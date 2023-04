I 10 migliori libri su transumanesimo e postumanesimo

Transumanesimo e postumanesimo sono due concetti similari che riguardano il progresso tecnologico e il futuro dell’umanità. Questi concetti esplorano le possibilità di miglioramento ed evoluzione umana attraverso la tecnologia, la scienza e la filosofia.

Il transumanesimo enfatizza l’uso della tecnologia per migliorare le capacità fisiche e intellettuali umane, mentre il postumanesimo si concentra in generale sulla trasformazione umana oltre i limiti dell’attuale condizione fisica e mentale. Questi concetti sono particolarmente affascinanti per le persone appassionate di tecnologia e futurismo perché offrono uno sguardo sul futuro dell’umanità.

Di cosa parlano i libri su transumanesimo e postumanesimo

I libri sul transumanesimo e sul postumanesimo possono trattare questi concetti da diversi punti di vista, da quello filosofico o teologico fino a quello meramente tecnologico o scientifico. In ogni caso quasi tutti i libri trattano quello che è il denominatore comune di questi concetti: le implicazioni sul futuro dell’umanità e il loro potenziale per quanto riguarda la trasformazione sociale.

Alcuni libri possono poi anche trattare i benefici ma anche i rischi del continuo miglioramento umano, ad esempio quelli riguardanti i progressi in medicina, e del continuo progresso delle tecnologie, rischi che possono riguardare, per fare l’esempio più palese, anche le intelligenze artificiali.

Lista dei migliori libri su transumanesimo e postumanesimo su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri su transumanesimo e postumanesimo che sono disponibili su Amazon:

Il transumanesimo. Una nuova filosofia per l’uomo del XXI secolo

Titolo: Il transumanesimo

Sottotitolo: Una nuova filosofia per l’uomo del XXI secolo

ISBN-13: 978-8860817402

Autore: Giuseppe Vatinno

Editore: Armando Editore

Edizione: 2 gennaio 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Uomo Che Verrà – Transumanesimo E Postumanesimo

Titolo: Uomo Che Verrà – Transumanesimo E Postumanesimo

ISBN-13: 978-8828841395

Autore: Iacone

Collaboratore: Iacone

Editore: Giuffré

Edizione: 24 marzo 2022

Pagine: 283

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia

Titolo: Visioni transumane

Sottotitolo: Tecnica, salvezza, ideologia

Note: edizione integrale

ISBN-13: 978-8893140799

Autore: Antonio Allegra

Editore: Orthotes

Edizione: Unabridged (28 marzo 2017)

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Credere nel futuro: Il lato mistico del transumanesimo

Titolo: Credere nel futuro

Sottotitolo: Il lato mistico del transumanesimo

ISBN-13: 978-1704474403

Autore: Riccardo Campa

Prefazione: Roberto Manzocco

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Abbecedario del postumanismo

Titolo: Abbecedario del postumanismo

ISBN-13: 978-8857581019

Autore: Elisa Baioni (a cura di), Lidia María Cuadrado Payeras (a cura di), Manuela Macelloni (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: 16 dicembre 2021

Pagine: 446

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che cos’è il transumanesimo?

Titolo: Che cos’è il transumanesimo?

ISBN-13: 978-8839910622

Autore: Dominique Folscheid, Anne Lécu, Brice De Malherbe

Traduttore: Vincenzo Salvati

Editore: Queriniana

Edizione: 30 novembre 2021

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista

Titolo: Il tramonto dell’uomo

Sottotitolo: La prospettiva post-umanista

ISBN-13: 978-8822053817

Autore: Roberto Marchesini

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 18 marzo 2009

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chi ha paura del postumano? Vademecum dell’uomo 2.0

Titolo: Chi ha paura del postumano? Vademecum dell’uomo 2.0

ISBN-13: 978-8857574882

Autore: Luca Grion

Editore: Mimesis

Edizione: 11 marzo 2021

Pagine: 250

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri su transumanesimo e postumanesimo





Tabella riepilogativa dei migliori libri su transumanesimo e postumanesimo