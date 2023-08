I 10 migliori libri sugli esplosivi

Navigare nel mondo degli esplosivi può essere intrigante e complesso. Tra i libri presenti su Amazon, ne abbiamo però scoperti diversi che offrono preziosi approfondimenti e conoscenze su questo argomento. Questi testi non sono solo informativi; forniscono un ponte per comprendere un dominio spesso avvolto nel mistero.

Di cosa parlano i libri sugli esplosivi?

Immagina un compendio di letteratura che non solo soddisfi la tua curiosità ma ti fornisca anche un know-how pratico. In questo assortimento troverai opere adatte a un pubblico diversificato, dai semplici curiosi ai professionisti che cercano di approfondire le proprie capacità.

Innanzitutto ci sono libri che approfondiscono gli aspetti tecnici degli esplosivi, fornendo una conoscenza approfondita a coloro che sono coinvolti nel settore o aspirano a esserlo. Questi testi trattano spesso argomenti come materiali esplosivi, norme di sicurezza e procedure di manipolazione. Ad esempio, uno dei testi non solo spiega le complessità dei materiali esplosivi, ma funge anche da risorsa per le persone che cercano certificazioni in conformità con gli standard normativi.

Un’altra categoria di libri esplora gli aspetti storici e sociali degli esplosivi, facendo luce sulla loro evoluzione e impatto. Questi titoli esaminano il modo in cui gli esplosivi hanno caratterizzato la storia, compreso il loro sviluppo negli Stati Uniti e in Italia, mettendo in mostra il loro significato sociale.

Inoltre, ci sono libri che si concentrano su applicazioni specifiche degli esplosivi, come lo scavo di rocce. Queste pubblicazioni offrono approfondimenti sull’uso degli esplosivi in vari contesti industriali, sottolineando la sicurezza e l’efficienza.

Per coloro che sono interessati alla scienza dietro gli esplosivi, ci sono testi come “Boom!: The Chemistry and History of Explosives”, che approfondisce la chimica e il contesto storico di questi materiali. Tali libri forniscono una comprensione completa dell’argomento.

Lista dei migliori libri sugli esplosivi su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sugli esplosivi che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Esplosivi. Un hobby come un altro

Titolo: Esplosivi

Sottotitolo: Un hobby come un altro

ISBN-13: 978-8877281418

Autore: Sebastiano Russo

Editore: A & B

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Armi, Munizioni, Materiali esplosivi

Titolo: Armi, Munizioni, Materiali esplosivi

ISBN-13: 978-8833001265

Autori: Adolfo Antonio Bonforte, Massimiliano Gordon La Pietra, Ilaria Sottotetti

Editore: Primiceri Editore

Edizione: 14 luglio 2019

Pagine: 244

Formato: copertina flessibile







Codice delle armi e degli esplosivi

Titolo: Codice delle armi e degli esplosivi

ISBN-13: 978-8829109777

Autore: Edoardo Mori

Editore: La Tribuna

Edizione: quattordicesima (4 maggio 2022)

Pagine: 1800

Formato: copertina flessibile







Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina

Titolo: Fuochi pirotecnici ed esplosivi da mina

ISBN-13: 978-8863104004

Autore: Agatino Cinardi

Editore: EPC

Edizione: seconda (1 giugno 2012)

Pagine: 800

Formato: copertina flessibile







Scavi in roccia: gli esplosivi

Titolo: Scavi in roccia

Sottotitolo: gli esplosivi

ISBN-13: 978-8886977487

Autori: Renato Mancini, Marilena Cardu

Editore: Hevelius

Edizione: 1 aprile 2002

Pagine: 296

Formato: copertina flessibile







Tecnologie di scavo con l’uso di esplosivi

Titolo: Tecnologie di scavo con l’uso di esplosivi

ISBN-13: 978-8820722708

Autori: Alfredo Passaro, L. De Lieto

Editore: Liguori

Edizione: 1 settembre 1993

Pagine: 92

Formato: copertina flessibile







Explosives Engineering

Titolo: Explosives Engineering

ISBN-13: 978-0471186366

Autore: Cooper

Editore: Wiley-VCH

Edizione: 1. (13 gennaio 1997)

Pagine: 480

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Boom!: The Chemistry and History of Explosives

Titolo: Boom!

Sottotitolo: The Chemistry and History of Explosives

ISBN-13: 978-1613738054

Autore: Simon Quellen Field

Editore: Chicago Review Pr

Edizione: 2 aprile 2023

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







High Explosives, Propellants and Pyrotechnics

Titolo: High Explosives, Propellants and Pyrotechnics

ISBN-13: 978-3110660524

Autore: Ernst-christian Koch

Editore: De Gruyter

Edizione: prima (18 gennaio 2021)

Pagine: 530

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











