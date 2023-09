I 10 migliori libri sugli animali misteriosi

Se sei incuriosito dai misteri del regno animale e hai un debole per i misteri irrisolti e per le creature strane, questa selezione di libri su creature misteriose è fatta su misura per i tuoi interessi. Ogni titolo offre una prospettiva interessante su criptidi, bestie mitiche e meraviglie nascoste del mondo naturale.

Di cosa parlano i libri sugli animali misteriosi?

Il primo del nostro viaggio è Animali misteriosi , scritto da Franco Tassi. Pubblicato nel 2019, questo libro ti accompagna in un’affascinante esplorazione di criptidi ed enigmi zoologici. Tassi divide il libro in quattro parti, inclusa una dedicata ai casi di studio e alle indagini condotte da lui e da altri criptozoologi. Non copre solo i misteri zoologici, ma approfondisce anche il regno delle piante e degli insetti, ampliando gli orizzonti degli studi sui criptidi.

Avventurandosi ulteriormente, Monstrorum historia di Ulisse Aldrovandi è un notevole trattato storico presentato per la prima volta nel 1642. Questa edizione illustrata, tradotta da Lorenzo Peka, offre uno spaccato completo del mondo dei mostri e delle anomalie naturali. Aldrovandi approfondisce il concetto di mostruosità, esplorando le origini e le varietà di queste creature.

Per coloro che sono attratti dai segreti che si nascondono sotto la superficie dell’oceano, Mostri marini di Massimo Centini può essere interessante. Questo volume raccoglie resoconti storici e documenti sui mostri marini, rivelando l’intersezione tra scienza e mitologia. Dalle sirene ai calamari colossali, Centini presenta una vasta gamma di misteri marittimi.

Entrando nel regno dell’invisibile, Creature invisibili di Fabrizio Manticelli esplora il mondo degli esseri impercettibili. Questo libro approfondisce il regno delle fate, degli gnomi e di altre creature fantastiche che offuscano il confine tra realtà e fantasia.

Per allontanarsi dai tradizionali studi sui criptidi, Piccola guida tascabile agli animali pericolosi in letteratura si concentra sugli animali pericolosi nella letteratura, dimostrando come fungono da eccellenti dispositivi letterari. Evidenzia il ruolo di queste creature nella narrazione, dai lupi ai ragni, aggiungendo un nuovo livello di profondità alla tua comprensione sia della letteratura che dei criptidi.

Una deliziosa aggiunta a questa raccolta è Il magnifico libro delle creature fantastiche di Weldon Owen. Questo volume esplora le creature mitiche che popolano antichi miti e leggende. Dalle sirene e dai draghi alle entità bizzarre come il basilisco e l’ammit, Owen offre un viaggio avvincente in questo mondo.

Per chi ha un gusto per l’insolito, Animali misteriosi & come mangiarli offre un tocco unico. Questo fantasioso libro di cucina, pieno di illustrazioni ispirate ai bestiari medievali, presenta ricette a base di creature mitiche e fantastiche. Ti sei mai chiesto come preparare un unicorno o un kraken? Questo libro offre questo tipo di risposte.

Libri in inglese

Un ottimo libro in inglese è Adventures in Cryptozoology . Fornisce descrizioni di bestie quali il mostro di Loch Ness, lo Yeti, l’Allghoi Khorhoi, un misterioso verme gigante che abiterebbe il deserto del gobbi, ed altri ancora.

Mysterious Creatures di George M. Eberhart è il primo di due volumi. Copre un’ampia gamma di creature, da quelle più conosciute a quelle più oscure.

Animali misteriosi. Viaggio tra gli enigmi della criptozoologia

Titolo: Animali misteriosi

Sottotitolo: Viaggio tra gli enigmi della criptozoologia

ISBN-13: 978-8899462598

Autore: Franco Tassi

Editore: Stella Mattutina Edizioni

Edizione: 22 ottobre 2019

Pagine: 168

Formato: copertina flessibile







Monstrorum historia

Titolo: Monstrorum historia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8831982290

Autore: Ulisse Aldrovandi

Traduttore: Lorenzo Peka

Editore: Moscabianca Edizioni

Edizione: illustrata (13 gennaio 2022)

Pagine: 320

Formato: copertina rigida







Mostri marini. Creature misteriose tra mito, storia e scienza

Titolo: Mostri marini

Sottotitolo: Creature misteriose tra mito, storia e scienza

ISBN-13: 978-8866490517

Autore: Massimo Centini

Editore: Magenes

Edizione: 8 gennaio 2014

Pagine: 295

Formato: copertina flessibile







Creature invisibili. Sulle tracce degli esseri che pochi hanno visto

Titolo: Creature invisibili

Sottotitolo: Sulle tracce degli esseri che pochi hanno visto

ISBN-13: 978-8898323395

Autore: Fabrizio Manticelli

Editore: Kiwi

Edizione: 27 luglio 2017

Pagine: 131

Formato: copertina flessibile







Il codice delle creature estinte. L’opera perduta del dottor Spencer Black

Titolo: Il codice delle creature estinte

Sottotitolo: L’opera perduta del dottor Spencer Black

ISBN-13: 978-8831982139

Autore: E.B. Hudspeth

Traduttore: Mauro Maraschi

Editore: Moscabianca Edizioni

Edizione: 28 novembre 2019

Formato: copertina rigida







Il magnifico libro delle creature fantastiche

Titolo: Il magnifico libro delle creature fantastiche

ISBN-13: 978-8836576890

Autore: Weldon Owen

Editore: Touring

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: 80

Formato: copertina rigida







Animali misteriosi & come mangiarli

Titolo: Animali misteriosi & come mangiarli

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8836270835

Autore: Imaginary Travel Ltd.

Editore: Edizioni NPE

Edizione: illustrata (22 luglio 2022)

Pagine: 208

Formato: copertina rigida







Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology – Volume 1

Titolo: Mysterious Creatures

Sottotitolo: A Guide to Cryptozoology – Volume 1

ISBN-13: 978-1909488076

Autore: George M. Eberhart

Editore: cfz

Edizione: 2. (21 luglio 2013)

Pagine: 402

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











