo: Un italiano in Islanda

Sottotitolo: Storia e storie della Terra del Ghiaccio

ISBN-13: 978-8820073121

Autore: Roberto Luigi Pagani

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 5 aprile 2022

Pagine: 321

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Galdrastafir: i Magici Sigilli d'Islanda

Titolo: Galdrastafir

Sottotitolo: i Magici Sigilli d’Islanda

ISBN-13: 978-1983181504

Autore: Mila Fois

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 338

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Galdrastafir. Le magiche doghe islandesi nella tradizione popolare italiana

Titolo: Galdrastafir

Sottotitolo: Le magiche doghe islandesi nella tradizione popolare italiana

ISBN-13: 978-8868032098

Autori: Daniele Beatrici, Ornella Mirabile

Editore: Luglio (Trieste)

Edizione: 1 gennaio 2020

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Galdrastafir. Il canto magico delle antiche formule d'Islanda (Vol. 1)

Titolo: Galdrastafir

Sottotitolo: Il canto magico delle antiche formule d’Islanda (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8892700352

Autori: Norak Odal, Lothar Kaun

Editore: Psiche 2

Edizione: 31 gennaio 2022

Pagine: 394

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Galdrastafir. Misteri e sussurri degli antichi grimori islandesi (Vol. 2)

Titolo: Galdrastafir

Sottotitolo: Misteri e sussurri degli antichi grimori islandesi (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8892700581

Autori: Norak Odal, Lothar Kaun

Editore: Psiche 2

Edizione: 25 maggio 2022

Pagine: 362

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Saghe Islandesi

Titolo: Saghe Islandesi

ISBN-13: 978-1983300806

Autore: Mila Fois

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 177

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il libro dei vulcani d'Islanda. Storie di uomini, fuoco e caducità

Titolo: Il libro dei vulcani d’Islanda

Sottotitolo: Storie di uomini, fuoco e caducità

ISBN-13: 978-8870915624

Autore: Leonardo Piccione

Editore: Iperborea

Edizione: 23 gennaio 2019

Pagine: 381

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











