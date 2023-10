I 10 migliori libri sugli asparagi

La selezione in questione ruota principalmente attorno ad un amato ortaggio primaverile: gli asparagi. L’attenzione particolare di questi volumi è rivolta al suo significato culinario e nutrizionale, soprattutto nel contesto italiano.

Di cosa parlano i libri sugli asparagi?

Asparagi. Antipasti, primi, secondi fornisce ai lettori vari modi per incorporare gli asparagi nelle diverse portate di un pasto. Sembra un invito a esplorare il vibrante mondo culinario degli asparagi, dove ogni piatto brilla con il suo profilo aromatico unico.

Poi abbiamo L’asparago. Dal territorio alla tavola di Valeria Arnaldi. Offre trenta ricette distintive che spaziano dalle preparazioni tradizionali ai piatti più innovativi.

Abbiamo incluso anche il volume L’asparago di Giulia Nekorkina. Si distingue perché mette in risalto la cultura gastronomica del Friuli-Venezia Giulia. Con 50 ricette illustrate, tradizionali e innovative, approfondisce le diverse tipologie di asparagi, in particolare bianchi e verdi.

Un altro titolo degno di nota è 33 x Asparagi , un lavoro collaborativo di Gasteiger, Wieser e Bachmann. Questa pubblicazione non riguarda solo gli asparagi; è una celebrazione della versatilità di questo ortaggio. Con 33 deliziose ricette di asparagi, dagli antipasti ai dessert, esplora nuove e affascinanti combinazioni con carne, pollame, frutti di mare e persino frutta come fragole e rabarbaro.

L’asparago bianco del Veneto sottolinea i pregiati asparagi bianchi della regione Veneto.

Approfondire l’essenza delle ricette di asparagi di Bassano del Grappa è Asparago di Amedeo Sandri. Questo testo presenta preparazioni uniche che sottolineano la versatilità dell’ortaggio.

Spostando la nostra attenzione, L’asparago. Il re della tavola esplora la storia degli asparagi, la coltivazione e il suo status stimato nella regione Veneto. Include anche diverse ricette, sia tradizionali che innovative.

Nella selezione abbiamo incluso anche Asparagi. 103 ricette di Antonio Boemo, che va oltre il mero elenco di ricette. Accompagna i lettori in un viaggio attraverso le complessità della coltivazione degli asparagi e il suo significato dietetico.

Infine, per chi considera gli asparagi qualcosa di più di un semplice ortaggio, Ricette a base diasparagi da gustare con tutta la famiglia evidenzia lo status degli asparagi come superalimento, descrivendone in dettaglio i numerosi benefici per la salute. Lee offre una vasta gamma di ricette a base di asparagi adatte a varie occasioni, garantendo che sia la salute che il gusto siano soddisfatti.

Lista dei migliori libri sugli asparagi su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sugli asparagi che si possono trovare su Amazon Italia:

Asparagi. Antipasti, primi, secondi

Titolo: Asparagi

Sottotitolo: Antipasti, primi, secondi

ISBN-13: 978-8879066396

Autori: vari

Editore: Gribaudo

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 96

Recensioni: vedi









L’asparago. Dal territorio alla tavola

Titolo: L’asparago

Sottotitolo: Dal territorio alla tavola

ISBN-13: 978-8862523400

Autore: Valeria Arnaldi

Editore: Iacobellieditore

Edizione: 9 aprile 2018

Pagine: 56

Recensioni: vedi









L’asparago

Titolo: L’asparago

ISBN-13: 978-8895916507

Autore: Giulia Nekorkina

Editore: Morganti Editori

Edizione: 1 gennaio 2013

Pagine: 64

Recensioni: vedi









33 x Asparagi

Titolo: 33 x Asparagi

ISBN-13: 978-8882665623

Autori: Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser, Helmut Bachmann

Editore: Athesia

Edizione: prima (19 marzo 2010)

Pagine: 88

Recensioni: vedi









L’asparago bianco del Veneto

Titolo: L’asparago bianco del Veneto

ISBN-13: 978-8876910036

Autori: Armando Fantinato, C. Strati (a cura di)

Editore: Tassotti

Edizione: 1 gennaio 1985

Pagine: 64

Recensioni: vedi









Asparago. Le ricette con l’asparago di Bassano del Grappa

Titolo: Asparago

Sottotitolo: Le ricette con l’asparago di Bassano del Grappa

ISBN-13: 978-8889846124

Autore: Amedeo Sandri

Editore: Terra Ferma Edizioni

Edizione: 24 gennaio 2008

Pagine: 64

Recensioni: vedi









L’asparago. Il re della tavola

Titolo: L’asparago

Sottotitolo: Il re della tavola

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8866434818

Autori: Domenico Basso (a cura di), Angelo Rigo (a cura di)

Editore: Editoriale Programma

Edizione: illustrata (1 gennaio 2017)

Pagine: 144

Recensioni: vedi









Asparagi. 103 ricette. Le mostre, le sagre, le colture

Titolo: Asparagi

Sottotitolo: 103 ricette. Le mostre, le sagre, le colture

ISBN-13: 978-8883450044

Autore: Antonio Boemo

Editore: Edizioni della Laguna

Edizione: 1 gennaio 1999

Pagine: 160

Recensioni: vedi









Gli asparagi bianchi e verdi di Padova

Titolo: Gli asparagi bianchi e verdi di Padova

ISBN-13: 978-8889846322

Autori: Renato Malaman, Nicola Stievano, Amedeo Sandri

Editore: Terra Ferma Edizioni

Edizione: 22 gennaio 2008

Pagine: 80

Recensioni: vedi









RICETTE A BASE DI ASPARAGI DA GUSTARE CON TUTTA LA FAMIGLIA

Titolo: RICETTE A BASE DI ASPARAGI DA GUSTARE CON TUTTA LA FAMIGLIA

ISBN-13: 9798354856558

Autore: Michelle Lee

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 94

Recensioni: vedi













