I 10 migliori libri su Piazza della Loggia

Se sei interessato a sapere di più sulla tragica storia di Piazza della Loggia prende in considerazione questa nostra selezione di pubblicazioni. Questi titoli offrono una prospettiva unica su un momento cruciale della storia italiana legata al terrorismo.

Di cosa parlano i libri su Piazza della Loggia

Una specie di vento di Marco Archetti ci riporta al tragico giorno del 28 maggio 1974 a Brescia, esplorando gli eventi e le conseguenze dell’attentato di Piazza della Loggia. Questo testo non solo racconta l’incidente ma approfondisce anche lo sconvolgimento sociale e politico che causò. Fornisce un’analisi dettagliata dei tempi.

Brescia , a cura di C. Ghezzi, offre uno sguardo completo su Piazza della Loggia, non solo come luogo geografico ma come punto di riferimento storico e culturale. Questo volume presenta un’esplorazione multiforme della piazza, incapsulandone il significato nel tessuto sociale e politico di Brescia.

In Piazza della Loggia , Francesco Barilli e Matteo Fenoglio presentano una narrazione avvincente, accompagnando i lettori attraverso gli intricati procedimenti giudiziari che seguirono i bombardamenti. Questo lavoro fornisce uno sguardo più attento agli sforzi volti a rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie, evidenziando le sfide legali e sociali incontrate.

Piazza Loggia di Pino Casamassima si distingue per offrire un’indagine approfondita sull’attentato, ricostruendo gli eventi attraverso una meticolosa ricerca e interviste. Il racconto di Casamassima non solo ricostruisce il giorno della tragedia, ma ne esamina anche l’impatto sulla società e sulla politica italiana.

La strage di piazza della Loggia di Norberto Bobbio e M. Bussi offre una toccante riflessione sulla strage, contemplandone le Implicazioni sulla democrazia e sui diritti civili in Italia. Questo testo conciso ma potente esplora il contesto più ampio del terrorismo e della violenza politica, esortando i lettori a considerare la fragilità della pace sociale.

Una stella incoronata di buio di Benedetta Tobagi racconta la storia dell’attentato concentrandosi su storie e ricordi personali. Tobagi cattura in modo eloquente la dimensione umana della tragedia, intrecciando narrazioni di perdita, resilienza e ricerca di giustizia.

Il colore della pioggia di Chiara Abastanotti e Chiara Onger offre una prospettiva unica concentrandosi sulle storie emarginate che circondano la Piazza Bombardamento della Loggia. Attraverso una narrazione vivida, gli autori fanno luce sugli aspetti meno conosciuti e sulle persone colpite dalla tragedia, ampliando la comprensione del lettore del suo impatto.

Un lampo di verità di Andrea Vigani analizza meticolosamente il verdetto della corte sull’attentato. Offre ai lettori uno sguardo approfondito gli esiti giuridici e la loro rilevanza. Il lavoro di Vigani rappresenta una testimonianza del lungo e arduo percorso verso la giustizia per le vittime e le loro famiglie.

Piazza della Loggia di Emanuele Severino e I. Bertoletti discute le ramificazioni politiche del bombardamento, collocandolo all’interno di un quadro più ampio contesto della politica italiana e internazionale. Questo testo sfida i lettori a comprendere l’evento non solo come un incidente isolato ma come un elemento significativo della strategia politica e dei disordini.

Infine, Memoria della strage , a cura di C. Simoni, commemora il 20° anniversario del bombardamento. Offre uno sguardo di riflessione guardare la tragedia e il suo ricordo duraturo nella coscienza collettiva italiana. Questa raccolta funge da cupo ricordo del passato e da un invito a non dimenticare mai le lezioni apprese.

Lista dei migliori libri su Piazza della Loggia su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri su Piazza della Loggia che sono presenti su Amazon:

Una specie di vento. Piazza della Loggia, 28 maggio 1974

Titolo: Una specie di vento

Sottotitolo: Piazza della Loggia, 28 maggio 1974

ISBN-13: 978-8861909687

Autore: Marco Archetti

Editore: Chiarelettere

Edizione: 10 maggio 2018

Pagine: 192









Brescia: piazza della Loggia

Titolo: Brescia

Sottotitolo: piazza della Loggia

ISBN-13: 978-8823017030

Autore: C. Ghezzi (a cura di)

Editore: Futura

Edizione: 1 maggio 2012

Pagine: 128









Piazza della Loggia. In nome del popolo italiano (Vol. 2)

Titolo: Piazza della Loggia

Sottotitolo: In nome del popolo italiano (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8897555889

Autori: Francesco Barilli, Matteo Fenoglio

Editore: Becco Giallo

Edizione: 22 maggio 2014

Pagine: 192









Piazza Loggia

Titolo: Piazza Loggia

ISBN-13: 978-8820055844

Autore: Pino Casamassima

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 15 aprile 2014

Pagine: 360









La strage di piazza della Loggia

Titolo: La strage di piazza della Loggia

ISBN-13: 978-8837228163

Autori: Norberto Bobbio, M. Bussi (a cura di)

Editore: Morcelliana

Edizione: 13 maggio 2014

Pagine: 80









Una stella incoronata di buio. Storia di una strage

Titolo: Una stella incoronata di buio

Sottotitolo: Storia di una strage

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8806241513

Autore: Benedetta Tobagi

Editore: Einaudi

Edizione: New (4 giugno 2019)

Pagine: 503









Il colore della pioggia. Piazza della Loggia, storie ai margini di una strage

Titolo: Il colore della pioggia

Sottotitolo: Piazza della Loggia, storie ai margini di una strage

ISBN-13: 978-8895787930

Autori: Chiara Abastanotti, Chiara Onger

Editore: Liberedizioni

Edizione: 2 aprile 2014

Pagine: 48









Un lampo di verità. La sentenza sulla strage di Piazza Loggia

Titolo: Un lampo di verità

Sottotitolo: La sentenza sulla strage di Piazza Loggia

ISBN-13: 978-8885524231

Autore: Andrea Vigani (a cura di)

Editore: Liberedizioni

Edizione: 27 maggio 2018

Pagine: 144









Piazza della Loggia. Una strage politica

Titolo: Piazza della Loggia

Sottotitolo: Una strage politica

ISBN-13: 978-8837228712

Autori: Emanuele Severino, I. Bertoletti (a cura di)

Editore: Morcelliana

Edizione: 28 maggio 2015

Pagine: 48









Memoria della strage. Piazza della Loggia (1974-1994)

Titolo: Memoria della strage

Sottotitolo: Piazza della Loggia (1974-1994)

ISBN-13: 978-8873852193

Autore: C. Simoni (a cura di)

Editore: Grafo

Edizione: 1 gennaio 1994

Pagine: 142













Tabella riepilogativa dei migliori libri su Piazza della Loggia