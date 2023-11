I 10 migliori libri sugli Iron Maiden

Di cosa parlano i libri sugli Iron Maiden?

Addentrandoci nell’intricato mondo degli Iron Maiden, incontriamo come primo testo il lavoro di Neil Daniels, intitolato Iron Maiden . Serve come una retrospettiva completa della band, evidenziandone la storia e la discografia. Daniels, insieme ad altri rinomati giornalisti heavy metal, analizza meticolosamente gli album della band, fornendo approfondimenti sulla formazione della band, sui cambiamenti dei membri e sulle sessioni di registrazione.

Continuando questo viaggio musicale, gli Iron Maiden di Martin Popoff. Tutti gli album offre uno sguardo accattivante su ogni album in studio prodotto dall’iconica band. Questo volume coinvolge giornalisti e musicisti rock per presentare un caleidoscopio di informazioni sul viaggio evolutivo della band, dal pioniere della New Wave dell’heavy metal britannico ad album iconici come “The Number of the Beast” e “Powerslave”.

Immergendosi in una narrazione più personale, Steve “Loopy” Newhouse condivide i suoi ricordi in Loopyworld . In qualità di roadie iniziale della band, offre ai lettori uno sguardo intimo sugli esordi della band, pieni di risate, lacrime, sfide, tour e una miriade di birre. Il suo racconto svela il mondo degli Iron Maiden da una prospettiva nuova e invisibile.

Tuttavia, il viaggio non è stato sempre agevole. Gli anni ’90 furono un periodo tumultuoso per l’heavy metal. Martin Popoff, in Paura del buio. Gli Iron Maiden negli anni Novanta , dipinge un quadro vivido delle sfide degli Iron Maiden durante questo decennio. Partenze e cambiamenti chiave hanno segnato questi anni, ma questo testo fa luce sullo spirito immortale della band in mezzo alle avversità.

Se vogliamo Concentrarsi specificamente sul legame della band con l’Italia, Il settimo figlio di Henry Ruggeri racconta il forte legame tra gli Iron Maiden e i fan italiani. Ricorda il concerto della band nel 2013 a Milano, una testimonianza della loro eredità duratura e della loro storia d’amore con il Paese.

Fanciulla di Ferro di Marco Gamba e Nicola Visintini, accompagna i lettori in un viaggio accattivante attraverso le principali pietre miliari della storia degli Iron Maiden, accentuando la loro ricca discografia.

Questo tema di profonda esplorazione della discografia della band continua con Iron Maiden . Scritto da Maurizio De Paola, il testo analizza meticolosamente gli album e le canzoni della band. Il libro fornisce anche informazioni sui pensieri dei membri della band, evidenziandone l’eredità e i successori.

Libri in inglese

Iron Maiden: Album by Album di Martin Popoff è un’analisi approfondita di tutti i sedici album in studio, ricca di interviste e discussioni con appassionati ed esperti di metal. In ogni conversazione, i lettori ottengono una prospettiva diversa su ciascun album, dall’abilità di compositore di Steve Harris all’evoluzione della band.

Infine, per coloro che sono interessati agli aspetti tecnici della musica della band, Iron Maiden – Guitar Tab è un compendio di 25 trascrizioni autentiche della loro illustre carriera, ideale per musicisti e fan desiderosi di replicare le iconiche melodie degli Iron Maiden.

Lista dei migliori libri sugli Iron Maiden su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sugli Iron Maiden che si possono trovare su Amazon.it (gli ultimi 2 sono in inglese):

Iron Maiden. L’ultima biografia del gruppo heavy metal più amato del mondo

Titolo: Iron Maiden

Sottotitolo: L’ultima biografia del gruppo heavy metal più amato del mondo

ISBN-13: 978-8865203071

Autore: Neil Daniels

Editore: Il Castello

Edizione: 17 ottobre 2012

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iron Maiden. Tutti gli album

Titolo: Iron Maiden

Sottotitolo: Tutti gli album

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8827600658

Autore: Martin Popoff

Traduttore: Riccardo Vianello

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (30 ottobre 2019)

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Loopyworld. La mia vita con gli Iron Maiden dal Ruskin Arms a Powerslave

Titolo: Loopyworld

Sottotitolo: La mia vita con gli Iron Maiden dal Ruskin Arms a Powerslave

ISBN-13: 978-8894859591

Autore: Steve «Loopy» Newhouse

Traduttore: Antonio Biggio

Editore: Tsunami

Edizione: 1 luglio 2022

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fear of the dark. Gli Iron Maiden negli anni Novanta

Titolo: Fear of the dark

Sottotitolo: Gli Iron Maiden negli anni Novanta

ISBN-13: 978-8894859430

Autore: Martin Popoff

Traduttore: Stefania Renzetti

Editore: Tsunami

Edizione: 19 novembre 2020

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il settimo figlio. Iron Maiden in Italia 1988-2013

Titolo: Il settimo figlio

Sottotitolo: Iron Maiden in Italia 1988-2013

ISBN-13: 978-8862313391

Autori: Henry Ruggeri, M. Gamba (a cura di)

Editore: Arcana

Edizione: 31 ottobre 2013

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iron Maiden

Titolo: Iron Maiden

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8860630285

Autori: Marco Gamba, Nicola Visintini

Editore: Coniglio Editore

Edizione: illustrata (1 gennaio 2006)

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iron Maiden dalla A alla Z. Come nessuno ve li ha raccontati prima

Titolo: Iron Maiden dalla A alla Z

Sottotitolo: Come nessuno ve li ha raccontati prima

ISBN-13: 978-8896131305

Autori: Cristiano Canali, Marco Gamba

Editore: Tsunami

Edizione: 1. (1 gennaio 2011)

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iron Maiden

Titolo: Iron Maiden

ISBN-13: 978-8835955160

Autore: Maurizio De Paola

Editore: Editori Riuniti

Edizione: 3 maggio 2004

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iron Maiden: Album by Album

Titolo: Iron Maiden

Sottotitolo: Album by Album

ISBN-13: 978-0760360873

Autore: Martin Popoff

Editore: Voyageur Press

Edizione: 18 ottobre 2018

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Iron Maiden – Guitar Tab: 25 Metal Masterpieces

Titolo: Iron Maiden – Guitar Tab

Sottotitolo: 25 Metal Masterpieces

ISBN-13: 978-1495078033, 0888680650759

Autore: Iron Maiden (Compositore)

Editore: Hal Leonard Corp

Edizione: 1 maggio 2017

Pagine: 351

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sugli Iron Maiden





Tabella riepilogativa dei migliori libri sugli Iron Maiden