I 10 migliori libri su Warcraft

Warcraft è un popolare franchise di videogiochi e altri media che si concentra sulle battaglie tra diverse fazioni in un mondo fantastico chiamato Azeroth. Il primo gioco della serie, Warcraft: Orcs & Humans, è stato rilasciato nel 1994 ed è stato seguito da numerosi sequel ed espansioni, primo fra tutti World of Warcraft. World of Warcraft (WoW) è un gioco di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG). Rilasciato per la prima volta nel 2004, è diventato uno dei MMORPG più popolari e di successo al mondo, con oltre 100 milioni di account creati. Si tratta di giochi di strategia in tempo reale in cui i giocatori controllano una delle diverse fazioni, inclusi umani, orchi, elfi e non morti, naturalmente cercando di annientarsi a vicenda.

Di cosa parlano i libri su Warcraft

I libri di Warcraft di solito esplorano la tradizione e la storia dell’universo di Warcraft, spesso concentrandosi sui personaggi e sugli eventi che sono menzionati solo brevemente nei giochi. Molti dei libri forniscono anche informazioni aggiuntive sulle razze, fazioni e personaggi che i giocatori incontrano nei giochi. Alcuni dei libri, poi, sono guide strategiche e questi testi riguardano soprattutto World of Warcraft.

Lista dei migliori libri su Warcraft su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri su Warcraft che si possono comprare su Amazon:

La storia. World of Warcraft (Vol. 1)

Titolo: La storia

Sottotitolo: World of Warcraft (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8869132599

Autore: Chris Metzen, Matt Burns, Robert Brooks

Illustratore: P. C. Lee

Illustratore: J. Lacroix

Editore: Magic Press

Edizione: 10 novembre 2016

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La storia. World of Warcraft (Vol. 2)

Titolo: La storia

Sottotitolo: World of Warcraft (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8869133022

Autore: Chris Metzen, Matt Burns, Robert Brooks

Illustratore: Peter Lee

Illustratore: Alex Horley

Editore: Magic Press

Edizione: 6 luglio 2017

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La storia. World of Warcraft: 3.: Vol. 3

Titolo: La storia. World of Warcraft: 3.

Sottotitolo: Vol. 3

ISBN-13: 978-8869133978

Autore: Chris Metzen, Matt Burns, Robert Brooks

Editore: Magic Press

Edizione: 8 giugno 2018

Pagine: 234

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







World of Warcraf. Il libro pop-up

Titolo: World of Warcraf

Sottotitolo: Il libro pop-up

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8869135507

Autore: Matthew Reinhart

Editore: Magic Press

Edizione: illustrata (15 ottobre 2019)

Pagine: 13

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I regni orientali. World of Warcraft

Titolo: I regni orientali

Sottotitolo: World of Warcraft

ISBN-13: 978-8869137495

Autore: Christie Golden

Editore: Magic Press

Edizione: 24 luglio 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







World of Warcraft. Mists of Pandaria. Guida strategica ufficiale

Titolo: World of Warcraft

Sottotitolo: Mists of Pandaria. Guida strategica ufficiale

ISBN-13: 978-8866310686

Autore:

Editore: Multiplayer Edizioni

Edizione: 1 dicembre 2012

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







World of Warcraft seconda editione: Guida strategica: 1

Titolo: World of Warcraft seconda editione: Guida strategica

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8889164235

Autore: Aa. Vv.

Collaboratore: Aa. Vv.

Editore: Altri

Edizione: seconda (10 gennaio 2007)

Pagine: 392

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







World of Warcraft. Guida strategica ufficiale

Titolo: World of Warcraft

Sottotitolo: Guida strategica ufficiale

ISBN-13: 978-8889164037

Autore: aa.vv.

Editore: Multiplayer Edizioni

Edizione: 1 settembre 2006

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







World of Warcraft. Atlante

Titolo: World of Warcraft

Sottotitolo: Atlante

ISBN-13: 978-8889164174

Autore: S. Cutaia (a cura di)

Editore: Multiplayer Edizioni

Edizione: 1 settembre 2005

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri su Warcraft





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Warcraft