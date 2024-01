I 10 migliori libri su pentiti e collaboratori di giustizia

Questi testi approfondiscono le vite di ex mafiosi diventati testimoni di stato, rivelando i meccanismi interni della criminalità organizzata e le complesse emozioni coinvolte nel tradire i propri parenti. Sono utili soprattutto per chi è affascinato dagli aspetti psicologici e sociologici dei collaboratori di giustizia.

Di cosa parlano i libri su pentiti e collaboratori di giustizia?

La mafia ha vinto di Saverio Lodato e Tommaso Buscetta è una toccante riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata. Tommaso Buscetta, fondamentale informatore della mafia, condivide le sue sconfortanti conclusioni sulla lotta alle organizzazioni criminali. Le sue esperienze, tra cui lo straziante processo maxiprocesso e le tragiche morti di Falcone e Borsellino, forniscono una prospettiva unica sulla presa inflessibile della mafia nella società italiana.

Mafia , scritto da Angelo Siino e Alfredo Galasso, racconta la vita di Siino come mafioso di alto rango e successivamente come collaboratore di giustizia. Questa autobiografia presenta un crudo ritratto delle interazioni di Siino con famigerati boss come Provenzano e Riina e del suo ruolo negli oscuri rapporti di Cosa Nostra. Il libro svela la normalizzazione del male all’interno della mafia, mostrando la sua insidiosa diffusione in tutta Italia.

In Pentiti , gli autori Paolo Sidoni e Paolo Zanetov esplorano il controverso ruolo degli informatori nel sistema di giustizia penale italiano. Il libro discute di come queste figure, spesso diffamate dai loro ex associati criminali e dal pubblico, siano state determinanti nello smantellamento delle famiglie mafiose.

Pentiti , a cura di Alessandra Dino, offre un’esplorazione sfaccettata del motivo per cui gli individui scelgono di tradire il codice dell’omertà mafioso. Il libro esamina l’impatto sociale e istituzionale di questi tradimenti, in particolare in Sicilia. Offre approfondimenti sulla percezione locale degli informatori e sul loro ruolo significativo nello smantellare le reti criminali.

Gaspare Mutolo di Anna Vinci approfondisce la vita di Gaspare Mutolo, ex agente mafioso. Il suo viaggio dal commettere crimini atroci al diventare un collaboratore della giustizia dopo la distruzione della sua famiglia è una storia di redenzione e della complessità delle scelte morali all’interno della mafia. È una rappresentazione cruda del funzionamento interno di Cosa Nostra e della sua trasformazione nel corso degli anni.

In Gli uomini del disonore , Pino Arlacchi e Antonino Calderone portano alla luce la vita di Calderone, una figura di spicco della mafia diventato informatore. Il libro, opera pionieristica nel suo campo, offre uno sguardo intimo sulla vita quotidiana di un mafioso, rivelandone le intricate relazioni, i tradimenti e una vita governata dalla costante paura della morte.

Ho incontrato Caino , scritto da Marcello Cozzi, presenta storie personali di ex mafiosi divenuti testimoni di stato. Attraverso interviste e racconti, Cozzi rivela l’aspetto umano di questi individui. Offre una finestra sul loro viaggio spirituale e sulle complessità della ricerca della redenzione dopo una vita criminale.

Tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia offre un’analisi approfondita degli aspetti giuridici e pratici della tutela di coloro che si sono rivolti contro la criminalità organizzata.

Pentiti di Luca Tescaroli offre uno sguardo agli ultimi quarant’anni di storia criminale in Italia da una prospettiva unica. Racconta l’evoluzione delle leggi e delle misure per proteggere e sostenere coloro che collaborano con il sistema giudiziario, evidenziando sia i risultati che le insidie del fare affidamento sui testimoni di Stato nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Infine, Addio Cosa nostra di Pino Arlacchi offre uno sguardo intimo sulla vita di Tommaso Buscetta, figura chiave della lotta alla mafia. Questo libro ripercorre il viaggio di Buscetta da una vita criminale a diventare un importante informatore.

Lista dei migliori libri su pentiti e collaboratori di giustizia su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri su pentiti e collaboratori di giustizia che sono acquistabili su Amazon italiano:

La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta

Titolo: La mafia ha vinto

Sottotitolo: Intervista con Tommaso Buscetta

ISBN-13: 978-8804678328

Autori: Saverio Lodato, Tommaso Buscetta (Collaboratore principale)

Editore: Mondadori

Edizione: 6 luglio 2017

Pagine: 216

Pentiti. Storia segreta dei criminali diventati collaboratori di giustizia

Titolo: Pentiti

Sottotitolo: Storia segreta dei criminali diventati collaboratori di giustizia

ISBN-13: 978-8854150034

Autori: Paolo Sidoni, Paolo Zanetov

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 6 giugno 2013

Pagine: 470

Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica

Titolo: Pentiti

Sottotitolo: I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica

ISBN-13: 978-8860360953

Autore: A. Dino (a cura di)

Editore: Donzelli

Edizione: 22 aprile 2006

Pagine: 318

Gaspare Mutolo. La mafia non lascia tempo

Titolo: Gaspare Mutolo

Sottotitolo: La mafia non lascia tempo

ISBN-13: 978-8832961683

Autore: Anna Vinci

Editore: Chiarelettere

Edizione: 5 settembre 2019

Pagine: 252

Gli uomini del disonore. La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino Calderone

Titolo: Gli uomini del disonore

Sottotitolo: La mafia siciliana nella vita del grande pentito Antonino Calderone

ISBN-13: 978-8842816133

Autore: Pino Arlacchi

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 14 gennaio 2010

Pagine: 309

Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie

Titolo: Ho incontrato Caino

Sottotitolo: Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie

ISBN-13: 978-8898231539

Autore: Marcello Cozzi

Editore: Melampo

Edizione: 23 settembre 2016

Pagine: 152

Tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Titolo: Tutela dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

ISBN-13: 978-8828814757

Autore: De luca

Collaboratore: De luca

Editore: Giuffrè

Edizione: 15 giugno 2019

Pagine: 230

Pentiti. Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia

Titolo: Pentiti

Sottotitolo: Storia, importanza e insidie del fenomeno dei collaboratori di giustizia

ISBN-13: 978-8849877564

Autore: Luca Tescaroli

Editore: Rubbettino

Edizione: 20 ottobre 2023

Pagine: 120

Addio Cosa nostra. La vita di Tommaso Buscetta

Titolo: Addio Cosa nostra

Sottotitolo: La vita di Tommaso Buscetta

ISBN-13: 978-8832961393

Autore: Pino Arlacchi

Editore: Chiarelettere

Edizione: 27 maggio 2019

Pagine: 288

Tabella riepilogativa dei migliori libri su pentiti e collaboratori di giustizia