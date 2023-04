I 10 migliori libri sui babilonesi

I babilonesi sono stati un antico popolo vissuto nell’area dell’odierno Iraq. Sono conosciuti per le loro capacità nell’architettura, per i contributi alla matematica e all’astronomia e per il loro utilizzo della scrittura cuneiforme su tavolette di argilla, un uso che è stato determinante per la registrazione delle informazioni nonché per le transazioni commerciali. Oggi, lo studio della cultura babilonese può fornire preziose informazioni sulle origini di questa civiltà, una delle prime vere civiltà importanti della storia umana.

Di cosa parlano i libri sui babilonesi?

I libri sui babilonesi parlare di tutti gli argomenti correlati a questa civiltà, tra cui storia, cultura, arte, lingua, matematica, astronomia, religione, mitologia e diritto.

Mitologia assiro-babilonese è una selezione delle più belle poesie lasciate dalla cultura mesopotamica, una selezione curata dallo storico e assiriologo Giovanni Pettinato. Dal Tigri all’Eufrate. Babilonesi e assiri è un libro che offre una chiara introduzione all’economia, alla società, alla religione e alla cultura dei babilonesi. È uno dei migliori libri sull’argomento e include bellissime immagini e mappe in bianco e nero.

I babilonesi è un breve libro che offre una panoramica sugli stessi argomenti del precedente libro, scritto da Michael Jursa. Gilgamesh è un’antologia del celebre poema epico Gilgamesh, oltre ad altri testi in accadico e sumerico, curata da Andrew George e tradotta da Svevo D’Onofrio. La medicina assiro-babilonese è un libro curato da Frederick Mario Fales e Francesca Minen che fornisce una panoramica della medicina in Assiria e Babilonia. Le leggende babilonesi della Creazione è un piccolo libro di Sir EA Wallis Budge che raccoglie le leggende della creazione dalle tavolette assire di Ninive. La lingua di Babilonia è un libro di Franco D’Agostino, M. Stella Cingolo, e Gabriella Spada che fornisce un’analisi dettagliata della lingua di Babilonia. Infine, Il retaggio della Mesopotamia di Stephanie Dalley è un libro che analizza l’eredità architettonica, linguistica, religiosa e culturale della civiltà assiro-babilonese spiegando l’impatto che ha avuto indubbiamente sul mondo antico (non solo quello orientale ma anche quello mediterraneo) fino all’avvento dell’Islam.

Lista dei migliori libri sui babilonesi su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sui babilonesi che sono disponibili su Amazon:

Mitologia assiro-babilonese

Titolo: Mitologia assiro-babilonese

ISBN-13: 978-8851155230

Autore: Giovanni Pettinato (a cura di)

Editore: Utet

Edizione: 4 agosto 2017

Pagine: 752

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dal Tigri all’Eufrate. Babilonesi e assiri (Vol. 2)

Titolo: Dal Tigri all’Eufrate

Sottotitolo: Babilonesi e assiri (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8860871046

Autore: Antonio Invernizzi

Editore: Le Lettere

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 386

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I babilonesi

Titolo: I babilonesi

ISBN-13: 978-8815114686

Autore: Micheal Jursa

Traduttore: C. Bisi

Editore: Il Mulino

Edizione: 5 aprile 2007

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gilgamesh. Il poema epico babilonese e altri testi in accadico e sumerico

Titolo: Gilgamesh

Sottotitolo: Il poema epico babilonese e altri testi in accadico e sumerico

ISBN-13: 978-8845936104

Autore: Andrew George (a cura di)

Traduttore: Svevo D’Onofrio

Editore: Adelphi

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 308

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La medicina assiro-babilonese

Titolo: La medicina assiro-babilonese

ISBN-13: 978-8866871484

Autore: Frederick Mario Fales (a cura di), Francesca Minen (a cura di)

Editore: Scienze e Lettere

Edizione: 12 dicembre 2018

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le leggende babilonesi della Creazione: tratte dalle tavolette assire provenienti da Ninive

Titolo: Le leggende babilonesi della Creazione

Sottotitolo: tratte dalle tavolette assire provenienti da Ninive

ISBN-13: 978-1505235746

Autore: Sir E. A. Wallis Budge

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pagine: 54

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La lingua di Babilonia

Titolo: La lingua di Babilonia

ISBN-13: 978-8820372132

Autore: Franco D’Agostino, M. Stella Cingolo, Gabriella Spada

Editore: Hoepli

Edizione: 23 settembre 2016

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il retaggio della Mesopotamia

Titolo: Il retaggio della Mesopotamia

ISBN-13: 978-8845930928

Autore: Stephanie Dalley

Traduttore: A. Bottini

Editore: Adelphi

Edizione: 19 maggio 2016

Pagine: 345

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cosmologia e alchimia babilonesi

Titolo: Cosmologia e alchimia babilonesi

ISBN-13: 978-8867086405

Autore: Mircea Eliade, Horia Corneliu Cicortas (a cura di), Pietro Mander (Dopo)

Editore: Lindau

Edizione: 2 marzo 2017

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’entrata nel mistero dell’ombra. Magia assiro-babilonese

Titolo: L’entrata nel mistero dell’ombra

Sottotitolo: Magia assiro-babilonese

ISBN-13: 978-8888611938

Autore: Riccardo Mario Villanova Sammarco

Editore: Psiche 2

Edizione: 16 novembre 2016

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sui babilonesi





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui babilonesi