I 10 migliori libri su Twitter

Twitter è una piattaforma di social media che consente agli utenti di esprimere i propri pensieri, idee e opinioni in brevi messaggi chiamati tweet. I tweet possono avere una lunghezza massima di 280 caratteri e possono contenere link, foto e video. Twitter è stato lanciato nel 2006 e da allora è cresciuto fino a diventare una delle piattaforme di social media più popolari al mondo, con oltre 300 milioni di utenti attivi.

Di cosa parlano i libri su Twitter

I libri su Twitter di solito trattano argomenti relativi alle modalità con le quali si può utilizzare questa piattaforma in maniera più efficace soprattutto per far crescere il proprio seguito. Diversi libri spiegano come utilizzare Twitter per il marketing e per pubblicizzare il marchio personale. Questi libri possono essere utili per chiunque voglia utilizzare Twitter per scopi personali o professionali. Gli imprenditori possono utilizzare Twitter per raggiungere potenziali clienti, i politici possono utilizzarlo per interagire con i propri elettori e così via.

Lista dei migliori libri su Twitter su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri su Twitter che si possono trovare su Amazon:



Titolo: Inventare Twitter

Sottotitolo: Una storia di potere, denaro, amicizia e tradimento

ISBN-13: 978-8804638315

Autore: Nick Bilton

Traduttore: S. Crimi

Traduttore: L. Fusari

Editore: Mondadori

Edizione: 11 febbraio 2014

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Twitter

Titolo: Twitter

ISBN-13: 978-8850331758

Autore: Federica Dardi

Editore: Apogeo

Edizione: 28 novembre 2012

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Twitter Advertising: Utilizzo strategico della piattaforma pubblicitaria di Twitter.

Sottotitolo: Volume 3

ISBN-13: 978-1537132716

Autore: Marco Biagiotti

Illustratore: Marco Biagiotti

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Twitter Factor

Titolo: Twitter Factor

ISBN-13: 978-8842097198

Autore: Valeriani

Editore: LATERZA & FIGLI S.P.A.

Edizione: 22 settembre 2011

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: La politica in 140 caratteri

Sottotitolo: Twitter e spazio pubblico

ISBN-13: 978-8891705044

Autore: S. Bentivegna (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: 4 marzo 2014

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Fake republic

Sottotitolo: La satira politica ai tempi di Twitter

ISBN-13: 978-8899290412

Autore: Romana Ranucci, Sara Dellabella

Editore: Ponte Sisto

Edizione: 19 marzo 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Il marketing del terrore. Twitter e jahad

Sottotitolo: la comunicazione dell’Isis

ISBN-13: 978-8804661573

Autore: Monica Maggioni (a cura di), Paolo Magri (a cura di)

Editore: Mondadori

Edizione: 16 febbraio 2016

Pagine: 249

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Variante Twitter

Sottotitolo: la voce delle autorità indipendenti nella pandemia

ISBN-13: 978-8896551899

Autore: Gianluca Stillavato, Gianluca Giansante (a cura di)

Editore: Fuorilinea

Edizione: 7 aprile 2022

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Twitter per la tua vita e il tuo business

Titolo: Twitter per la tua vita e il tuo business

ISBN-13: 978-8866042853

Autore: Lino Garbellini

Editore: FAG

Edizione: 1 febbraio 2013

Pagine: 237

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Twitter, Facebook e Youtube tra 1000 sogni, musica e realtà

ISBN-13: 978-8891179104

Autore: Francesco Primerano

Editore: Youcanprint Self-Publishing

Edizione: 1 marzo 2015

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











