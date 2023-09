I 10 migliori libri sugli orchi per bambini

Gli orchi spesso affascinano i giovani lettori grazie alla loro natura fantastica e straordinaria. Queste creature offrono mondi fantasiosi, avventure emozionanti e opportunità per esplorare i temi del bene contro il male in modo coinvolgente e accessibile.

Questa selezione di libri offre un delizioso viaggio nei regni di orchi, troll e altri esseri fantastici.

Di cosa parlano i libri sugli orchi per bambini?

Uno dei titoli, Il piccolo libro degli orchi , introduce i giovani lettori al mondo degli orchi in un formato illustrato, rendendolo accessibile ai bambini a partire dai 5 anni. Questo delizioso compendio fornisce un’introduzione giocosa a queste creature e alle loro abitudini, rendendolo la scelta ideale per genitori ed educatori che desiderano coinvolgere le giovani menti nel regno del folklore.

Per coloro che cercano uno sguardo più approfondito sulla vita dei troll e di altri esseri fantastici, Tante storie di orchi, folletti, troll e… presenta una raccolta di racconti che approfondiscono le peculiarità di queste creature. Con illustrazioni vivaci, questo libro offre uno sguardo sull’affascinante mondo dei troll e sulle loro abitudini peculiari, rendendolo adatto a lettori di 3 anni.

Per un pubblico leggermente più adulto, Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere accompagna i lettori in un viaggio attraverso le vite segrete di orchi e streghe. Questa colorata pubblicazione approfondisce i retroscena di questi “cattivi” delle fiabe classiche, rivelando che anche loro hanno avuto i loro bei momenti da bambini. Rivolto ai lettori dai 5 anni in su, questo libro offre una nuova prospettiva su personaggi familiari.

Andando oltre il regno della letteratura per bambini, Susanna e gli orchi offre una prospettiva storica unica. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di una giovane ragazza che sopravvive all’Olocausto nascosta in un bunker. Per far fronte alla dura realtà, crea un amico immaginario – un principe-topo – che la guida nella resistenza contro gli orchi “malvagi”. Quest’opera toccante getta luce su un periodo oscuro della storia intrecciando elementi di fantasia.

Orchi sporchi si avventura nel regno della narrativa per adulti, mescolando mistero, fantasia e critica sociale. La storia ruota attorno a una serie di misteriose morti di orchi, ciascuna vittima apparentemente uccisa dai propri incubi. Con un cast eccentrico di orchi, questo romanzo svela un mistero avvincente, sfidando le nozioni preconcette sul bene e sul male.

Infine, Storie di orchi, draghi e cavalieri offre uno spettro più ampio di creature mitiche, inclusi orchi e draghi e cavalieri. Questa raccolta completa è adatta a un pubblico vario e mette in mostra racconti di diverse tradizioni.

La commedia degli orchi adotta un approccio spensierato al mondo degli orchi, offrendo un’edizione illustrata perfetta per giovani lettori a partire dall’età di 5 anni. Questo compendio comico introduce le dispettose buffonate degli orchi, fornendo una lettura deliziosa che combina umorismo e fantasia.

A caccia con gli orchi offre una rapida avventura nel mondo degli orchi, perfetta per i bambini che preferiscono, letture di 5 minuti. Pensato per i lettori che stanno appena iniziando a esplorare il mondo delle lettere, questo racconto colorato fornisce una breve introduzione agli orchi e alle loro scappatelle.

Per coloro che desiderano esplorare uno spettro più ampio di creature mitiche oltre agli orchi, Fiabe di orchi, streghe e bambini biricchini è un compendio illustrato che comprende storie con una varietà di esseri fantastici. Questa raccolta non offre solo storie incantevoli, ma include anche un CD audio per un’esperienza di narrazione multisensoriale.

La casa degli orchi è un’altra deliziosa aggiunta al mondo della letteratura per bambini. Questo libro illustrato, adatto a lettori dai 4 anni in su, immerge le giovani menti nel mondo fantasioso degli orchi e nelle loro curiose avventure.

Lista dei migliori libri sugli orchi per bambini su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sugli orchi per bambini che sono disponibili su Amazon:

Il piccolo libro degli orchi. Piccoli libri mostruosi

Titolo: Il piccolo libro degli orchi

Sottotitolo: Piccoli libri mostruosi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867144891

Autore: Febe Sillani

Editore: Emme Edizioni

Edizione: illustrata (15 marzo 2016)

Pagine: 43

La commedia degli orchi

Titolo: La commedia degli orchi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8887169775

Autori: Fred Bernard, François Roca

Editore: La Margherita

Edizione: illustrata (10 novembre 2008)

Pagine: 36

Tante storie di orchi, folletti, troll e…

Titolo: Tante storie di orchi, folletti, troll e…

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8880339533

Autore: Giovanni Caviezel

Illustratore: F. Sillani

Editore: Il Castoro

Edizione: illustrata (10 settembre 2015)

Pagine: 48

Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere

Titolo: Il libro segreto degli orchi e delle fattucchiere

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8893484305

Autore: Ilan Brenman

Illustratore: Ionit Zilberman

Traduttore: Daniele Petruccioli

Editore: Gallucci

Edizione: illustrata (8 marzo 2018)

Pagine: 28

Fiabe di orchi, streghe e bambini biricchini

Titolo: Fiabe di orchi, streghe e bambini biricchini

Sottotitolo: Ediz. illustrata

Note: con CD-Audio

ISBN-13: 978-8847230835

Autore: David Conati (a cura di)

Illustratore: Elena Iarussi

Editore: Raffaello Ragazzi

Edizione: illustrata (18 febbraio 2019)

Pagine: 168

La casa degli orchi

Titolo: La casa degli orchi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8879066518

Autore: Sara Agostini

Illustratore: Marta Tonin

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (6 novembre 2008)

Pagine: 36

Susanna e gli orchi

Titolo: Susanna e gli orchi

ISBN-13: 978-8894888133

Autori: Mariella Ottino, Silvio Conte

Illustratore: David Rodriguez

Editore: Albe Edizioni

Edizione: 15 novembre 2018

Pagine: 192

Storie di orchi, draghi e cavalieri

Titolo: Storie di orchi, draghi e cavalieri

ISBN-13: 978-8835096788

Autore: Vladimìr Hulpach

Traduttore: S. Bonardi

Editore: La Scuola SEI

Edizione: 1 ottobre 1999

Pagine: 80

Orchi sporchi

Titolo: Orchi sporchi

ISBN-13: 978-8831529433

Autore: Roberto Monti

Illustratore: Simona Nicoli

Editore: Paoline Editoriale Libri

Edizione: 4 ottobre 2005

Pagine: 208

