I 10 migliori libri su Xi Jinping

Xi Jinping è l’attuale presidente della Repubblica popolare cinese nonché segretario generale del Partito comunista cinese. In carica dal 2013, Xi Jinping è ampiamente considerato uno dei leader più potenti nella storia della Cina e in generale del mondo odierno. Ci sono diversi libri sulla figura di Xi Jinping su Amazon e alcuni di essi ripercorrono la sua vita e la sua carica politica nonché il suo stile di leadership.

Per comprendere l’approccio politico o finanche filosofico di Xi Jinping abbiamo inserito nella lista, al primo posto, Governare la Cina un libro firmato dallo stesso leader cinese che affronta vari argomenti, dalle questioni economiche a quelle politiche fino allo stesso approccio filosofico che ha guidato lui e la sua amministrazione al governo della Cina.

Un libro che ha avuto un buon successo su Amazon in lingua italiana è Il nuovo Mao , edito da Mondadori nel 2019 e scritto da di Gennaro Sangiuliano, giornalista e politico italiano, tra l’altro ministro della cultura nel governo Meloni. Il libro ripercorre la vita e in particolare l’ascesa al potere di Xi Jinping, definito fin dal titolo come il “nuovo Mao”.

Interessante è pure Eredi di Mao di Ignazio Musu, professore emerito di Economia Politica (con prefazione di Romano Prodi); il libro, uscito nel 2018, ripercorre i tratti economici e politici nonché quelli relativi alla stessa società cinese nell’era di Xi Jinping.

Lista dei migliori libri su Xi Jinping su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri su Xi Jinping che si possono trovare su Amazon Italia:

Governare la Cina

Titolo: Governare la Cina

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8809881495

Autore: Jinping Xi

Traduttore: Miriam Castorina

Traduttore: Tanina Zappone

Editore: Giunti Editore

Edizione: New (20 marzo 2019)

Note: da considerare anche il secondo volume

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi

Titolo: Il nuovo Mao

Sottotitolo: Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi

ISBN-13: 978-8804705284

Autore: Gennaro Sangiuliano

Editore: Mondadori

Edizione: 26 novembre 2019

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Eredi di Mao. Economia, società, politica nella Cina di Xi Jinping

Titolo: Eredi di Mao

Sottotitolo: Economia, società, politica nella Cina di Xi Jinping

ISBN-13: 978-8868438715

Autore: Ignazio Musu

Prefazione: Romano Prodi

Editore: Donzelli

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 214

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli adagi di Xi Jinping. Una guida alle allusioni classiche del leader cinese

Titolo: Gli adagi di Xi Jinping

Sottotitolo: Una guida alle allusioni classiche del leader cinese

ISBN-13: 978-8898444922

Autore:

Editore: Anteo (Cavriago)

Edizione: 29 settembre 2021

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Xi Jinping racconta

Titolo: Xi Jinping racconta

ISBN-13: 978-8869234170

Autore: Sabrina Ardizzoni (a cura di)

Traduttore: Riccardo Moratto

Traduttore: Giulia Falcini

Editore: Bononia University Press

Edizione: 20 marzo 2019

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’amministratore del popolo. Xi Jinping e la nuova Cina.

Titolo: L’amministratore del popolo

Sottotitolo: Xi Jinping e la nuova Cina.

ISBN-13: 978-8861053212

Autore: Kerry Brown

Traduttore: Anna Bissanti

Editore: Luiss University Press

Edizione: 5 luglio 2018

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cina. Progetto finale

Titolo: Cina

Sottotitolo: Progetto finale

ISBN-13: 978-8861024939

Autore: Kerry Brown

Traduttore: Alessandro Tonti

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 28 giugno 2018

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Cina non è una sola. Tensioni e paradossi della superpotenza asiatica

Titolo: La Cina non è una sola

Sottotitolo: Tensioni e paradossi della superpotenza asiatica

ISBN-13: 978-8804739869

Autore: Filippo Santelli

Editore: Mondadori

Edizione: 18 maggio 2021

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una Cina “perfetta”

Titolo: Una Cina “perfetta”

ISBN-13: 978-8829001736

Autore: Michelangelo Cocco

Editore: Carocci

Edizione: 24 settembre 2020

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Cina dopo Mao: Nascita di una superpotenza

Titolo: La Cina dopo Mao

Sottotitolo: Nascita di una superpotenza

ISBN-13:

Autore: Frank Dikötter

Editore: Marsilio

Edizione: 15 novembre 2022

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle











FAQ sui libri su Xi Jinping





Tabella riepilogativa dei migliori libri su Xi Jinping