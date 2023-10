I 10 migliori libri sugli artigiani medievali

I libri sugli artigiani medievali forniscono preziosi spunti sulla vita quotidiana, sulle abilità e sui ruoli sociali degli artigiani che hanno caratterizzato il mondo medievale.

Di cosa parlano i libri sugli artigiani medievali?

Il compendio inizia con Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII . Denise Bezzina fornisce una visione non convenzionale della storia di Genova durante il Medioevo, mettendo in luce gli artigiani piuttosto che concentrarsi semplicemente sui rinomati mercanti genovesi. Esplorando metodicamente i registri notarili, il testo dipinge un quadro vivido di questi artigiani, cogliendo le sfumature delle loro dinamiche sociali, delle iniziative economiche, delle strutture familiari e persino dei loro ruoli nella politica e nelle attività militari.

Legno e falegnameria tra Medioevo e Rinascimento di Ezio Zanini offre una visione attraverso le complesse fasi dell’approvvigionamento e della lavorazione del legno e introdotti alla gamma di strumenti utilizzati dai falegnami tradizionali. Le ricche immagini e le schede descrittive chiariscono ulteriormente la creazione passo dopo passo di repliche storiche in legno.

In Scrivere in oro , Adriano Caffaro si addentra nell’intrigante mondo delle ricette artigianali medievali dal IX all’XI secolo. Con codici provenienti da Lucca e Ivrea, la pubblicazione sembra riecheggiare le squisite sfumature dell’artigianato di questi tempi.

D’altra parte, Salariati e artigiani nella Parigi medievale (secoli XIII-XV) , scritto da Bronislaw Geremek, trasporta i lettori nella Parigi medievale, approfondendo la vita di lavoratori salariati e artigiani.

In La grande storia dell’artigianato. Arti fiorentine. Il Medioevo racconta il ruolo centrale dei vari mestieri nel plasmare le narrazioni socio-politiche, economiche e artistiche del Medioevo. Firenze: attirando l’attenzione sull’evoluzione di Firenze come centro economico e culturale, fornisce una panoramica completa delle arti, dalle loro implicazioni socioeconomiche al loro significato artistico.

Sfumature storiche della moda rivivono in L’arte del sarto nel medioevo . Questa pubblicazione approfondisce l’evoluzione dell’artigianato dei sarti durante i secoli XIII-XV, guidata dai cambiamenti sociali nell’abbigliamento.

L’economia artigiana nell’Italia medievale ci accompagna in un viaggio attraverso mondo degli artigiani. Le città medievali dipendevano fortemente dall’artigianato, e questo testo ne analizza la realtà multiforme. Dalla strutturazione economica della produzione alla posizione sociale degli artigiani e all’influenza sulla cultura contemporanea, Degrassi offre un’esplorazione completa.

L’alto medioevo. Artigiani e organizzazione manifatturiera offre una particolare attenzione alla pelletteria. Presenta gli atti di un seminario sull’importanza della pelle nelle epoche antiche.

Concia al vegetale approfondisce la storia e la sostenibilità del distretto del cuoio, in particolare a Santa Croce sull’Arno e Ponte e Egola. Porta i lettori dall’artigianato del XIV secolo alle innovazioni del XX secolo, evidenziando la trasformazione delle tecniche di concia e il connubio della pelle con le tendenze della moda.

Infine, la ceramica padovana è il fulcro di Il mestiere del vasaio . Il testo descrive l’arte e l’evoluzione della ceramica a Padova, collegando l’età medievale al periodo dell’Illuminismo.

Lista dei migliori libri sugli artigiani medievali su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sugli artigiani medievali che si possono comprare su Amazon:

Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII

Titolo: Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII

ISBN-13: 978-8866557760

Autore: Denise Bezzina

Editore: Firenze University Press

Edizione: 17 novembre 2015

Pagine: 270

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Legno e falegnameria tra Medioevo e Rinascimento. Storia, materiali, tecniche e utensili

Titolo: Legno e falegnameria tra Medioevo e Rinascimento

Sottotitolo: Storia, materiali, tecniche e utensili

ISBN-13: 9791280232403

Autore: Ezio Zanini

Editore: Bookstones

Edizione: 6 dicembre 2021

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Salariati e artigiani nella Parigi medievale (secoli XIII-XV)

Titolo: Salariati e artigiani nella Parigi medievale (secoli XIII-XV)

ISBN-13: 978-8838311161

Autore: Bronislaw Geremek

Traduttore: G. Pinto

Editore: Sansoni

Edizione: seconda (1 agosto 1990)

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: Audio CD







L’arte del sarto nel medioevo. Quando la moda diventa un mestiere

Titolo: L’arte del sarto nel medioevo

Sottotitolo: Quando la moda diventa un mestiere

ISBN-13: 978-8815253248

Autore: Elisa Tosi Brandi

Editore: Il Mulino

Edizione: 18 gennaio 2018

Pagine: 217

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’economia artigiana nell’Italia medievale

Titolo: L’economia artigiana nell’Italia medievale

ISBN-13: 978-8843003969

Autore: Donata Degrassi

Editore: Carocci

Edizione: 1 marzo 1996

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sugli artigiani medievali





Tabella riepilogativa dei migliori libri sugli artigiani medievali