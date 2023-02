I 10 migliori libri sugli impasti lievitati

Gli impasti lievitati sono un tipo di impasto che si fa lasciando lievitare il preparato, cosa che ne aumenta il volume e che avviene grazie ad un agente lievitante, di solito il lievito. Quest’ultimo, infatti, produce un piccolo quantitativo di anidride carbonica nel corso della fermentazione, cosa che porta ad una reazione con gli altri ingredienti dell’impasto facendo espandere quest’ultimo. L’espansione è fondamentale perché l’impasto diventa più leggero e arioso e produce i cosiddetti “alveoli”, tanto apprezzati in numerose ricette, a partire dalle pizze.

Di cosa parlano i libri sugli impasti lievitati

Ottenere impasti ariosi e con “alveoli” non è però facile ed è qui che entrano in gioco i vari manuali e le guide presenti su Amazon. Ci sono diversi testi su come ottenere impasti lievitati perfetti, o quasi, ma ci sono anche testi che spiegano, in maniera più o meno scientifica, il processo stesso della lievitazione. Capire questo processo di certo non guasta quando si prepara un impasto anche perché si può comprendere quello che si sta effettivamente facendo.

Libri da leggere sugli impasti lievitati

Cominciamo da PH 4.1 , un libro professionale che spiega la scienza dietro la lievitazione della pasta. Il libro contiene anche molte decine di ricette sia salate che dolci. Altro libro tecnico sugli impasti lievitati è Omnia fermenta dello stesso autore (Giambattista montanari), anch’esso un testo apprezzatissimo su Amazon.

Si può passare poi a La lievitazione lenta , un libro di ricette con impasti lievitati che contiene anche una parte introduttiva in cui vengono spiegati i ruoli dei vari ingredienti tra cui farine, acqua, sale ed altri ingredienti che si possono aggiungere agli impasti.

Ottimo responso è stato ottenuto anche da un altro testo, Farina d’autore di Ezio Marinato. Il libro spiega il metodo della panificazione e contiene anche diverse ricette. Anche Pasta madre, pane nuovo, grani antichi è un libro di ricette basate sugli impasti lievitati. Il libro è interessante perché contiene anche un intero capitolo che si concentra sulla storia delle farine, una storia antichissima (le prime prove della panificazione risalgono già diverse migliaia di anni fa).

Lista dei migliori libri sugli impasti lievitati su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sugli impasti lievitati che sono presenti su Amazon:

PH 4.1. Scienza e artigianalità della pasta lievitata

Titolo: PH 4.1

Sottotitolo: Scienza e artigianalità della pasta lievitata

ISBN-13: 978-8896027226

Autore: Giambattista Montanari

Editore: Chiriotti

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 438

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Omnia fermenta. Tecnologia degli impasti a lievito madre

Titolo: Omnia fermenta

Sottotitolo: Tecnologia degli impasti a lievito madre

ISBN-13: 978-8896027509

Autore: Giambattista Montanari

Editore: Chiriotti

Edizione: 16 gennaio 2020

Pagine: 639

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La lievitazione lenta. Prodotti da forno perfetti grazie ai consigli di un grande maestro: 1

Titolo: La lievitazione lenta. Prodotti da forno perfetti grazie ai consigli di un grande maestro

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8858016008

Autore: Piergiorgio Giorilli

Fotografo: Francesca Brambilla

Fotografo: Serena Serrani

Editore: Gribaudo

Edizione: 17 novembre 2016

Pagine: 178

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Farina d’autore. Pane, lievitati, dolci da colazione e proposte salate

Titolo: Farina d’autore

Sottotitolo: Pane, lievitati, dolci da colazione e proposte salate

ISBN-13: 978-8898675463

Autore: Ezio Marinato

Editore: Italian Gourmet

Edizione: 31 agosto 2016

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Pasta madre, pane nuovo, grani antichi. Ricettario illustrato

Titolo: Pasta madre, pane nuovo, grani antichi

Sottotitolo: Ricettario illustrato

ISBN-13: 978-8850654819

Autore: Antonella Scialdone

Editore: Edagricole Calderini

Edizione: 10 dicembre 2015

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Biotecnologia dei prodotti lievitati da forno

Titolo: Biotecnologia dei prodotti lievitati da forno

ISBN-13: 978-8808181213

Autore: Marco Gobbetti, Aldo Corsetti

Editore: CEA

Edizione: 17 dicembre 2009

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’IMPASTO PERFETTO Pizza per professione

Titolo: L’IMPASTO PERFETTO Pizza per professione

ISBN-13: 978-8827849613

Autore: Fabrizio Casucci

Editore: Youcanprint SelfPublishing

Edizione: 11 ottobre 2018

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dalla terra al pane

Titolo: Dalla terra al pane

ISBN-13: 978-8830901599

Autore: Fulvio Marino

Editore: Cairo

Edizione: 2 settembre 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











