I 10 migliori libri sugli artisti per bambini

I libri sugli artisti per bambini accendono la creatività e favorendo un precoce apprezzamento per l’arte. Ideale per artisti in erba, bambini curiosi e genitori desiderosi di ispirare.

Di cosa parlano i libri sugli artisti per bambini?

Il compendio ci introduce a una selezione illuminante che approfondisce le vite e le opere di artisti famosi, realizzata appositamente per i giovani lettori. Per prima cosa conosciamo Gustav Klimt attraverso la lente del suo compagno felino nel testo Vi presento Klimt . Il volume svela le incantevoli creazioni di Klimt, caratterizzate da radiosi abbellimenti dorati e figure che irradiano uno spettro di emozioni, un’opera progettata principalmente per i lettori dai 7 anni in su.

Claude Monet. Ritratto d’artista testimonia la dedizione di tutta la vita del pittore francese nel catturare paesaggi baciati dal sole e scene acquatiche scintillanti. Riconosciuto per essere stato il pioniere del movimento impressionista, il ritratto unico di luce e acqua di Monet ha rimodellato il regno della pittura.

Pablo Picasso intraprende un viaggio esplorando le narrazioni di figure storicamente significative, tra cui Picasso è uno di questi. Pensato per i bambini in età scolare, il volume coinvolge i suoi lettori con resoconti concisi, aneddoti intrecciati e interpretazioni vividamente illustrate di Isabel Muñoz, offrendo approfondimenti sulle prodigiose opere di figure iconiche come Einstein, Leonardo e Galileo.

Vincent Van Gogh. Ritratto d’artista mostra la trasformazione della tavolozza di Van Gogh dopo il suo incontro parigino con gli impressionisti. È affascinante testimoniare la sua evoluzione dall’uso di tonalità tenui a colori vibranti, creando oltre duemila opere d’arte nel corso della sua vita.

C’è anche Frida Kahlo in un racconto illustrativo pensato per i più giovani. Attraverso illustrazioni vibranti e testi concisi, fa luce sullo spirito indomabile e sul talento senza pari di figure come Frida Kahlo e Maria Montessori.

È evidente che l’arte e i suoi creatori sono il nucleo attorno al quale ruota questo compendio. Il giardino di Matisse svela l’odissea creativa di Henri Matisse, in particolare il suo incantevole periodo del collage.

Yayoi Kusama. Da qui all’infinito traccia l’avvincente viaggio dell’artista giapponese Yayoi Kusama. Attraverso il racconto di Sarah Suzuki, ci viene offerto un panorama della vita di Kusama: dalla sua prima passione per l’arte, al suo coraggioso trasferimento a New York, al suo stile iconico adornato di pois che l’ha resa una sensazione internazionale.

Leonardo da Vinci si tuffa nella vita multiforme di questo genio. Con il testo esplicativo di Jane Kent, il pubblico più giovane viene introdotto alla vorace passione di Leonardo per la scienza, intervallata da intriganti aneddoti.

100 artisti che hanno lasciato il segno di Barbara Conti sintetizza i racconti di una centinaia di artisti, le loro espressioni uniche e i segni che hanno lasciato nel mondo. Rivolto a un gruppo di età superiore agli 11 anni e oltre, quest’opera dipinge un ampio quadro.

FAQ sui libri sugli artisti per bambini

Quali sono i tre migliori libri sugli artisti per bambini su Amazon? Vi presento Klimt, pubblicato da Arka. Claude Monet. Ritratto d’artista, pubblicato da IdeeAli. Pablo Picasso, pubblicato da White Star. I tre migliori libri sugli artisti per bambini su Amazon sono:





