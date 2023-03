I 10 migliori libri sugli scienziati per bambini

Gli scienziati possono affascinare i bambini perché rappresentano concetti di curiosità, esplorazione e scoperta. I bambini sono infatti sempre molto curiosi e si interessano agli scienziati nel momento in cui capiscono che sono le persone che aiutano a capire il mondo. Gli scienziati fanno domande, progettano esperimenti e raccolgono dati per scoprire nuove conoscenze sull’universo. Usano la loro creatività e immaginazione per elaborare nuove idee e teorie e non hanno paura di commettere errori o riprovare quando le cose non vanno come previsto. Tutte caratteristiche che hanno un certo fascino verso i più piccoli.

È giusto coltivare questo interesse per gli scienziati nei bambini perché l’educazione scientifica è essenziale per una società sana, informata e innovativa. I bambini che apprendono presto la scienza hanno maggiori probabilità di apprezzarne l’importanza e il valore e hanno maggiori probabilità di intraprendere carriere legate alla scienza in futuro.

Di cosa parlano i libri sugli scienziati

I libri sugli scienziati per bambini possono parlare delle vite dei più grandi scienziati della storia oltre che dei loro risultati, delle loro sfide e, naturalmente, delle loro principali scoperte. Possono anche trattare i concetti e i principi scientifici su cui hanno lavorato gli scienziati, il metodo scientifico che hanno utilizzato e l’impatto del loro lavoro sulla scienza e sulla società. Alcuni libri possono anche esplorare i pregiudizi culturali e di genere che hanno dovuto affrontare (e ciò, naturalmente, riguarda soprattutto le scienziate donne) e le questioni etiche sollevate dalla loro ricerca.

Lista dei migliori libri sugli scienziati per bambini su Amazon

In basso la classifica dei 10 migliori libri sugli scienziati per bambini che si trovano su Amazon:

Ragazze con i numeri. Storie, passioni e sogni di 15 scienziate

Titolo: Ragazze con i numeri

Sottotitolo: Storie, passioni e sogni di 15 scienziate

ISBN-13: 978-8873079255

Autore: Vichi De Marchi, Roberta Fulci

Illustratore: Giulia Sagramola

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 10 marzo 2018

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Albert Einstein

Titolo: Albert Einstein

ISBN-13: 9798523346774

Autore: Inspired Inner Genius

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 36

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tesla e la macchina a energia cosmica

Titolo: Tesla e la macchina a energia cosmica

ISBN-13: 978-8893930338

Autore: Luca Novelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: seconda (22 gennaio 2020)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Donne di scienza. 50 donne che hanno cambiato il mondo

Titolo: Donne di scienza

Sottotitolo: 50 donne che hanno cambiato il mondo

ISBN-13: 978-8893082013

Autore: Rachel Ignotofsky

Traduttore: Isabella Polli

Editore: Nord-Sud

Edizione: 28 gennaio 2021

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Isaac Newton. Serie Genius

Titolo: Isaac Newton

Sottotitolo: Serie Genius

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8854044722

Autore: Jane Kent, Nick Ackland (a cura di)

Illustratore: Isabel Muñoz

Editore: White Star

Edizione: illustrata (19 maggio 2020)

Pagine: 42

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La mia vita tra i gorilla. Dian Fossey si racconta

Titolo: La mia vita tra i gorilla

Sottotitolo: Dian Fossey si racconta

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8873076780

Autore: Vichi De Marchi

Illustratore: Cinzia Ghigliano

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: illustrata (12 marzo 2014)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Einstein e le macchine del tempo

Titolo: Einstein e le macchine del tempo

ISBN-13: 978-8893930017

Autore: Luca Novelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 3 aprile 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sbagliando si impara. Storie di geni che non si sono arresi

Titolo: Sbagliando si impara

Sottotitolo: Storie di geni che non si sono arresi

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8854050716

Autore: Massimo Temporelli, Barbara Gozzi

Illustratore: Agnese Innocenti

Editore: White Star

Edizione: illustrata (26 luglio 2022)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La cacciatrice di fossili. Mary Anning si racconta

Titolo: La cacciatrice di fossili

Sottotitolo: Mary Anning si racconta

ISBN-13: 978-8873079361

Autore: Annalisa Strada

Illustratore: Daniela Tieni

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 20 marzo 2019

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’universo di Margherita. Margherita Hack si racconta

Titolo: L’universo di Margherita

Sottotitolo: Margherita Hack si racconta

ISBN-13: 978-8873077183

Autore: Simona Cerrato, Margherita Hack

Illustratore: Grazia Nidasio

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 4 febbraio 2015

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sugli scienziati per bambini





Tabella riepilogativa dei migliori libri sugli scienziati per bambini