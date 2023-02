I 10 migliori libri sugli omicidi

L’omicidio si riferisce all’uccisione illegale e intenzionale di un essere umano. È uno dei crimini più gravi nella maggior parte dei sistemi legali di tutto il mondo. L’omicidio può essere punito con vari tipi di condanne, dalla reclusione all’ergastolo fino alla pena di morte. Gli omicidi vengono studiati in vari campi dalla criminologia alla psicologia passando per la sociologia. L’indagine stessa sugli omicidi è un processo molto complesso impegnativo che coinvolge molti aspetti diversi, tra cui la scienza forense, le dichiarazioni dei testimoni e il lavoro investigativo.

Di cosa parlano i libri sugli omicidi

I libri sull’omicidio in genere esplorano le indagini e il perseguimento degli omicidi. Possono coprire casi di alto profilo che hanno catturato l’attenzione del pubblico o casi meno noti che evidenziano le sfide e le complessità della risoluzione degli omicidi. Molti dei libri si concentrano anche sugli aspetti psicologici degli assassini, in particolare quando questi ultimi hanno commesso più omicidi (si parla di “serial killer” in questo caso). Alcuni dei testi possono analizzare anche il ruolo del sistema giudiziario nonché delle istituzioni per affrontare i casi di omicidi.

Libri da leggere sugli omicidi

Ci sono diversi libri sull’argomento degli omicidi su Amazon. Spesso si tratta di libri di serial killer ma alcuni testi ripercorrono anche questo atto umano in chiave psicologica, sociologica o legale. Un ottimo libro da cui iniziare, in ogni caso, è Tracce criminali , di Carlo Lucarelli, uno scrittore di noir nonché uno dei massimi esperti di cronaca nera italiana, e Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo.

Per gli aspetti storici sull’omicidio si consiglia, invece, Nero come il sangue , un libro uscito nel 2021, della stessa coppia di autori, che ripercorre gli atti degli assassini più efferati della storia.

Un altro testo molto interessante che ripercorre gli atti di serial killer donne è Genesi mostruose . Il saggio spiega, tra le altre cose, come le donne possono diventare “mostri”, una realtà ai più poco nota in quanto quando si parla di serial killer o di omicidi molto efferati molto spesso si pensa solo agli uomini.

Lista dei migliori libri sugli omicidi su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sugli omicidi che sono disponibili per l’acquisto su Amazon versione in italiano:

Tracce criminali. Storie di omicidi imperfetti

Titolo: Tracce criminali

Sottotitolo: Storie di omicidi imperfetti

ISBN-13: 978-8804670414

Autore: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Mondadori

Edizione: 3 ottobre 2016

Pagine: 235

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nero come il sangue. Storia dell’omicidio dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri

Titolo: Nero come il sangue

Sottotitolo: Storia dell’omicidio dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri

ISBN-13: 978-8828207306

Autore: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Solferino

Edizione: 9 settembre 2021

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Serial killer. Storie di ossessione omicida

Titolo: Serial killer

Sottotitolo: Storie di ossessione omicida

ISBN-13: 978-8804712176

Autore: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Mondadori

Edizione: seconda (6 febbraio 2019)

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mente criminale. Storie di delitti e assassini

Titolo: Mente criminale

Sottotitolo: Storie di delitti e assassini

ISBN-13: 978-8893443708

Autore: Massimo Picozzi

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 19 ottobre 2017

Pagine: 326

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Genesi mostruose

Titolo: Genesi mostruose

ISBN-13: 978-8831399159

Autore: Peter Vronsky

Traduttore: Barbara Cinelli

Editore: Nua

Edizione: 21 gennaio 2021

Pagine: 500

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Omicidio stradale. Presupposti giuridici e profili operativi

Titolo: Omicidio stradale

Sottotitolo: Presupposti giuridici e profili operativi

ISBN-13: 978-8892953222

Autore: Paolo Cestra (a cura di), Nicole Miriam Scala (a cura di)

Editore: tab edizioni

Edizione: 4 marzo 2022

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pasque di sangue. Ebrei d’Europa e omicidi rituali

Titolo: Pasque di sangue

Sottotitolo: Ebrei d’Europa e omicidi rituali

ISBN-13: 978-8815121875

Autore: Ariel Toaff

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (21 febbraio 2008)

Pagine: 418

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Dai maltrattamenti all’omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio

Titolo: Dai maltrattamenti all’omicidio

Sottotitolo: La valutazione del rischio di recidiva e dell’uxoricidio

ISBN-13: 978-8891728340

Autore: Anna Costanza Baldry

Editore: Franco Angeli

Edizione: sesta (15 marzo 2016)

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Crimini allo specchio. Omicidi seriali e metodo scientifico

Titolo: Crimini allo specchio

Sottotitolo: Omicidi seriali e metodo scientifico

ISBN-13: 978-8846480064

Autore: Marco Monzani

Editore: Franco Angeli

Edizione: 10 maggio 2016

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Heroes. Suicidio e omicidi di massa

Titolo: Heroes

Sottotitolo: Suicidio e omicidi di massa

ISBN-13: 978-8868528553

Autore: Franco «Bifo» Berardi

Editore: Baldini + Castoldi

Edizione: 30 aprile 2015

Pagine: 243

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sugli omicidi





Tabella riepilogativa dei migliori libri sugli omicidi