I 10 migliori libri sui borghi d’italia

I libri sui borghi italiani offrono uno sguardo affascinante su paesaggi sereni e culture ricche. Sono tesori per viaggiatori, appassionati di storia e coloro che cercano radici ancestrali.

Di cosa parlano i libri sui borghi d'italia?

I borghi più belli d’Italia di Claudio Bacilieri funge da guida alle cittadine meno conosciute ma incantevoli del paese. Con descrizioni dettagliate di oltre 300 borghi storici, questo volume, giunto alla quattordicesima edizione, è pensato su misura per coloro che desiderano immergersi nel ricco patrimonio culturale e architettonico italiano.

I paesi invisibili di Anna Rizzo presenta un manifesto politico e sentimentale sulle aree rurali italiane in via di spopolamento. Questa pubblicazione esamina le comunità salde che persistono in questi paesaggi appartati, fornendo un resoconto personale e onesto della vita in tali luoghi.

L’esplorazione del paesaggio rurale italiano continua con Paesi fantasma , a cura di Alessandro Tesei e Davide Calloni, che ripercorre i borghi abbandonati più belli del paese. Questa edizione illustrata dipinge un quadro di desolazione e curiosità, sollevando interrogativi sulle ragioni di tale abbandono.

Spostando l’attenzione sui racconti personali e sull’affetto nutrito per questi tesori rurali, In viaggio tra i borghi d’Italia offre una raccolta di storie di 92 luoghi amati in tutte le regioni, raccontati da coloro che li conoscono e li amano intimamente. Quest’opera è adatta per i lettori che apprezzano le sfumature della vita quotidiana nei diversi borghi italiani, offrendo un arazzo di legami personali e orgoglio regionale.

Esplorando le gemme nascoste dell’Italia, l’opera di Anita Franzon, Borghi della Tuscia , accompagna i lettori attraverso luoghi storicamente ricchi regione un tempo abitata dagli Etruschi. Questo volume va oltre i confini convenzionali, attraversando i paesaggi dal Mar Tirreno a Roma, svelando borghi arroccati, atmosfere medievali e ville rinascimentali, sollecitando un’esplorazione lenta e curiosa simile all’archeologia.

Passando ai dintorni del capoluogo lombardo, 35 borghi imperdibili a due passi da Milano di Andrea Accorsi corregge il valore turistico spesso trascurato vicino a Milano. La pubblicazione incoraggia la riscoperta di quest’area, svelando antichi borghi, villaggi fondati su abbazie e luoghi riflessivi legati all’acqua, raccontando la loro serena esistenza in mezzo al trambusto moderno.

Avventurandosi verso la costa, I borghi di mare più belli d’Italia di Valeria Pavia è una celebrazione dei borghi marinari italiani, dalle città di pescatori alle colorate comunità sulla scogliera. Questo libro promette di evocare la voglia di viaggiare con i suoi racconti avvincenti, svelando paesaggi variegati incastonati tra dune, scogliere e l’abbraccio della macchia mediterranea.

35 borghi imperdibili della Valle d’Aosta di Stefano Camanni fanno da guida all’idilliaco borghi della Valle d’Aosta, che offrono scorci dei suoi gioielli incontaminati incastonati tra le vette più alte d’Europa. offre un’immersione profonda in contesti storici, architettonici e ambientali unici, ideali per gli appassionati del patrimonio alpino.

Infine, 35 borghi imperdibili. Toscana Nord di Rossana Cinzia Randooffre uno sguardo alternativo alla Toscana settentrionale, un’area rinomata per i suoi paesaggi aspri punteggiati da villaggi in pietra che hanno assistito al passaggio di varie culture e persone nel corso del tempo, ideale per chi è interessato nei sentieri meno battuti della Toscana.

Lista dei migliori libri sui borghi d'italia su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sui borghi d’italia che sono presenti su Amazon:

I borghi più belli d’Italia. Il fascino dell’Italia nascosta 2022-2023

Titolo: I borghi più belli d’Italia

Sottotitolo: Il fascino dell’Italia nascosta 2022-2023

ISBN-13: 978-8889291719

Autore: Claudio Bacilieri

Editore: Società Editrice Romana

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 816

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I paesi invisibili. Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia

Titolo: I paesi invisibili

Sottotitolo: Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia

ISBN-13: 978-8842828341

Autore: Anna Rizzo

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 17 giugno 2022

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paesi fantasma. Viaggio tra i più bei borghi abbandonati d’Italia

Titolo: Paesi fantasma

Sottotitolo: Viaggio tra i più bei borghi abbandonati d’Italia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866491965

Autori: Alessandro Tesei (a cura di), Davide Calloni (a cura di)

Fotografo: Ascosi Lasciti

Editore: Magenes

Edizione: illustrata (10 dicembre 2019)

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







35 borghi imperdibili a due passi da Roma

Titolo: 35 borghi imperdibili a due passi da Roma

ISBN-13: 978-8877075840

Autore: Alessandro Giulio Midlarz

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 24 giugno 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Borghi della Tuscia

Titolo: Borghi della Tuscia

ISBN-13: 978-8877076557

Autore: Anita Franzon

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 16 settembre 2022

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







35 borghi imperdibili a due passi da Milano

Titolo: 35 borghi imperdibili a due passi da Milano

ISBN-13: 978-8877074355

Autore: Andrea Accorsi

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 30 maggio 2019

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I borghi di mare più belli d’Italia

Titolo: I borghi di mare più belli d’Italia

ISBN-13: 978-8866492450

Autore: Valeria Pavia

Editore: Magenes

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







35 borghi imperdibili della Valle d’Aosta

Titolo: 35 borghi imperdibili della Valle d’Aosta

ISBN-13: 978-8877072771

Autore: Stefano Camanni

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 17 marzo 2016

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







35 borghi imperdibili. Toscana Nord (Vol.)

Titolo: 35 borghi imperdibili

Sottotitolo: Toscana Nord (Vol.)

ISBN-13: 978-8877073709

Autore: Rossana Cinzia Rando

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 17 maggio 2018

Pagine: 157

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











