I 10 migliori libri su Stalin

Queste pubblicazioni offrono spunti preziosi per chi è interessato ad esplorare l’enigmatica figura di Joseph Stalin e il periodo tumultuoso in cui regnò.

Di cosa parlano i libri su Stalin?

Un libro degno di nota in questa raccolta, Stalin: Biografia di un dittatore , approfondisce la vita raffigurandolo come un dittatore che esercitò il potere assoluto nell’Unione Sovietica per un quarto di secolo. Esamina criticamente l’interpretazione estrema del marxismo da parte del suo regime e le sue conseguenze, compreso il regno del terrore che ha lasciato soffrire milioni di persone innocenti. L’autore, Oleg Chlevnjuk, sfida i tentativi contemporanei di romanticizzare Stalin, sfatando i miti secondo cui sarebbe stato un amministratore eccezionale o uno stratega militare.

Un’altra opera essenziale, L’Urss di Lenin e Stalin , fornisce una storia dell’Unione Sovietica dalle sue origini al suo trionfo sul nazismo.

Stalin di Domenico Losurdo offre una prospettiva interessante evidenziando come figure di spicco come Churchill e intellettuali come Hannah Arendt una volta vedevano Stalin favorevolmente prima dell’inizio della Guerra Fredda. Losurdo sfida la rappresentazione unilaterale di Stalin come un mostro e suggerisce che il contesto storico e i conflitti abbiano giocato un ruolo significativo nel plasmare la percezione.

Per chi cerca un punto di vista alternativo, Stalin: Un altro punto di vista di Ludo Martens presenta un’analisi approfondita basato su fonti impeccabili. Confronta le prospettive di Stalin e di altri leader bolscevichi con quelle degli oppositori interni e degli osservatori imparziali.

La Russia di Stalin di Ettore Cinnella racconta gli eventi della Russia sovietica, dall’interno lotta del partito per l’instaurazione di un regime totalitario. Il libro fornisce preziosi spunti sulla politica estera dell’URSS e sulle sue alleanze. Cinnella svela meticolosamente come Stalin consolidò il potere assoluto e gestì il dissenso attraverso la violenza e la repressione.

Stalin di Boris Souvarine è una delle prime pubblicazioni a rivelare verità essenziali sul governo di Stalin. Souvarine, ex segretario della Terza Internazionale e membro fondatore del Partito Comunista Francese, offre una prospettiva unica.

Stalin fornisce approfondimenti sullo stalinismo e sulle sue distinzioni rispetto alle altre teorie comuniste.

Stalin: La rivoluzione, il terrore, la guerra di Robert Conquest si concentra sugli episodi chiave della vita di Stalin e della sua carriera di dittatore. Attraverso questa lente, il libro offre una riflessione sul profondo impatto della personalità di Stalin sulla storia del XX secolo.

Un’altra aggiunta significativa è La grande carestia di Anne Applebaum. Nel 1929, la politica di collettivizzazione agricola forzata di Stalin portò milioni di contadini russi, tra cui tanti ucraini, a cedere il loro bestiame, gli attrezzi e le scorte di cibo allo Stato. Applebaum scopre meticolosamente questa tragedia nascosta, supportata da documenti governativi declassificati e resoconti di sopravvissuti inediti.

Lista dei migliori libri su Stalin su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri su Stalin che si trovano su Amazon:

Stalin. Biografia di un dittatore

Titolo: Stalin

Sottotitolo: Biografia di un dittatore

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8804661399

Autore: Oleg V. Chlevnjuk

Traduttore: Alessio Catania

Editore: Mondadori

Edizione: illustrata (5 aprile 2016)

Pagine: 467

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Urss di Lenin e Stalin. Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945

Titolo: L’Urss di Lenin e Stalin

Sottotitolo: Storia dell’Unione Sovietica 1914-1945

ISBN-13: 978-8815137869

Autore: Andrea Graziosi

Editore: Il Mulino

Edizione: 6 maggio 2010

Pagine: 644

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stalin. Storia e critica di una leggenda nera

Titolo: Stalin

Sottotitolo: Storia e critica di una leggenda nera

ISBN-13: 978-8843077007

Autore: Domenico Losurdo

Editore: Carocci

Edizione: 25 giugno 2015

Pagine: 382

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stalin, un altro punto di vista

Titolo: Stalin, un altro punto di vista

ISBN-13: 978-8887826289

Autore: Ludo Martens

Traduttori: A. Chiaia, S. Angeleri

Editore: Zambon Editore

Edizione: 26 maggio 2005

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Russia di Stalin: La formazione del regime totalitario

Titolo: La Russia di Stalin

Sottotitolo: La formazione del regime totalitario

ISBN-13: 978-8896209431

Autore: Ettore Cinnella

Editore: Della Porta Editori

Edizione: 28 dicembre 2021

Pagine: 764

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stalin

Titolo: Stalin

ISBN-13: 978-8845918001

Autore: Boris Souvarine

Traduttore: G. Bartoli

Editore: Adelphi

Edizione: seconda (10 settembre 2003)

Pagine: 983

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stalin e l’impero sovietico

Titolo: Stalin e l’impero sovietico

ISBN-13: 978-8809206540

Autore: Alessandro Mongili

Editore: Giunti Editore

Edizione: 1 maggio 1995

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La grande carestia. La guerra di Stalin all’Ucraina

Titolo: La grande carestia

Sottotitolo: La guerra di Stalin all’Ucraina

ISBN-13: 978-8804763260

Autore: Anne Applebaum

Traduttore: Massimo Parizzi

Editore: Mondadori

Edizione: 26 aprile 2022

Pagine: 552

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stalin. La rivoluzione, il terrore, la guerra

Titolo: Stalin

Sottotitolo: La rivoluzione, il terrore, la guerra

ISBN-13: 978-8804643739

Autore: Robert Conquest

Traduttore: L. A. Dalla Fontana

Editore: Mondadori

Edizione: 1 luglio 2014

Pagine: 377

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su Stalin





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Stalin