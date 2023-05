I 10 migliori libri su Nilde Iotti

Nilde Iotti è stata una politica italiana, una delle principali esponenti della sinistra nel panorama politico del paese per diversi anni. Sostenitrice dei diritti delle donne e delle questioni di giustizia sociale, la Iotti è stata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati italiana.

Per acquisire una comprensione più profonda della vita e dell’opera di Iotti, nonché dei contesti politici e sociali più ampi in cui ha operato, abbiamo scelto i migliori libri su Nilde Iotti, utili per anche per le persone interessate alla storia di diritti delle donne in questo paese nonché alla storia del Partito Comunista Italiano del secolo scorso.

Di cosa parlano i libri su Nilde Iotti?

I libri elencati su Amazon ruotano attorno alla vita e all’eredità di Nilde Iotti. Sebbene ogni libro abbia il suo approccio unico, tutti fanno luce sulla carriera politica di Iotti e vita personale. Alcuni libri, come “Nilde Iotti. Una storia politica al femminile” e “La reggitora” forniscono uno sguardo approfondito sulla vita di Iotti, evidenziando il suo ruolo di donna pioniera nella politica italiana. Questi libri sono ben scritti e coinvolgenti, e sono accessibili a un vasto pubblico, compresi gli studenti universitari di scienze politiche.

“Nilde Iotti. Nel movimento e nel partito” è una raccolta completa degli scritti e dei discorsi della Iotti, che offre ai lettori uno sguardo approfondito sulla sua ideologia e eredità politica. Questo libro è piuttosto lungo, con oltre 500 pagine, ma rappresenta una risorsa inestimabile per coloro che sono interessati alla vita di Iotti e ai contributi alla politica italiana.

“Nilde Iotti e il Pci” fornisce una panoramica dei contributi politici di Iotti, evidenziando il suo ruolo nel Partito Comunista Italiano e il suo impatto sulla politica italiana.

Lista dei migliori libri su Nilde Iotti su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri su Nilde Iotti che si possono trovare su Amazon:

Nilde Iotti. Una storia politica al femminile

Titolo: Nilde Iotti

Sottotitolo: Una storia politica al femminile

ISBN-13: 978-8855220446

Autore: Luisa Lama

Prefazione: Livia Turco

Editore: Donzelli

Edizione: seconda (14 maggio 2020)

Pagine: 288

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







La reggitora. Nilde Iotti. Nelle parole e nelle passioni

Titolo: La reggitora

Sottotitolo: Nilde Iotti. Nelle parole e nelle passioni

ISBN-13: 978-8828205135

Autore: Peter Marcias

Editore: Solferino

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 160

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







La tecnica della libertà

Titolo: La tecnica della libertà

ISBN-13: 978-8832005066

Autore: Nilde Iotti

Editore: Edizioni di Comunità

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 52

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Nilde Iotti e il Pci: Due centenari, una storia 1920-2020 1921-2021

Titolo: Nilde Iotti e il Pci

Sottotitolo: Due centenari, una storia 1920-2020 1921-2021

ISBN-13:

Autore: Angela Bottari, Vittoria Calabrò, Daniela Novarese, Enza Pelleriti, Livia Turco

Editore: Donzelli Editore

Edizione: 21 marzo 2022

Pagine: 306

Recensioni:

Formato: Formato Kindle







Nilde Iotti. Nel movimento e nel partito. Antologia di scritti e discorsi

Titolo: Nilde Iotti

Sottotitolo: Nel movimento e nel partito. Antologia di scritti e discorsi

ISBN-13: 978-8899857554

Autore: Graziella Falconi (a cura di)

Prefazione: Livia Turco

Editore: Harpo

Edizione: 20 giugno 2022

Pagine: 560

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Nilde Iotti. La ragazza dalle spalle larghe

Titolo: Nilde Iotti

Sottotitolo: La ragazza dalle spalle larghe

ISBN-13: 978-8869880490

Autore: Andrea Canova (a cura di)

Illustratore: Elisa Pellacani

Editore: Consulta Librieprogetti

Edizione: 4 dicembre 2019

Pagine: 152

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







La ragione e il sentimento. Ritratto di Nilde Iotti

Titolo: La ragione e il sentimento

Sottotitolo: Ritratto di Nilde Iotti

ISBN-13: 978-8876153501

Autore: Leoncarlo Settimelli

Editore: Castelvecchi

Edizione: 10 novembre 2009

Pagine: 152

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Nilde Iotti. Presidente. Dalla Cattolica a Montecitorio

Titolo: Nilde Iotti

Sottotitolo: Presidente. Dalla Cattolica a Montecitorio

ISBN-13: 978-8896177143

Autore: F. Imprenti (a cura di), C. Magnanini (a cura di)

Editore: Biblion

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 224

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Nilde Iotti

Titolo: Nilde Iotti

ISBN-13: 978-8865505083

Autore: Luisa Cavaliere

Editore: Pacini Fazzi

Edizione: 1 gennaio 2016

Pagine: 96

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











