I 10 migliori libri sui bias cognitivi

I bias cognitivi sono pregiudizi che possono influenzare le decisioni e i giudizi delle persone. Andiamo a capire brevemente cosa sono i bias e perché sono importanti nel marketing e in generale nel mondo degli affari.

Cos'è il bias cognitivo

I bias cognitivi sono pregiudizi di livello inconscio che derivano, più che altro, dalla tendenza, da parte del cervello, alla semplificazione delle informazioni e alla formulazione di pensieri e giudizi veloci che si basino sulle esperienze passate. Un esempio è il bias di conferma: in questo tipo di bias le persone agevolano l’acquisizione di informazioni che confermino le loro convinzioni. Il bias di ancoraggio, invece, vede le persone fare troppo affidamento sulla prima informazione che ricevono, cosa che ne determina le decisioni e i giudizi. I bias cognitivi sono importanti anche nel marketing perché possono cambiare il giudizio delle persone quindi le loro decisioni di acquisto.

Perché i bias cognitivi sono importanti nel marketing

Poter capire come funzionano i bias cognitivi vuol dire stare un passo avanti alla concorrenza. Poter individuare i pregiudizi delle persone permette di percepire come le stesse persone possono rispondere alla presentazione di determinato prodotto o di un servizio e quindi alla pubblicità. Identificando e riconoscendo i pregiudizi più comuni è possibile sviluppare vere e proprie strategie di marketing, magari più accattivanti, che rispondano meglio alle esigenze e alle preferenze del pubblico di destinazione.

Inoltre, comprendendo l’influenza dell’effetto alone, ovvero la tendenza a formulare giudizi globali sulla base di informazioni limitate, le aziende possono comprendere meglio l’importanza delle prime impressioni nella creazione di un’immagine positiva del marchio.

Di cosa parlano i libri sui bias cognitivi

I libri sui bias cognitivi esplorano le diverse tipologie di pregiudizi e gli effetti che possono avere sulle persone, soprattutto sul loro processo decisionale ma anche sulle relazioni professionali e personali. Questi libri possono proporre strategie per identificare i bias più riconoscibili o comuni possono contenere suggerimenti per affrontare il pensiero critico e decisionale delle persone.

Inoltre, i libri sui pregiudizi cognitivi spesso forniscono tecniche e strategie pratiche per ridurre l’impatto di questi pregiudizi, come affrontare le decisioni con una mentalità critica e scettica, considerare prospettive alternative ed evitare l’eccessiva fiducia nelle proprie capacità.

Libri da leggere sui bias cognitivi

Tra i più interessanti libri sui bias cognitivi che possiamo trovare su Amazon ce n’è uno di Richard Shotton, uno studioso di scienze comportamentali e di marketing, intitolato La fabbrica delle scelte . Il libro offre molti consigli pratici per tutti i professionisti o le aziende che vogliono un vantaggio competitivo.

Da prendere fortemente in considerazione anche Unconscious Bias di Pamela Fuller, Mark Murphy e Anne Chow. Questo libro si presenta come una guida per capire cosa sono i bias cognitivi e che effetto possono avere nel mondo del lavoro. Offre inoltre suggerimenti per capire come andare oltre le idee preconcette e generali pregiudizi che vengono descritti come “scorciatoie mentali”.

Utile per capire come sfruttare gli stessi bias cognitivi a livello comunicativo negli affari è anche NEUROMARKETING , un libro pubblicato in via indipendente su Amazon 2021.

Lista dei migliori libri sui bias cognitivi su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sui bias cognitivi che sono presenti su Amazon (in versione italiana):

La fabbrica delle scelte. 25 bias comportamentali che influenzano i nostri acquisti

Titolo: La fabbrica delle scelte

Sottotitolo: 25 bias comportamentali che influenzano i nostri acquisti

ISBN-13: 978-8836200405

Autore: Richard Shotton

Traduttore: Roberto Merlini

Editore: ROI edizioni

Edizione: 24 febbraio 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Unconscious Bias. Una guida per i leader. Comprendere i Bias per liberare il nostro potenziale

Titolo: Unconscious Bias

Sottotitolo: Una guida per i leader. Comprendere i Bias per liberare il nostro potenziale

ISBN-13: 978-8835117001

Autore: Pamela Fuller, Mark Murphy, Anne Chow

Traduttore: Tiziana Prina

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (13 settembre 2021)

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Drive. Cosa davvero guida la nostra motivazione

Titolo: Drive

Sottotitolo: Cosa davvero guida la nostra motivazione

ISBN-13: 9791280359216

Autore: Daniel H. Pink

Traduttore: Fabio Ceresoli

Editore: Ayros

Edizione: 24 febbraio 2022

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida ai bias cognitivi: Ecco come la nostra mente ci frega.

Titolo: Guida ai bias cognitivi

Sottotitolo: Ecco come la nostra mente ci frega.

ISBN-13: 9798464350229

Autore: Raffaele Gaito

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 79

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bias a colazione: Come i bias cognitivi ci influenzano dal risveglio alla buonanotte

Titolo: Bias a colazione

Sottotitolo: Come i bias cognitivi ci influenzano dal risveglio alla buonanotte

ISBN-13: 9798832758831

Autore: Marta Cavaliere, Francesco Barba

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 147

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











