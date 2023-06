I 10 migliori libri su Thomas Sankara

In questo assortimento troverai una selezione di libri che approfondiscono la vita e l’eredità politica di Thomas Sankara, una figura di spicco nella storia africana. Questi libri forniscono preziose informazioni sul viaggio di Sankara come leader rivoluzionario e sul suo impatto sul Burkina Faso durante la sua presidenza.

Di cosa parlano i libri su Thomas Sankara?

I libri di questa raccolta offrono un’esplorazione completa della vita di Thomas Sankara, dalla sua ascesa al potere alla sua visione del Burkina Faso. Uno dei libri, La terra degli uomini integri , fornisce un coinvolgente resoconto della vita di Sankara viaggio per diventare il presidente del paese. Lo ritrae come una figura appassionata, accattivante e idealista.

Un altro titolo, I discorsi e le idee , offre una breve introduzione alla vita e ascesa politica, seguita da una raccolta dei suoi discorsi. Questo libro funge da eccellente risorsa per coloro che sono interessati a comprendere i pensieri e l’ideologia di Sankara attraverso le sue stesse parole.

Thomas Sankara. La rivoluzione in Burkina Faso (1983-1987) presenta un resoconto conciso e accattivante del mandato rivoluzionario di Sankara come leader del Burkina Faso. Questo libro si distingue per la narrativa interessante e la leggibilità fluida.

Per i lettori interessati ad esplorare l’eredità politica di Sankara, Le parole di un vero rivoluzionario offre una prospettiva convincente. Fa luce sulla storia politica dell’Africa, spesso trascurata o insegnata superficialmente nelle scuole, e presenta le idee di Sankara in maniera coinvolgente. Se stai cercando un testo introduttivo su Thomas Sankara, Le idee non si possono uccidere è un’ottima scelta. Sebbene sia un libro breve, lascia un’impressione duratura e probabilmente ispirerà i lettori ad approfondire la vita e i contributi di Sankara.

Due volumi di Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé presentano una raccolta di discorsi e interviste di gli anni dal 1982 al 1987, offrendo una panoramica completa delle opinioni e del percorso politico di Sankara in quel periodo.

Lista dei migliori libri su Thomas Sankara

E adesso la lista dei 10 migliori libri su Thomas Sankara che sono disponibili su Amazon versione italiana:

La terra degli uomini integri. Vita di Thomas Sankara
Autore: Antonio Gentile

Titolo: La terra degli uomini integri

Sottotitolo: Vita di Thomas Sankara

ISBN-13: 978-8831209267

Autore: Antonio Gentile

Editore: La Corte Editore

Edizione: 28 gennaio 2021

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I discorsi e le idee

Titolo: I discorsi e le idee

ISBN-13: 978-8890057243

Autore: Thomas Sankara, C. De Bernardis (a cura di), M. Correggia (a cura di)

Editore: Sankara

Edizione: 1 ottobre 2006

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Thomas Sankara. La rivoluzione in Burkina Faso (1983-1987)
Autore: Davide Rossi

Titolo: Thomas Sankara

Sottotitolo: La rivoluzione in Burkina Faso (1983-1987)

ISBN-13: 978-8868022167

Autore: Davide Rossi

Presentazione: Emilio Sabatino

Editore: Pgreco

Edizione: 22 marzo 2018

Pagine: 85

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le parole di un vero rivoluzionario

Titolo: Le parole di un vero rivoluzionario

ISBN-13: 978-8894077414

Autore: Thomas Sankara, Cristiana De Bernardis (a cura di)

Editore: Sankara

Edizione: 2 gennaio 2018

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le idee non si possono uccidere. Introduzione alla vita e alle opere di Thomas Sankara
Autore: Fabio Verna

Titolo: Le idee non si possono uccidere

Sottotitolo: Introduzione alla vita e alle opere di Thomas Sankara

ISBN-13: 978-8867182312

Autore: Fabio Verna

Editore: Red Star Press

Edizione: 10 luglio 2019

Pagine: 85

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé. Anni 1982-1985 (Vol. 1)

Titolo: Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé

Sottotitolo: Anni 1982-1985 (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8898444908

Autore: Thomas Sankara, Giulio Chinappi (a cura di)

Editore: Anteo (Cavriago)

Edizione: 6 settembre 2021

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé. Anni 1986-1987 (Vol. 2)

Titolo: Discorsi e interviste del rivoluzionario burkinabé

Sottotitolo: Anni 1986-1987 (Vol. 2)

ISBN-13: 9791280769084

Autore: Thomas Sankara, Giulio Chinappi (a cura di)

Editore: Anteo (Cavriago)

Edizione: 16 dicembre 2021

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Sankara. Un rivoluzionario africano

Titolo: Sankara

Sottotitolo: Un rivoluzionario africano

ISBN-13: 978-8845702402

Autore: Alessandro Aruffo

Editore: Massari Editore

Edizione: 6 dicembre 2006

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una foglia, una storia. Vita di Thomas Sankara

Titolo: Una foglia, una storia

Sottotitolo: Vita di Thomas Sankara

ISBN-13: 978-8878760219

Autore: Valentina Biletta

Editore: Ediarco

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L'Africa di Thomas Sankara. Le idee non si possono uccidere
Autore: Carlo Batà

Titolo: L’Africa di Thomas Sankara

Sottotitolo: Le idee non si possono uccidere

ISBN-13: 978-8887613094

Autore: Carlo Batà

Editore: Achab Editrice

Edizione: 1 settembre 2003

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











