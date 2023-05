I 10 migliori libri su Muhammad Ali

Muhammad Ali, nato Cassius Clay Jr., è stato probabilmente uno dei più grandi pugili della storia, sicuramente uno dei più iconici insieme a pochi altri. Dotato di notevole tecnica e, soprattutto, di una personalità molto carismatica, Ali affascina ancora agli appassionati di sport nonostante siano passati diversi decenni dal suo ultimo incontro e diversi anni dalla sua morte.

Su Amazon ci sono diversi libri dedicati alla vita e alla carriera pugilistica di questo grande sportivo.

Di cosa parlano i libri su Muhammad Ali?

Alcuni dei libri dedicati a Mohammed Alì si concentrano su determinate fasi della sua vita, come gli ultimi anni, quelli segnati dalla malattia. Tuttavia la gran parte dei libri approfondisce la sua vita in generale. Il migliore libro sul campione secondo noi è proprio una biografia completa, Muhammad Ali . Edita da Rizzoli nel 2019, questa biografia è stata scritta da Federico Buffa ed Elena Tozzi e racconta la vita del pugile fin dalla sua infanzia.

Sempre per quanto riguarda le biografie ce n’è un’altra molto interessante, forse anche più completa visto il numero di pagine di molto superiore al libro precedente: Muhammad Ali, la vita di Jonathan Eig. Questo libro di oltre 760 pagine racconta la vita di Alì non solo sotto il profilo sportivo ma considerando anche tutti gli eventi che lo hanno visto protagonista, a partire dalla sua conversione all’islamismo e passando per le sue battaglie per i diritti civili dei neri e delle minoranze.

Sono diversi, comunque, i libri inseriti nell’elenco qui sotto che si concentrano solo sul profilo sportivo ma anche sul contesto culturale e storico in cui è vissuto. Diversi di questi testi, per esempio, approfondiscono il clima socio-politico dell’epoca e offrono diversi spunti su come le azioni di Ali abbiano avuto influenza in questi contesti.

Le date di pubblicazione di questi libri vanno dall’inizio degli anni 2010 fino al 2022.

Lista dei migliori libri su Muhammad Ali su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri su Muhammad Ali che sono presenti su Amazon versione Italia:

Muhammad Ali. Un uomo decisivo per uomini decisivi

Titolo: Muhammad Ali

Sottotitolo: Un uomo decisivo per uomini decisivi

ISBN-13: 978-8817101509

Autore: Federico Buffa, Elena Catozzi

Prefazione: Federico Ferri

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 28 maggio 2019

Pagine: 362

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Muhammad Ali, la vita

Titolo: Muhammad Ali, la vita

ISBN-13: 978-8832970760

Autore: Jonathan Eig

Traduttore: Lorenzo Vetta

Editore: 66thand2nd

Edizione: 16 maggio 2019

Pagine: 765

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Muhammad Ali l’Immortale

Titolo: Muhammad Ali l’Immortale

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8891812926

Autore:

Prefazione: Lonnie Ali

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (25 maggio 2017)

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il re del mondo. La vera storia di Cassius Clay, alias Muhammad Ali

Titolo: Il re del mondo

Sottotitolo: La vera storia di Cassius Clay, alias Muhammad Ali

ISBN-13: 978-8807884689

Autore: David Remnick

Traduttore: V. Galassi

Editore: Feltrinelli

Edizione: seconda (9 luglio 2014)

Pagine: 314

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Muhammad Ali. Il pugno di dio

Titolo: Muhammad Ali

Sottotitolo: Il pugno di dio

ISBN-13: 978-8898876488

Autore: Paolo Marcacci

Editore: Kenness Publishing

Edizione: 27 novembre 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il buio del declino, Muhammad Ali. Gli ultimi anni di una leggenda

Titolo: Il buio del declino, Muhammad Ali

Sottotitolo: Gli ultimi anni di una leggenda

ISBN-13: 978-8832148183

Autore: Mario Donnini

Editore: Edizioni Mare Verticale

Edizione: 8 luglio 2022

Pagine: 165

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mio Alì

Titolo: Il mio Alì

ISBN-13: 978-8817089302

Autore: Gianni Minà

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 13 giugno 2016

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Muhammad Ali: Kinshasa 1974

Titolo: Muhammad Ali

Sottotitolo: Kinshasa 1974

ISBN-13: 978-8828705147

Autore: Abbas, Jo Morvan

Illustratore: Rafael Ortiz

Editore: Panini Comics

Edizione: 13 gennaio 2022

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







MUHAMMAD ALI: L’ULTIMO HURRAH

Titolo: MUHAMMAD ALI

Sottotitolo: L’ULTIMO HURRAH

ISBN-13: 9798392822515

Autore: Luca Giuradei

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Muhammad Alì, il più grande

Titolo: Muhammad Alì, il più grande

ISBN-13: 978-8847736160

Autore: Davide Morosinotto

Collaboratore: Davide Morosinotto

Editore: El

Edizione: illustrata (11 settembre 2018)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











