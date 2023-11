I 10 migliori libri sugli stemmi

Sbloccando legami ancestrali e intricate abilità artistiche, i libri sugli stemmi incuriosiscono sia gli storici che gli appassionati di genealogia. Per i ricercatori araldici e le famiglie che tracciano i lignaggi, questi volumi si rivelano inestimabili.

Di cosa parlano i libri sugli stemmi?

Notizie e stemmi delle antiche famiglie fiorentine di Vincenzo e Stefano Giannetti, trasporta i lettori nell’epoca medievale, un momento cruciale in cui gli stemmi familiari emersero come simboli di potere e identità. Lontano da una mera esposizione accademica, questo volume svela le affascinanti storie che questi stemmi portano con sé sulle illustri famiglie dell’epoca.

Stemmi gentilizi e civici concessi da Napoleone I come Re d’Italia di Emanuele Pigni offre un quadro completo elenco degli stemmi di famiglia e civici sanciti da Napoleone I durante il suo regno in Italia. L’esaustiva compilazione, supportata da documenti ufficiali dell’Archivio di Stato di Milano, fornisce preziosi spunti sulle pratiche araldiche sotto il dominio napoleonico.

Andando avanti, la collezione vanta un libro che ruota attorno all’iconico Castello di Lari. Gli stemmi del castello fa luce su una delle più significative collezioni di stemmi familiari della Toscana, a testimonianza della rilevanza culturale e storica di questi simboli.

Inoltre, Stemmi di Firenze , a cura di E. Mucci, restringe il focus sulle insegne araldiche specifico per la vivace città di Firenze. La sua assenza di descrizioni dettagliate suscita curiosità, invitando i potenziali lettori ad approfondire le sue pagine.

Segni distintiv. La collezione del Museo storico italiano della guerra di Alberto Lembo. Si tratta di un’esplorazione dei distintivi militari e degli emblemi patriottici dell’Impero austro-ungarico che mette in mostra la collezione del Museo storico della guerra italiano.

Stemmi e bandiere del Piemonte di Enrico Ricchiardi si tuffa nei simboli araldici e nelle bandiere del Piemonte. Questo testo sarebbe particolarmente avvincente per coloro che hanno un legame o un interesse per questa specifica località italiana.

Libri in inglese

Passando a un contesto più ampio, Coats of Arms di Andrew Stewart Jamieson fornisce un’esplorazione delle origini dell’araldica e come questi simboli possono essere decifrati. Progettato appositamente per i visitatori del Regno Unito, offre illustrazioni e foto che mostrano famosi esempi araldici, dallo stemma reale all’araldica della Chiesa d’Inghilterra.

Design Your Own Coat of Arms di Rosemary Chorzempa va oltre la storia, aiutando i lettori a creare il proprio emblema personale, attingendo alla ricchezza simbolica dell’araldica.

Feudal Coats Of Arms , scritto da Joseph Foster, si rivolge a coloro che desiderano approfondire l’epoca feudale, facendo luce sui disegni araldici dell’epoca.

Notizie e stemmi delle antiche famiglie fiorentine

Titolo: Notizie e stemmi delle antiche famiglie fiorentine

ISBN-13: 978-8833840437

Autori: Vincenzo Giannetti, Stefano Giannetti

Editore: Pontecorboli Editore

Edizione: 1 dicembre 2019

Pagine: 115

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stemmi gentilizi e civici concessi da Napoleone I come Re d’Italia

Titolo: Stemmi gentilizi e civici concessi da Napoleone I come Re d’Italia

ISBN-13: 978-8863586725

Autore: Emanuele Pigni

Editore: Phasar Edizioni

Edizione: 20 settembre 2021

Pagine: 233

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli stemmi del castello. L’immagine del potere a Lari

Titolo: Gli stemmi del castello

Sottotitolo: L’immagine del potere a Lari

ISBN-13: 978-8865292105

Autore: Associazione culturale Il Castello (a cura di)

Editore: Tagete

Edizione: 15 dicembre 2020

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Stemmi di Firenze

Titolo: Stemmi di Firenze

ISBN-13: 978-8879282185

Autore: E. Mucci (a cura di)

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 27 dicembre 1993

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: Audio CD







Stemmi e bandiere del Piemonte

Titolo: Stemmi e bandiere del Piemonte

ISBN-13: 978-8839582133

Autore: Enrico Ricchiardi

Editore: Paravia/Scriptorium

Edizione: 1 dicembre 1996

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coats of Arms (Pitkin guides)

Titolo: Coats of Arms (Pitkin guides)

ISBN-13: 978-0853728702

Autori: Andrew Stewart Jamieson, Andrew Stewart Jamieson

Editore: Pitkin

Edizione: UK ed (1 marzo 1998)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Coat of Arms

Titolo: Coat of Arms

ISBN-13: 978-0448419756

Autore: Catherine Daly-Weir

Illustratore: Jeff Crosby

Editore: Penguin

Edizione: 30 maggio 2000

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Design Your Own Coat of Arms: Introduction to Heraldry

Titolo: Design Your Own Coat of Arms

Sottotitolo: Introduction to Heraldry

ISBN-13: 978-0486249933, 0800759249930

Autore: Rosemary Chorzempa

Editore: Dover Pubns

Edizione: 1 luglio 1987

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Feudal Coats Of Arms

Titolo: Feudal Coats Of Arms

ISBN-13: 978-1859581537

Autore: Joseph Foster

Editore: Senate

Edizione: First Edition. (1 marzo 1995)

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











