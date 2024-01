I 10 migliori libri su teatro e carcere

Se per motivi professionali oppure personali ti interessa l’attività teatrale in carcere o comunque organizzata per i detenuti, ti proponiamo questi libri su Amazon. Ogni volume svela sfaccettature distinte di come il teatro trasforma la vita dei detenuti. Tendono ad offrire ai lettori approfondimenti profondi su questa insolita ma potente miscela di arte e riabilitazione.

Di cosa parlano i libri su teatro e carcere?

A scene chiuse di A. Mancini esplora il rapporto dinamico tra teatro e prigione a livello globale. Approfondisce i ruoli delle varie parti interessate – dai detenuti alle guardie e ai direttori – e mette in discussione il ruolo del teatro nella socializzazione dei prigionieri. Il libro, attraverso immagini espressive, accende un dibattito sul potere riabilitativo del teatro negli ambienti carcerari.

In L’impatto del teatro in carcere , Filippo Giordano e i suoi coautori presentano una ricerca innovativa sugli effetti del teatro nel sistema penitenziario. Si discute dell’assenza di metodologie standardizzate per misurare l’impatto del teatro sui detenuti e della trasformazione del sistema penitenziario in Italia, evidenziando il ruolo del teatro come motore del cambiamento.

Teatro e carcere di Claudio Montagna porta i lettori all’interno delle mura del carcere, rivelando come il teatro diventi più di un semplice intrattenimento per i detenuti. È un viaggio alla scoperta di nuove verità sull’esistenza e sul tempo, in cui il teatro diventa un canale per la comunicazione e l’arte, a beneficio sia dei prigionieri che della società.

Prison Rules di Paola Iacobone mette a confronto il teatro nelle carceri italiane e inglesi. Il libro mette in luce il teatro sia come forma di riabilitazione che come espressione artistica. Copre l’evoluzione storica e le criticità del teatro in carcere. Sottolineane il significato in diversi contesti culturali.

Horacio Czertok, in Libertà vo’ cercando , racconta il viaggio del teatro nel carcere di Ferrara, riflettendo se il teatro possa creare legami positivi tra i detenuti, gli operatori carcerari e la città. Il libro discute il potere di trasformazione del teatro, rompendo gli stereotipi e promuovendo un nuovo paradigma di relazioni.

Scatenati di Eliana Quattrini racconta un percorso decennale del progetto ‘Teatro Necessario’ nel carcere di Marassi a Genova. Descrive il teatro come un processo di guarigione dell’anima, che riflette gli sforzi di collaborazione di detenuti, direttori e personale carcerario, culminati nella creazione del nuovo “Teatro dell’Arca” all’interno del carcere.

Una danza nascosta di Mariella Sto alterna eventi cronologici e riflessioni personali sul significato del teatro e della prigione. Il libro offre un resoconto intimo del lavoro con i detenuti, esplorando il concetto di raggiungere l’ignoto e accettare l’inaccettabile attraverso il teatro.

Teatro in alta sicurezza di Mimmo Sorrentino condivide le sue esperienze con le detenute in un carcere di massima sicurezza. Il libro rivela come il teatro abbia svolto un ruolo trasformativo, alterando la vita delle persone coinvolte e sfidando la percezione del teatro, della criminalità e delle istituzioni.

L’aria è ottima di Aniello Arena e Maria Cristina Olati racconta il viaggio di Aniello da una vita criminale alla rinascita attraverso il teatro. Questo racconto avvincente accompagna i lettori attraverso le esperienze strazianti della vita carceraria e il potere redentore del teatro, raccontate con cruda autenticità e occasionale ironia.

Infine, Il teatro sociale di Claudio Bernardi approfondisce il concetto di teatro sociale come strumento per affrontare questioni comunitarie e personali. benessere. Il libro discute varie pratiche in cui il teatro aiuta nella gestione di conflitti e traumi. Sottolinea il suo ruolo nella cura e nella partecipazione della comunità.

Lista dei migliori libri su teatro e carcere su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri su teatro e carcere che si possono comprare su Amazon:

A scene chiuse. Esperienze di teatro in carcere nel mondo

Titolo: A scene chiuse

Sottotitolo: Esperienze di teatro in carcere nel mondo

ISBN-13: 978-8872182253

Autore: A. Mancini (a cura di)

Editore: Titivillus

Edizione: 7 gennaio 2009

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’impatto del teatro in carcere. Misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario

Titolo: L’impatto del teatro in carcere

Sottotitolo: Misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario

ISBN-13: 978-8823845428

Autori: Filippo Giordano, Francesco Perrini, Delia Langer, Luigi Pagano, Giacinto Siciliano

Prefazione: Santi Consolo

Editore: EGEA

Edizione: 21 luglio 2017

Pagine: 235

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Teatro e carcere. La verità della finzione

Titolo: Teatro e carcere

Sottotitolo: La verità della finzione

ISBN-13: 978-8869293603

Autore: Claudio Montagna

Editore: Effatà

Edizione: 7 marzo 2019

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Prison Rules. Teatro in carcere: Italia e Inghilterra

Titolo: Prison Rules. Teatro in carcere

Sottotitolo: Italia e Inghilterra

ISBN-13: 9791280197078

Autore: Paola Iacobone

Editore: Lithos

Edizione: 18 dicembre 2020

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Libertà vo’ cercando. Il lavoro del Teatro Nucleo nel Carcere di Ferrara

Titolo: Libertà vo’ cercando

Sottotitolo: Il lavoro del Teatro Nucleo nel Carcere di Ferrara

ISBN-13: 978-8898670741

Autore: Horacio Czertok (a cura di)

Editore: Edizioni SEB27

Edizione: 11 novembre 2022

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scatenati. Dieci anni di Teatro Necessario in carcere

Titolo: Scatenati

Sottotitolo: Dieci anni di Teatro Necessario in carcere

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8899567101

Autore: Eliana Quattrini

Editore: Il Canneto Editore

Edizione: illustrata (19 maggio 2016)

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una danza nascosta. Tra carcere e teatro

Titolo: Una danza nascosta

Sottotitolo: Tra carcere e teatro

ISBN-13: 978-8877666437

Autore: Mariella Sto

Editore: Lubrina Bramani Editore

Edizione: 4 dicembre 2017

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Teatro in alta sicurezza

Titolo: Teatro in alta sicurezza

ISBN-13: 978-8872184417

Autore: Mimmo Sorrentino

Editore: Titivillus

Edizione: 19 ottobre 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura

Titolo: Il teatro sociale

Sottotitolo: L’arte tra disagio e cura

ISBN-13: 978-8843030569

Autore: Claudio Bernardi

Editore: Carocci

Edizione: 15 luglio 2004

Pagine: 199

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri su teatro e carcere