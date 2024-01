I 10 migliori libri sui BRICS

I BRICS sono un’associazione di cinque principali economie nazionali emergenti: Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa. Costituita nel 2009, questa unione rappresenta una frazione significativa della popolazione mondiale e della produzione economica. I paesi BRICS, con le loro economie in rapida crescita e la crescente influenza globale, hanno il potenziale per alterare in modo significativo il panorama economico mondiale.

Ideali per studiosi, analisti politici e appassionati, questi libri sono una porta d’accesso per comprendere il ruolo chiave dei BRICS nel rimodellare il panorama globale.

Di cosa parlano i libri sui BRICS?

BRICS: Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato di Scaffardi, L. presenta una prospettiva giuridica articolata dei paesi BRICS. Bilanciando le opinioni di vari autori, eccelle particolarmente nella sua analisi del panorama giuridico cinese.

Il coordinamento BRICS , a cura di Ricceri, Marco, approfondisce l’evoluzione e il significato dei BRICS nella politica e nello sviluppo globale. Esplora le caratteristiche uniche e le dinamiche cooperative tra questi stati geograficamente diversi. Una lettura essenziale per comprendere l’impatto dei BRICS sullo sviluppo italiano ed europeo.

In BRICS: Nuova frontiera nella geopolitica , Spada, Giasone offre un’analisi approfondita delle implicazioni geopolitiche dei BRICS ‘espansione. Solleva domande sulla formazione di un nuovo ordine mondiale, esaminando il potere economico e strategico delle nazioni BRICS e la loro coesione interna.

BRICS: Un’Analisi Approfondita di Oggi, Geopolitica offre un’esplorazione completa dei paesi BRICS, coprendone la storia, forze economiche, politiche politiche e il loro contributo a un nuovo ordine mondiale. Esamina il loro ruolo nella tecnologia, nella sostenibilità e nella sicurezza globale, rendendolo una lettura cruciale per coloro che sono interessati alle relazioni internazionali.

Libri in inglese

Wuriee, BRICS: The Future of World Economic Power In a Changing World Order di FD sposta l’attenzione sulle dinamiche economiche dei BRICS nel 21° secolo. Esamina i loro sforzi collettivi per rimodellare la governance economica globale e il loro potenziale nel creare un ordine mondiale più diversificato e rappresentativo.

Can BRICS De-dollarize the Global Financial System? di Liu, Zongyuan Zoe è uno studio innovativo sugli sforzi dei BRICS nella creazione di un sistema finanziario senza dollaro. Utilizzando un quadro di “Percorsi verso la de-dollarizzazione”, fornisce un’analisi dettagliata dei meccanismi istituzionali e di mercato a vari livelli BRICS.

Cooper, The BRICS: A Very Short Introduction di Andrew F. offre una breve panoramica dell’emergere e della diffusione dei BRICS il suo potenziale per sfidare l’ordine globale dominato dall’Occidente. Fornisce un’analisi critica dei BRICS come forza trasformatrice nella politica globale, rendendolo una lettura obbligata per chi è nuovo all’argomento.

BRICS: An Anti-Capitalist Critique , a cura di Bond, Patrick e Garcia, Ana, presenta una raccolta curata che analizza criticamente l’ascesa dei BRICS all’interno del sistema capitalista globale. Discute l’impatto dei BRICS sul cambiamento sociale, sull’innovazione e sulle dinamiche politiche, offrendo una nuova prospettiva su queste economie emergenti.

In The Role of BRICS in Large-Scale Armed Conflict: Building a Multi-Polar World Order , Brosig, Malte esplora il modo in cui i paesi BRICS rispondono ai conflitti armati. Il libro presenta un quadro ricco di sfumature dell’impegno dei BRICS, che spazia dal comportamento cooperativo all’intervento militare, ed è una risorsa approfondita per comprendere il loro ruolo in un mondo multipolare.

Infine, The Rise of Brics in Africa di Carmody, Padraig esamina il ruolo in evoluzione dell’Africa sulla scena globale a causa della influenza dei BRICS. Fornisce una visione critica delle implicazioni geopolitiche dei BRICS in Africa ed è un testo chiave per comprendere la natura mutevole della globalizzazione e il posto dell’Africa al suo interno.

Lista dei migliori libri sui BRICS su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sui BRICS che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 6 sono in inglese):

