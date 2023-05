I 10 migliori libri su Shackleton

Sir Ernest Shackleton era un rinomato esploratore che guidò la spedizione imperiale trans-antartica nel 1914. La missione mirava ad attraversare il continente da costa a costa, ma la nave dell’equipaggio, l’Endurance, rimase intrappolata nel ghiaccio e alla fine fu distrutta. Shackleton e il suo team hanno quindi affrontato un’incredibile lotta per la sopravvivenza, una lotta che ancora oggi affascina le persone ed è oggetto di tantissimi libri che la raccontano in vari modi.

Molti offrono resoconti personali delle esperienze dell’equipaggio possono anche parlare della scienza alla base della spedizione, come la glaciologia e il clima.

Di cosa parlano i libri su Shackleton?

I libri elencati su Amazon parlano di esplorazione e avventura nel duro ambiente dell’Antartide. In particolare raccontano le esperienze di Ernest Shackleton e della sua spedizione in Antartide, considerata una delle imprese di resistenza più straordinarie nella storia dell’esplorazione.

Molti dei libri sono biografie dello stesso Shackleton, che esplorano in profondità la sua vita e i suoi successi. Questi libri forniscono informazioni sulle sue capacità di leadership e sulla sua capacità di ispirare e motivare il suo equipaggio di fronte a avversità estreme. Altri libri si concentrano maggiormente sulla spedizione stessa. I libri variano in lunghezza, alcuni sono relativamente brevi con poco più di 100 pagine, mentre altri sono molto più lunghi, con quasi 500 pagine di testo.

Lista dei migliori libri su Shackleton su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri su Shackleton che si trovano su Amazon.it:

Endurance. L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud

Titolo: Endurance

Sottotitolo: L’incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud

ISBN-13: 978-8850203932

Autore: Alfred Lansing

Traduttore: Marco Preti

Editore: TEA

Edizione: 21 (18 aprile 2003)

Pagine: 308

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Shackleton. Una biografia

Titolo: Shackleton

Sottotitolo: Una biografia

ISBN-13: 978-8828210153

Autore: Ranulph Fiennes

Traduttore: Luca Bernardi

Editore: Solferino

Edizione: 4 novembre 2022

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Shackleton in Antartide. La spedizione Endurance (1914-1917) nelle fotografie di Frank Hurley

Titolo: Shackleton in Antartide

Sottotitolo: La spedizione Endurance (1914-1917) nelle fotografie di Frank Hurley

ISBN-13: 978-8865949009

Autore: Frank Hurley, Joanna Wright, Shane Murphy

Editore: Nutrimenti

Edizione: seconda (6 aprile 2022)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sud. L’ultima spedizione di Shackleton 1914-1917

Titolo: Sud

Sottotitolo: L’ultima spedizione di Shackleton 1914-1917

ISBN-13: 978-8869345883

Autore: Ernest Shackleton

Traduttore: Alessandro Pugliese

Editore: Bibliotheka Edizioni

Edizione: 24 ottobre 2019

Pagine: 488

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sud: Storia dell’«Endurance» in Antartide (1914-1917)

Titolo: Sud

Sottotitolo: Storia dell’«Endurance» in Antartide (1914-1917)

ISBN-13: 978-8842564119

Autore: Sir Ernest Shackleton

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 8 novembre 2021

Pagine: 408

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diari antartici

Titolo: Diari antartici

ISBN-13: 978-8865948002

Autore: Robert F. Scott, Ernest Shackleton, Edward O. Wilson, Filippo Tuena (Dopo)

Traduttore: Amilcare Carpi De Resmini

Editore: Nutrimenti

Edizione: 28 gennaio 2021

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La lunga notte di Shackleton

Titolo: La lunga notte di Shackleton

ISBN-13: 978-8855370400

Autore: Mirella Tenderini

Editore: Alpine Studio

Edizione: 27 gennaio 2022

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Wild. Tra i ghiacci del Polo Sud al fianco del capitano Shackleton

Titolo: Wild

Sottotitolo: Tra i ghiacci del Polo Sud al fianco del capitano Shackleton

ISBN-13: 978-8867004546

Autore: Reinhold Messner

Traduttore: Leonella Basiglini

Editore: Corbaccio

Edizione: 17 gennaio 2019

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Tutti i colori del vento. Un viaggio in South Georgia sulla rotta di Shackleton

Titolo: Tutti i colori del vento

Sottotitolo: Un viaggio in South Georgia sulla rotta di Shackleton

ISBN-13: 978-8869830433

Autore: Giorgio Bertone

Editore: Il Nuovo Melangolo

Edizione: 26 maggio 2016

Pagine: 209

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Shackleton





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Shackleton