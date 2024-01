I 10 migliori libri sui berberi

I berberi, abitanti indigeni del Nord Africa, sono noti per il loro ricco patrimonio culturale, che abbraccia migliaia di anni. Questo antico lignaggio, unito alle loro lingue e costumi unici, continua ad affascinare l’interesse globale. La resilienza dei berberi nel preservare la propria identità tra varie conquiste storiche e sfide moderne contribuisce ad una crescente curiosità, spingendo molti a esplorare la loro affascinante storia attraverso la letteratura.

Questi libri offrono spunti preziosi su un popolo spesso messo in ombra nelle narrazioni tradizionali. Trattano argomenti che vanno dalle lotte politiche alle espressioni artistiche, promettendo un viaggio nel cuore del patrimonio indigeno del Nord Africa.

Di cosa parlano i libri sui berberi?

La minoranza inesistente di Marisa Fois è un’immersione profonda nell’identità berbera all’interno dello stato algerino. Esplora la tumultuosa storia dell’Algeria, concentrandosi sui berberi come minoranza culturale e linguistica. Il libro fa luce sul loro ruolo trascurato nella narrativa nazionale dell’Algeria. Offre una prospettiva unica sul tessuto politico e sociale del paese, soprattutto nel contesto della Primavera Araba.

In Viaggio in Marocco , Roberto Corbucci racconta il suo viaggio in moto attraverso il Marocco, immergendo il lettore nei paesaggi vividi e ricchi tradizioni del popolo berbero. Dalla città blu di Chefchaouen ai vivaci mercati di Marrakech, questo diario di viaggio è un mosaico di incontri, sapori e ricordi, che dipinge un quadro vivace della vita berbera contemporanea.

V. Brugnatelli cura Fiabe del popolo tuareg e dei berberi del Nordafrica , una raccolta di racconti e leggende dei Tuareg e il popolo berbero. Queste storie, tramandate oralmente, offrono una finestra sul mondo mistico degli spiriti del deserto, dei guerrieri coraggiosi e degli animali incantevoli, riflettendo la ricca tradizione orale e la profondità culturale dei berberi nordafricani.

Ribelli del deserto di Robert Montagne è un’esplorazione approfondita della vita sociale e politica dei berberi. Il libro offre un viaggio storico, evidenziando la resilienza e le tradizioni delle tribù berbere, le loro forme uniche di autogoverno e l’intricato arazzo della loro vita quotidiana, sullo sfondo del paesaggio marocchino.

Libri in inglese

Michael Brett ed Elizabeth Fentress collaborano a Berbers: The Peoples of Africa . Fornisce un resoconto storico completo dei berberi- popoli parlanti. Dai tempi antichi all’era moderna, questo volume esamina le risposte dei berberi ai vari poteri dominanti e mette in luce la forza duratura della loro lingua, tradizioni e sistemi sociali.

Berber Government di Hugh Roberts è uno studio approfondito del sistema politico Cabilio nell’Algeria precoloniale. Sfidando le visioni convenzionali, svela le sofisticate strutture politiche della società Kabyle e la loro forma distinta di autogoverno. Offre una nuova prospettiva sulla politica e sulla storia berbera.

Amazigh Arts in Morocco di Cynthia J. Becker si concentra sulle donne di Ait Khabbash e sulla loro abilità artistica. Il libro celebra il ruolo delle donne come custodi dell’identità Amazigh attraverso le loro arti vibranti e simboliche, evidenziandone l’impatto sociale e sfidando gli stereotipi delle donne nelle società islamiche.

Berber memories di Michel Draguet approfondisce la collezione Gillion Crowet, mettendo in mostra il ricco patrimonio di gioielli da donna berberi marocchini. Questo volume presenta una visione panoramica della creatività berbera, esplorando le continuità storiche e il significato simbolico dei loro ornamenti.

Infine, Michael Peyron in The Berbers of Morocco presenta una storia approfondita della resistenza berbera in Marocco, in particolare contro il colonialismo francese. È una testimonianza dello spirito indomabile dei berberi, raccontando gli impegni maggiori e minori e il loro ruolo significativo nel plasmare la storia marocchina.

Inventing the Berbers di Ramzi Rouighi offre uno sguardo critico alla costruzione storica dell’identità berbera. Esamina come si è evoluto il concetto di “berbero” nei primi testi arabi e le sue implicazioni moderne. Offre uno studio stimolante sulla formazione delle identità etniche e sul loro impatto sulla politica e sulla cultura nordafricane contemporanee.

Lista dei migliori libri sui berberi su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sui berberi che sono in vendita su Amazon (gli ultimi 6 sono in inglese):

La minoranza inesistente. I berberi e la costruzione dello Stato algerino

Titolo: La minoranza inesistente

Sottotitolo: I berberi e la costruzione dello Stato algerino

ISBN-13: 978-8843069231

Autore: Marisa Fois

Editore: Carocci

Edizione: 30 maggio 2013

Pagine: 118

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Viaggio in Marocco. In moto nella terra dei Berberi

Titolo: Viaggio in Marocco

Sottotitolo: In moto nella terra dei Berberi

ISBN-13: 978-8862542692

Autore: Roberto Corbucci

Editore: Ali&No

Edizione: 16 aprile 2022

Pagine: 118

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fiabe del popolo tuareg e dei berberi del Nordafrica

Titolo: Fiabe del popolo tuareg e dei berberi del Nordafrica

ISBN-13: 978-8804382928

Autore: V. Brugnatelli (a cura di)

Editore: Mondadori

Edizione: 1° (1 gennaio 1995)

Pagine: 570

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ribelli del deserto. Vita sociale e politica dei berberi

Titolo: Ribelli del deserto

Sottotitolo: Vita sociale e politica dei berberi

ISBN-13: 978-8883250118

Autori: Robert Montagne, U. Fabietti (a cura di)

Traduttore: M. Baldini

Editore: L’Ancora del Mediterraneo

Edizione: 1 marzo 2000

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Berbers: The Peoples of Africa

Titolo: Berbers

Sottotitolo: The Peoples of Africa

ISBN-13: 978-0631207672

Autore: Michael Brett

Collaboratore: Elizabeth Fentress

Editore: John Wiley & Sons

Edizione: Reprint (27 novembre 1997)

Pagine: 372

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Berber Government: The Kabyle Polity in Pre-colonial Algeria

Titolo: Berber Government

Sottotitolo: The Kabyle Polity in Pre-colonial Algeria

ISBN-13: 978-1784537661

Autore: Hugh Roberts

Editore: Tauris Academic Studies

Edizione: Reprint (27 gennaio 2017)

Pagine: 329

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Amazigh Arts in Morocco: Women Shaping Berber Identity

Titolo: Amazigh Arts in Morocco

Sottotitolo: Women Shaping Berber Identity

ISBN-13: 978-3540374329, 9780292721371

Autore: Cynthia J. Becker

Editore: Univ of Texas Pr

Edizione: prima (1 luglio 2006)

Pagine: 225

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Berber memories: women and jewellery in Morocco

Titolo: Berber memories

Sottotitolo: women and jewellery in Morocco

ISBN-13: 978-9462302310

Autori: Michel Draguet, Nathalie De Merode (a cura di)

Editore: Mercatorfonds

Edizione: prima (21 dicembre 2020)

Pagine: 700

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Berbers of Morocco: A History of Resistance

Titolo: The Berbers of Morocco

Sottotitolo: A History of Resistance

ISBN-13: 978-1838600464

Autore: Michael Peyron

Editore: I B Tauris & Co Ltd

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 333

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Inventing the Berbers: History and Ideology in the Maghrib

Titolo: Inventing the Berbers

Sottotitolo: History and Ideology in the Maghrib

ISBN-13: 978-0812225242

Autori: Ramzi Rouighi, Ruth Mazo Karras (a cura di)

Editore: Univ of Pennsylvania Pr

Edizione: 15 febbraio 2022

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sui berberi





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui berberi