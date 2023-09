I 10 migliori libri su Nikola Tesla

Se sei interessato alla vita e all’opera di Nikola Tesla, su Amazon è disponibile una selezione interessante di varie pubblicazioni che approfondiscono vari aspetti di questa figura enigmatica e al contempo geniale. Questi testi esplorano collettivamente l’eredità dell’uomo e dello scienziato facendo luce sulle sue invenzioni rivoluzionarie, sulle sfide personali e sull’impatto duraturo sul mondo della scienza e della tecnologia.

Di cosa parlano i libri su Nikola Tesla?

Un tema ricorrente in questi libri è l’esplorazione delle straordinarie invenzioni e dei contributi di Tesla al campo dell’ingegneria elettrica. Non a caso al primo posto abbiamo voluto inserire una sorta di autobiografia dello stesso Tesla: Le mie invenzioni . Con questo volume puoi ottenere uno sguardo autobiografico sulla vita di Tesla, offrendo approfondimenti su la sua mente visionaria e le sue creazioni rivoluzionarie. Anche frattempo, Scoperte scientifiche non autorizzate approfondisce la vita di Tesla ed è parimenti interessante.

Un altro libro, L’uomo che ha inventato il XX secolo , funge da biografia raccontando le sue numerose invenzioni, tra cui corrente alternata, illuminazione fluorescente e altro ancora. Approfondisce anche le sfide e gli ostacoli che ha dovuto affrontare nella sua carriera, come le controversie con imprenditori famosi come Edison e Westinghouse.

Per coloro che sono interessati alle visioni filosofiche di Tesla e alla sua visione per il futuro, Sull’incremento dell’energia umana offre un’esplorazione stimolante dell’aumento dell’energia prodotta dagli esseri umani e del suo potenziale impatto sulla nostra evoluzione.

Tesla di W. Bernard Carlson fornisce un esame contestuale del lavoro di Tesla all’interno della più ampia storia della scienza e della tecnologia, sottolineando le sfide che Tesla dovette affrontare nelle sue relazioni professionali e nel contesto sociale del suo tempo.

Nikola Tesla approfondisce gli aspetti in gran parte non raccontati della vita di Tesla, compreso il suo incontro con un mentore indiano che lo trasformò la sua prospettiva e la sua intercettazione di segnali non umani dallo spazio. Mette in risalto il suo genio inventivo e il profondo impatto della sua creatività nel XX secolo.

Tesla Lampo di Genio dà uno sguardo più da vicino alla vita, alla personalità di Tesla e alle sue numerose invenzioni. che hanno caratterizzato il mondo moderno, sfatando idee sbagliate e accreditandogli contributi spesso attribuiti ad altri.

L’ultimo segreto di Tesla di Anthony Flacco fornisce una narrazione avvincente che ricostruisce la vita di Tesla e i misteri che circondano il suo lavoro, inclusa la presunta soppressione dei suoi piani per la distribuzione universale dell’energia.

Wireless Tesla fornisce un esame dettagliato delle invenzioni di Tesla legate alla trasmissione elettrica senza fili. Questo libro traccia l’evoluzione di queste idee fino a concetti moderni come WiTricity del MIT, facendo luce sui contributi visionari di Tesla alla tecnologia wireless.

Lista dei migliori libri su Nikola Tesla su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri su Nikola Tesla che sono presenti su Amazon italiano:

Le mie invenzioni. L’autobiografia di un genio

Titolo: Le mie invenzioni

Sottotitolo: L’autobiografia di un genio

Note: edizione ampliata

ISBN-13: 978-8833361154

Autore: Nikola Tesla

Traduttore: Valentina Di Tommaso

Editore: L’Età dell’Acquario

Edizione: seconda (26 settembre 2019)

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scoperte scientifiche non autorizzate. Oltre la verità ufficiale

Titolo: Scoperte scientifiche non autorizzate

Sottotitolo: Oltre la verità ufficiale

ISBN-13: 978-8880937050

Autore: Marco Pizzuti

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: 23 giugno 2011

Pagine: 471

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sull’incremento dell’energia umana. Con un riferimento particolare all’energia solare

Titolo: Sull’incremento dell’energia umana

Sottotitolo: Con un riferimento particolare all’energia solare

ISBN-13: 978-8893711432

Autore: Nikola Tesla

Traduttore: Alessandra Goti

Editore: Piano B

Edizione: 30 settembre 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tesla

Titolo: Tesla

ISBN-13: 978-8820389413

Autore: W. Bernard Carlson

Editore: Hoepli

Edizione: 11 ottobre 2019

Pagine: 520

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nikola Tesla

Titolo: Nikola Tesla

ISBN-13: 978-8833140209

Autori: Sergio Rossi, Giovanni Scarduelli

Editore: Becco Giallo

Edizione: 21 giugno 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tesla Lampo di Genio N.E.

Titolo: Tesla Lampo di Genio N.E.

ISBN-13: 978-8828509547

Autore: Teodorani Massimo

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 122

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nikola Tesla: Il creatore di Sogni

Titolo: Nikola Tesla

Sottotitolo: Il creatore di Sogni

ISBN-13: 978-8899303259

Autore: Mauro Paoletti

Editore: Enigma Edizioni

Edizione: prima (25 luglio 2016)

Pagine: 130

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Wireless Tesla. Elettricità senza fili

Titolo: Wireless Tesla

Sottotitolo: Elettricità senza fili

ISBN-13: 978-8895990545

Autore: Giuseppe Zella

Editore: Sandit Libri

Edizione: 3 dicembre 2009

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ultimo segreto di Tesla

Titolo: L’ultimo segreto di Tesla

ISBN-13: 978-8855447706

Autore: Anthony Flacco

Traduttore: S. Puggioni

Editore: Piemme

Edizione: 11 aprile 2023

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











