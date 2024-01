I 10 migliori libri sui benandanti

I “benandanti”, termine che significa “buoni camminatori”, erano un gruppo folcloristico italiano del XVI-XVII secolo, in particolare del Friuli. Sostenevano di proteggere le loro comunità combattendo le streghe e gli spiriti maligni sotto forma di spirito. In particolare, le loro pratiche e credenze finirono nel mirino dell’Inquisizione.

Questi volumi offrono approfondimenti sulle pratiche, le credenze e le prove affrontate da queste figure enigmatiche. Sono una lettura utile per chiunque sia affascinato dal folklore, dalla stregoneria e dalla storia culturale italiana, in particolare quella regionale.

Di cosa parlano i libri sui benandanti?

I benandanti di Carlo Ginzburg approfondisce le sorprendenti narrazioni dei contadini friulani del XVI e XVII secolo, conosciuti come i Benandanti. Questi individui, identificati alla nascita perché nati con un involucro, partecipavano a battaglie notturne tra gli spiriti per assicurarsi raccolti abbondanti. La meticolosa ricerca di Ginzburg svela la loro eventuale persecuzione da parte dell’Inquisizione, scambiando i loro rituali per stregoneria, rimodellando così la nostra comprensione dei processi alle streghe europei.

Streghe, eretici e benandanti del Friuli-Venezia Giulia , scritto da Monia Montechiarini, offre una vivida esplorazione della stregoneria e dell’eresia nella regione. Presenta le storie di donne come Apollonia e Aquilina, accusate di stregoneria, rivelando la complessità dei loro processi, delle pratiche magiche e del folklore regionale che ha dato forma a queste accuse. Questo libro fa luce sulla complessa interazione tra magia, società e religione in una regione storicamente ricca.

In I benandanti , Floreana Nativo racconta una storia senza tempo che intreccia il destino con le pratiche mistiche dei Benandanti. La trama porta i lettori da Praga a Cividale, seguendo il viaggio di personaggi nati con la ‘camisuta’, destinati a proteggere il bene dal male in un mondo dove passato e presente, sogno e realtà si fondono in modo affascinante.

Benandanti di Ippolito Marmai rivisita le battaglie rituali dei Benandanti, scoprendole nuove intuizioni e interpretazioni. La ricerca di Marmai si estende oltre i confini del Friuli, tracciando collegamenti con tradizioni simili attraverso le Alpi, la regione danubiano-carpatica e il Caucaso.

Tempora d’autunno di Natasa Cvjianovic. Una guerra di streghe e benandanti è un romanzo accattivante ambientato nelle verdeggianti colline del Collio, Cormòns. Racconta la storia della sopravvivenza segreta dei Benandanti e delle streghe Dominule, mentre i giovani Benandanti Gabriel, Emanuel Furlan e Diana Samer scoprono rituali nascosti e antiche magie, portando a rivelazioni inaspettate e destini intrecciati.

Benandanti – Balavants vede Ippolito Marmai approfondire gli aspetti antropologici dello sciamanesimo, collegando le battaglie notturne dei Benandanti per la fertilità agricola alle antiche culture venetiche e steppiche. Questo studio completo migliora la nostra comprensione del contesto storico e culturale di queste figure affascinanti.

In La compagnia dei benandanti , raccolta di racconti di vari autori, viene portato in scena il mondo mistico dei Benandanti vita. Questa antologia mette in mostra diversi stili narrativi e ambientazioni storiche. Offre un ricco arazzo di racconti su questi maghi rurali che combatterono per la generosità della natura e affrontarono l’ira dell’Inquisizione.

Notturno friulano di Mario Martinis, arricchito dalle illustrazioni di Marilena Ferrara, immerge i lettori nel mondo notturno friulano, esplorando i temi del diavolo, delle streghe, i morti e i Benandanti. Quest’opera dipinge un quadro vivido del patrimonio oscuro e mistico della regione.

I benandanti di Carlo Ginzburg offre uno sguardo intrigante sulla vita degli individui nell’Europa del XVI e XVII secolo che, nati con un oscuro, credevano che lasciassero i loro corpi durante la luna piena per combattere streghe e maghi.

Lista dei migliori libri sui benandanti su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sui benandanti che si possono trovare su Amazon italiano:

I benandanti. Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento

Titolo: I benandanti

Sottotitolo: Stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento

ISBN-13: 978-8845935206

Autore: Carlo Ginzburg

Editore: Adelphi

Edizione: 30 settembre 2020

Pagine: 311

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I benandanti. Una storia senza tempo

Titolo: I benandanti

Sottotitolo: Una storia senza tempo

ISBN-13: 978-8893780537

Autore: Floreana Nativo

Illustratore: Giulio De Vita

Editore: Panda Edizioni

Edizione: 26 ottobre 2017

Pagine: 124

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Benandanti Battaglie mitico-rituali tra le Alpi e il Caucaso

Titolo: Benandanti Battaglie mitico-rituali tra le Alpi e il Caucaso
Autore: Ippolito Marmai

ISBN-13: 978-1387314126

Autore: Ippolito Marmai

Editore: Lulu.com

Edizione: 13 gennaio 2023

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tempora d'autunno. Una guerra di streghe e benandanti

Titolo: Tempora d’autunno

Sottotitolo: Una guerra di streghe e benandanti

ISBN-13: 978-8893183772

Autore: Natasa Cvjianovic

Editore: Edizioni Segno

Edizione: seconda (29 novembre 2018)

Pagine: 520

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Benandanti – Balavants Antropologia dello Sciamanesimo tra le Alpi e il Caucaso

Titolo: Benandanti – Balavants Antropologia dello Sciamanesimo tra le Alpi e il Caucaso
Autore: Ippolito Marmai

ISBN-13: 978-1326880767

Autore: Ippolito Marmai

Editore: lulu.com

Edizione: 13 dicembre 2016

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La compagnia dei benandanti

Titolo: La compagnia dei benandanti
Autori: vari

ISBN-13: 978-8895916811

Autori: vari

Editore: Morganti Editori

Edizione: 1 novembre 2015

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Notturno friulano. Il diavolo, le streghe, i morti, i benandanti

Titolo: Notturno friulano

Sottotitolo: Il diavolo, le streghe, i morti, i benandanti

ISBN-13: 978-8866437307

Autore: Mario Martinis

Illustratore: Marilena Ferrara

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 12 ottobre 2020

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I benandanti

Titolo: I benandanti

ISBN-13: 978-8806161880

Autore: Carlo Ginzburg

Editore: Einaudi

Edizione: 1 gennaio 2002

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Santo il Benandante

Titolo: Santo il Benandante

ISBN-13: 978-8875419400

Autore: Roberto De Santa

Illustratori: Luca Salvagno, Roberto De Santa (Dopo)

Editore: Gaspari

Edizione: 21 aprile 2023

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











