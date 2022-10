I 10 migliori libri sugli acquedotti

Gli acquedotti sono canali artificiali che servono per convogliare l’acqua. Di solito sono fatti a forma di ponte e si rivelano molto utili per attraversare valli o altri tipi di parchi naturali. Oggi questo termine si usa anche per indicare altri tipi di sistemi per il trasporto dell’acqua, come quelli basati sulle tubazioni, sui canali, sulle gallerie, eccetera.

Su Amazon ci sono diversi libri che riguardano gli acquedotti, in particolare le tecniche di costruzione e i sistemi idraulici. Ci sono comunque molti libri anche sugli acquedotti costruiti un po’ in tutt’Italia (ma anche nel resto d’Europa) dagli antichi romani, notoriamente considerati come notevoli opere di ingegneria architettonica.

Tra i libri tecnici c’è Acquedotti Guida alla progettazione (nuova edizione del 2012), una sorta di guida che descrive le varie caratteristiche teoriche e applicative collegate alla progettazione degli acquedotti. C’è inoltre anche un libro intitolato Ingegneria idraulica urbana (edizione del novembre 2010). Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una guida per la progettazione degli acquedotti (definiti come “opere di ingegneria idraulica urbana”) e di fognature per lo smistamento delle acque reflue.

Lista dei migliori libri sugli acquedotti su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sugli acquedotti che sono disponibili su Amazon (versione italiana):

Acquedotti. Guida alla progettazione

Titolo: Acquedotti. Guida alla progettazione

ISBN-10: 8820351830

ISBN-13: 9788820351830

Autore: Valerio Milano

Editore: Hoepli

Edizione: seconda (1 giugno 2012)

Pagine: 650

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Lezioni di acquedotti e fognature

Titolo: Lezioni di acquedotti e fognature

ISBN-10: 8820708535

ISBN-13: 9788820708535

Autore: Giuseppe Frega

Editore: Liguori

Edizione: terza (30 settembre 1983)

Pagine: 420

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Acquedotti

Titolo: Acquedotti

ISBN-10: 8877842305

ISBN-13: 9788877842305

Autore: Luigi Da Deppo, Claudio Datei, Virgilio Fiorotto

Editore: Cortina (Padova)

Edizione: seconda (1 marzo 2003)

Pagine: 561

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Acquedotti di Roma e il De Aquaeductu di Frontino

Titolo: Acquedotti di Roma e il De Aquaeductu di Frontino

Note: edizione illustrata

ISBN-10: 8890331251

ISBN-13: 9788890331251

Autore: Pietrantonio Pace

Editore: B&T Multimedia

Edizione: terza (1 agosto 2010)

Pagine: 353

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Gli acquedotti di Spoleto

Titolo: Gli acquedotti di Spoleto

ISBN-13: 9798586440877

Autore: Riccardo Ribacchi

Editore: Independently published

Pagine: 54

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fondamenti di costruzioni idrauliche

Titolo: Fondamenti di costruzioni idrauliche

ISBN-10: 8859805229

ISBN-13: 9788859805229

Autore: Becciu gianfranco

Collaboratore: Becciu gianfranco

Editore: Utet Giuridica

Edizione: 15 giugno 2010

Pagine: 574

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La Puglia e il suo acquedotto

Titolo: La Puglia e il suo acquedotto

ISBN-10: 8842093459, 9788842093466

ISBN-13: 9788842093459, 9788842093466

Autore: Michele Viterbo

Editore: Laterza

Edizione: 9 marzo 2010

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Deterioramento di condotte d’acquedotto: un modello fisico-matematico: Efficienza e Prestazione dei sistemi di distribuzione idrica

Titolo: Deterioramento di condotte d’acquedotto

Sottotitolo: Un modello fisico-matematico: Efficienza e Prestazione dei sistemi di distribuzione idrica

ISBN-10: 3639772609

ISBN-13: 9783639772609

Autore: Federico Dell’Orfano

Editore: Edizioni Accademiche Italiane

Edizione: 25 settembre 2015

Pagine: 492

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











FAQ sui libri sugli acquedotti

Quali sono i vantaggi degli acquedotti?

I vantaggi principali degli acquedotti risiedono nel fatto che sfruttano la gravità e le pendenze naturali per convogliare l’acqua. Questo significa che non c’è utilizzo di energia per il trasporto dell’acqua, cosa molto utile per rifornire i centri abitati dal punto della sorgente (che spesso si trova più in alto).

Qual era il ruolo degli acquedotti nell’antica Roma?

Gli acquedotti nell’antica Roma erano importantissimi perché convogliavano l’acqua nei vari centri abitati, posti anche a decine e decine di chilometri di distanza dalle sorgenti. L’acqua aiutava le persone a mantenersi in salute e gli acquedotti erano considerati come fondamentali per luoghi come le fattorie o i campi coltivati.





Tabella riepilogativa dei migliori libri sugli acquedotti









Articoli correlati