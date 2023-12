I 10 migliori libri su piante insettivore e carnivore

Questi libri offrono un’esplorazione accattivante nel mondo delle piante carnivore, coprendone la biologia, la coltivazione e l’evoluzione. Uniscono l’intuizione scientifica con una guida pratica, attraendo sia gli appassionati che gli studiosi.

Di cosa parlano i libri su piante insettivore e carnivore?

Le piante insettivore di Charles Darwin è un’esplorazione dettagliata delle piante insettivore, con un focus sulla comune Drosera. Le osservazioni e gli esperimenti di Darwin forniscono una conoscenza approfondita della natura di queste piante. meccanismi. Questo volume arricchisce i suoi lettori con prospettive storiche e scientifiche. È un must per gli appassionati di storia della botanica.

Per i lettori più giovani, Manuale delle piante carnivore per giovani esploratori di Elena Fin è un delizioso viaggio nel mondo delle piante carnivore. Pensato per i ragazzi, utilizza un linguaggio semplice e illustrazioni accattivanti per descrivere queste piante’ tratti affascinanti. Questo libro, sebbene divertente e accessibile, offre approfondimenti dettagliati.

In GUIDA ALLA CURA DELLE PIANTE CARNIVORE , viene offerta una guida concisa e di facile comprensione sulla cura delle comuni piante carnivore come Dionaea e Nepenthes. Il manuale, sebbene breve e con illustrazioni in bianco e nero, riassume efficacemente trattati più estesi.

Dionaea Muscipula: Guida Dettagliata per la Coltivazione in Appartamento è una risorsa indispensabile per i giardinieri indoor. Guida i lettori attraverso ogni fase della coltivazione dell’affascinante Dionaea Muscipula, dalla preparazione del terreno alla fioritura. È ricco di consigli pratici ed è perfetto per chi è nuovo al mondo delle piante carnivore o desidera affinare le proprie capacità di coltivazione.

Guida pratica alla coltivazione di piante carnivore copre tutti gli aspetti della coltivazione delle piante carnivore. È sia una guida pratica che una porta d’accesso all’affascinante mondo delle piante carnivore, ideale per gli appassionati di giardinaggio e gli amanti della biodiversità.

Libri in inglese

The Savage Garden, Revised: Cultivating Carnivorous Plants è un bestseller e una guida definitiva per la coltivazione delle piante carnivore. Questa edizione rivista include gli ultimi sviluppi in questo campo. È il libro più accurato e completo nel suo genere. Con oltre 200 foto a colori, è una lettura visivamente sbalorditiva e istruttiva sia per principianti che per esperti.

Carnivorous Plants di Dan Torre approfondisce gli aspetti culturali e scientifici delle piante carnivore. Questo libro ben illustrato esplora la loro evoluzione, la loro rappresentazione nella cultura popolare e il loro fascino come organismi sia mortali che meravigliosi. È una lettura divertente e istruttiva per coloro che sono interessati al significato più ampio di queste piante uniche.

Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution è un lavoro completo e accademico, meticolosamente curato da Aaron Ellison e Lubomír Adamec. Questo libro approfondisce il multiforme mondo delle piante carnivore, esplorandone la fisiologia, l’ecologia e la biologia evolutiva.

Lista dei migliori libri su piante insettivore e carnivore su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri su piante insettivore e carnivore che sono presenti su Amazon (gli ultimi 5 sono in inglese):

Le piante insettivore

Titolo: Le piante insettivore

ISBN-13: 978-1079549003

Autori: Charles Darwin, Charles Darwin

Traduttori: Giovanni Canestrini, Pier Andrea Saccardo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 490

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale delle piante carnivore per giovani esploratori

Titolo: Manuale delle piante carnivore per giovani esploratori

ISBN-13: 978-8854041400

Autore: Elena Fin

Illustratore: Rossella Trionfetti

Editore: White Star

Edizione: 28 maggio 2019

Pagine: 45

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Dionaea Muscipula: Guida Dettagliata per la Coltivazione in Appartamento

Titolo: Dionaea Muscipula

Sottotitolo: Guida Dettagliata per la Coltivazione in Appartamento

ISBN-13:

Autore: Testi Creativi

Editore:

Edizione: 6 dicembre 2023

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







The Savage Garden, Revised: Cultivating Carnivorous Plants

Titolo: The Savage Garden, Revised

Sottotitolo: Cultivating Carnivorous Plants

ISBN-13: 978-1607744108

Autore: Peter D’Amato

Editore: Ten Speed Press

Edizione: Revised (2 luglio 2013)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Carnivorous Plants

Titolo: Carnivorous Plants

ISBN-13: 978-1789147780

Autore: Dan Torre

Editore: Reaktion Books

Edizione: 13 novembre 2023

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution

Titolo: Carnivorous Plants

Sottotitolo: Physiology, Ecology, and Evolution

ISBN-13: 978-0198833727

Autori: Aaron Ellison (a cura di), Lubomír Adamec (a cura di)

Editore: OUP Oxford

Edizione: Reprint (15 febbraio 2019)

Pagine: 552

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Cultivating Carnivorous Plants

Titolo: Cultivating Carnivorous Plants

ISBN-13: 978-1505891607

Autore: Natch Greyes

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: prima (30 marzo 2015)

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Growing Carnivorous Plants

Titolo: Growing Carnivorous Plants

ISBN-13: 978-0881928075

Autore: Barry A. Rice

Editore: Timber Pr

Edizione: 15 settembre 2006

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











