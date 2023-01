I 10 migliori libri sui 5 sensi per bambini

Spiegare cinque sensi ai bambini può essere importante e può essere fatto fin dalla tenerissima età. I cinque sensi permettono ai bambini stessi di capire e di dare un senso al mondo che li circonda e quindi spiegare loro come ciò avviene è fondamentale. La vista, l’olfatto, il gusto, il tatto e l’udito permettono ai bambini di percepire l’ambiente circostante e di ottenere le informazioni necessarie per interagire con lo stesso ambiente e con gli altri.

Naturalmente per i bambini più piccoli la spiegazione va fatta con esempi molto semplici, ad esempio con libri con tante figure e con storie di personaggi che percepiscono il mondo con i loro sensi. Su Amazon ci sono diversi libri progettati proprio per introdurre i bambini al concetto dei sensi.

Con un linguaggio semplice e con le illustrazioni colorate (a volte anche con elementi interattivi come alette, pop-up o elementi touch-and-feel) questi libri aiutano i bambini a capire come riesco ad esplorare il mondo o come riescono a capire, per esempio, il sapore di un gelato o a percepire il calore di una tazza con il latte caldo all’interno.

Inoltre, i libri per bambini sui cinque sensi possono aiutare i bambini a sviluppare il loro vocabolario e le loro abilità linguistiche oltre che loro capacità di osservazione, caratteristiche che poi possono essere utili in molti campi che potrebbero affrontare più la nella vita, dalla musica all’arte passando per la scienza.

Tra i migliori libri sui cinque sensi per i più piccoli su Amazon troviamo La storia di Marilù e i 5 sensi . Si tratta della storia di una bambina di nome Marilù che incontra vari personaggi, tra cui un albero parlante, in un bosco. Oltre al libro è presente anche un CD in modo da poter ascoltare la storia oltre che leggerla.

Lista dei migliori libri sui 5 sensi per bambini su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sui 5 sensi per bambini che si trovano su Amazon in italiano:

La storia di Marilù e i 5 sensi. Ediz. a colori

Titolo: La storia di Marilù e i 5 sensi

Note: edizione a colori; con espansione online

Note: con CD-Audio

ISBN-13: 978-8859015321

Autore: Carlo Scataglini

Illustratore: Alessandra Psacharopulo

Editore: Erickson

Edizione: illustrata (1 marzo 2018)

Pagine: 94

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Kamishibai di Marilù e i Cinque Sensi

Titolo: Il Kamishibai di Marilù e i Cinque Sensi

ISBN-13: 978-8859018322

Autore:

Editore: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

Edizione: 1 gennaio 2019

Recensioni: vedi

Formato: Novelty Book







I cinque sensi giocano a nascondino. Il mondo del signor Acqua

Titolo: I cinque sensi giocano a nascondino

Sottotitolo: Il mondo del signor Acqua

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8856680515

Autore: Agostino Traini

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (15 dicembre 2020)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I 5 sensi di Sole, in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

Titolo: I 5 sensi di Sole, in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8832760750

Autore: Martina Tarlazzi, Katia Savini

Illustratore: Veronica Drei

Editore: Homeless Book

Edizione: illustrata (8 febbraio 2019)

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I 5 sensi. Scorri e gioca

Titolo: I 5 sensi

Sottotitolo: Scorri e gioca

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8893488358

Autore: Nathalie Choux

Editore: Gallucci

Edizione: illustrata (6 febbraio 2020)

Pagine: 12

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I 5 sensi. Il grande libro di Mattia

Titolo: I 5 sensi

Sottotitolo: Il grande libro di Mattia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8862582209

Autore: Liesbet Slegers

Editore: Clavis

Edizione: illustrata (19 dicembre 2012)

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Tea e il perché dei 5 sensi

Titolo: Tea e il perché dei 5 sensi

ISBN-13: 9791220301879

Autore: Elisabetta Maruffo Monica Maruffo

Editore: Youcanprint

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I 5 SENSI

Titolo: I 5 SENSI

ISBN-13: 9798368007489

Autore: Camilla Lion

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 25

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mio primo libro dei cinque sensi. Montessori: un mondo di conquiste. Con adesivi

Titolo: Il mio primo libro dei cinque sensi. Montessori

Sottotitolo: un mondo di conquiste. Con adesivi

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8854049765

Autore: Chiara Piroddi

Illustratore: Agnese Baruzzi

Editore: White Star

Edizione: illustrata (5 aprile 2022)

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La strega che rubò i cinque sensi

Titolo: La strega che rubò i cinque sensi

ISBN-13: 9791280524157

Autore: Alessandro Alosi

Editore: Edizioni Epoké

Edizione: 13 dicembre 2021

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











