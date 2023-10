I 10 migliori libri sugli antichi astronauti

I libri sugli antichi astronauti esplorano la teoria secondo cui gli extraterrestri visitarono la Terra nell’antichità, influenzando la cultura umana. Per tutti gli appassionati di argomentazioni relative alla possibilità che possano esserci degli enormi “segreti” sulle origini o quanto meno sulla storia dell’umanità, queste opere offrono prospettive alternative su antiche civiltà e misteri.

Di cosa parlano i libri sugli antichi astronauti?

In Il mistero degli antichi astronauti , Marco Ciardi ci introduce all’accattivante teoria degli antichi astronauti. Questa pubblicazione approfondisce l’idea che esseri extraterrestri abbiano visitato la Terra, intrecciandosi con vari settori della conoscenza umana, dalla fantascienza alla filosofia. È un viaggio piuttosto intrigante attraverso la storia!

Proseguendo, Antichi astronauti in Sudamerica di Filippo Sarpa e Sara Rolando ci porta in Sudamerica. Rivela le maestose costruzioni megalitiche e i misteriosi geoglifi ritenuti antichi segni di civiltà aliene. Il libro sostiene un terzo percorso tra evoluzione e creazione divina, suggerendo un intervento extraterrestre nell’evoluzione umana.

Gli antichi astronauti di Francesco Toscano approfondisce il dibattito, con l’obiettivo di fornire risposte sulle passate visite extraterrestri. Concentrandosi sull’archeologia spaziale, cerca prove di questi incontri celesti in antichi manufatti e racconti di lunga data.

Nella lista abbiamo inserito anche La Dea che creò l’uomo , un audiolibro di Syusy Blady. Avventurandosi nei miti sumeri, questo lavoro uditivo intrattiene l’ipotesi degli antichi astronauti e il loro potenziale ruolo nella formazione dell’uomo.

Sotto le Sabbie del Tempo di Mauro Paoletti approfondisce l’idea di una civiltà tecnologicamente avanzata che ci ha preceduto. Il testo fa luce su un passato dimenticato, suggerendo un’antica cultura avanzata sulla Terra o visitatori cosmici in un lontano passato.

Antichi astronauti. Dalle pile di Babilonia alle piste di Nazca , scritto da William H. Stiebing Jr., contempla possibili tracce di antica presenza extraterrestre, immergendosi in enigmi come le antiche batterie babilonesi e le famose Linee di nazca.

Almanacco della fantarcheologia fa luce su un movimento degli anni ’60 e ’70 quando l’archeologia fantastica prese il volo. Orchestrato da Fabio Camilletti, questo lavoro ci porta in un viaggio avvincente, discutendo teorie un tempo popolari come i continenti perduti di Atlantide e Mu.

Poi, il duo Filippo Sarpa e Sara Rolando ci portano Antichi astronauti in Sudamerica. Tracce di contatti nel passato (Vol. 2) . Questo volume approfondisce le sconcertanti costruzioni megalitiche del Sud America, sottolineando i misteriosi geoglifi visibili solo da una prospettiva aerea.

Nibiru e i Figli delle Stelle di Daniele Salamone, invece, si interroga sull’effettiva esistenza degli extraterrestri e dei pianeti lontani. Questo testo solleva anche domande riguardanti i moderni sistemi di credenze come New Age e Scientology.

Lista dei migliori libri sugli antichi astronauti su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sugli antichi astronauti che si trovano su Amazon.it:

