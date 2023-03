I 10 migliori libri su Paracelso

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, meglio noto come Paracelso, è stato un luminare svizzero del periodo rinascimentale. Medico, alchimista e astrologo, Paracelso è riconosciuto come uno dei pionieri della chimica e dell’alchimia e per aver dato vita ad una nuova branca della medicina, la iatrochimica, una sorta di scienza che si basava sull’utilizzo di minerali per trattare varie malattie. Nonostante la natura controversa delle sue teorie e pratiche durante la sua vita, l’eredità innovativa di Paracelso continua ad affascinare le persone ancora oggi.

I libri su Paracelso possono concentrarsi sulla vita di Paracelso e sui contributi alla medicina, mentre altri possono approfondire le sue convinzioni alchemiche e filosofiche. Alcuni libri possono anche esplorare il contesto storico dell’opera di Paracelso e il suo impatto sulla cultura rinascimentale.

Molti dei libri esaminano anche le sue teorie, anche quelle più discutibili, e le sue innovative pratiche come l’utilizzo di minerali come farmaci e quelle riguardanti la cura delle ferite. Un altro argomento comune nei libri su Paracelso è il suo interesse per l’alchimia e l’occulto. Paracelso credeva nel potere di trasformazione dei minerali e dei metalli e vedeva l’alchimia come un mezzo per sbloccare il potenziale nascosto del mondo naturale.

I libri su Paracelso possono essere utili per chiunque sia interessato alla storia della medicina, alla cultura rinascimentale o all’incrocio tra scienza e filosofia nonché alla storia dell’alchimia e delle pratiche mediche pionieristiche. Possono anche essere utili per i professionisti medici che cercano di comprendere il contesto storico delle pratiche mediche moderne.

Il mondo magico di Paracelso

Titolo: Il mondo magico di Paracelso

ISBN-13: 978-8827206812

Autore: Franz Hartmann

Traduttore: M. Monti

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: Prima Edizione 1982 (30 settembre 1983)

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dizionario di alchimia e di chimica antiquaria. Paracelso

Titolo: Dizionario di alchimia e di chimica antiquaria

Sottotitolo: Paracelso

ISBN-13: 978-8827209431

Autore: Gino Testi

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 30 settembre 1983

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paracelso e la scienza divina dell’uomo

Titolo: Paracelso e la scienza divina dell’uomo

ISBN-13: 978-8832299908

Autore: Carlo G. Nuti

Editore: OM

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 308

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alchimia e spagiria. Dalla grande opera alla medicina di Paracelso

Titolo: Alchimia e spagiria

Sottotitolo: Dalla grande opera alla medicina di Paracelso

ISBN-13: 978-8827213278

Autore: Patrick Rivière

Traduttore: A. Dalla Zonca

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paracelso

Titolo: Paracelso

ISBN-13: 978-8857548920

Autore: Arthur Schnitzler, Paola Maria Filippi (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 185

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paracelso. Magia, medicina e profezia alla fine dei tempi

Titolo: Paracelso

Sottotitolo: Magia, medicina e profezia alla fine dei tempi

ISBN-13: 978-8820376819

Autore: Charles Webster, Franco Giudice (a cura di)

Traduttore: Salvatore Ricciardo

Editore: Hoepli

Edizione: 25 novembre 2016

Pagine: 412

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Magia e scienza da Paracelso a Newton

Titolo: Magia e scienza da Paracelso a Newton

ISBN-13: 978-8815003683

Autore: Charles Webster

Traduttore: P. Corsi

Editore: Il Mulino

Edizione: 1 febbraio 1984

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lessico di Paracelso. Con la spiegazione dei termini più oscuri che si trovano nei suoi testi

Titolo: Lessico di Paracelso

Sottotitolo: Con la spiegazione dei termini più oscuri che si trovano nei suoi testi

ISBN-13: 978-8864965697

Autore: Gerhard Dorn

Traduttore: Vittorio Fincati

Editore: Tipheret

Edizione: 8 aprile 2021

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le Profezie di Paracelso

Titolo: Le Profezie di Paracelso

ISBN-13: 9798366015677

Autore: Paracelso

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 92

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli Scritti Ermetici e Alchemici di Paracelso

Titolo: Gli Scritti Ermetici e Alchemici di Paracelso

ISBN-13: 9798721279249

Autore: Paracelso

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su Paracelso