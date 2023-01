I 10 migliori libri sugli insetti per bambini

Ai bambini possono piacere tanto gli insetti: si tratta di animali piccoli, spesso con forme del corpo molto strane o comunque inusuali e con comportamenti che a volte possono essere molto interessanti e curiosi. Inoltre gli insetti possono essere individuati in tantissimi posti diversi della natura o anche in una città, una cosa che li rende ancora più intriganti agli occhi dei bambini che possono esplorare l’ambiente alla loro ricerca.

I libri sugli insetti dedicate ai bambini sono diversi e numerosi su Amazon. Molti di loro catalogano i principali insetti descrivendone le caratteristiche e i comportamenti con tanto di immagini. Spesso includono anche informazioni sugli habitat in cui gli stessi insetti vivono oppure informazioni generali come il ruolo che gli stessi insetti svolgono negli ecosistemi.

Alcuni libri possono anche includere attività ed esperimenti che i bambini possono fare per saperne di più sugli insetti e sui loro comportamenti. Questi libri possono essere estremamente utili per i bambini poiché aiutano a suscitare la loro curiosità di confronti del mondo naturale.

Leggere questi libri, inoltre, può anche essere un ottimo modo per introdurre i bambini alla scienza e alla biologia. E non ci sono solo benefici educativi: i libri sugli insetti possono stimolare il divertimento nel bambino, a volte anche con storie coinvolgenti e racconti di personaggi che hanno a che fare con essi.

Tra i migliori esempi su Amazon abbiamo una sorta di “schedario” breve che descrive i principali insetti e che è stato ben apprezzato su Amazon: Inventario illustrato degli insetti .

Abbiamo anche una guida più completa, indicata per bambini dagli 8-9 anni in su: La grande enciclopedia degli insetti che contiene tantissime fotografie e che svela i segreti di tantissime specie, dalle farfalle alle formiche fino agli scarafaggi e alle cavallette.

Una bella storia che vede un personaggio aver a che fare con questi animali è Il collezionista di insetti : racconta di un bambino che decide di catturare diversi esemplari dal giardino per rinchiuderli in un vasetto e per poi accorgersi che ha fatto uno sbaglio.

Lista dei migliori libri sugli insetti per bambini su Amazon

Di seguito l’elenco dei 10 migliori libri sugli insetti per bambini che sono presenti su Amazon:

