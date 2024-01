I 10 migliori libri sui call center

I call center, una caratteristica onnipresente del mondo moderno, incarnano l’enfasi dell’era digitale sul servizio clienti e sulla connettività globale. Operando come uffici centralizzati, gestiscono grandi volumi di richieste tramite comunicazione telefonica o online, fungendo da ponte tra le aziende e i loro clienti. La loro proliferazione sottolinea la domanda odierna di accessibilità costante e supporto personalizzato.

Di cosa parlano i libri sui call center?

Supporto buongiorno di Gabriele Caprari e curata da M. Scaldaferri, è una raccolta di fumetti umoristici. Presenta gli scenari bizzarri e spesso assurdi affrontati dal personale di supporto tecnico dei call center. Dai modem posseduti ai dischi rigidi scomparsi, è uno sguardo leggero ma rivelatore all’altro capo del servizio clienti, con un ulteriore vantaggio di strisce inedite per gli appassionati del genere. Una lettura divertente, anche se veloce, particolarmente apprezzata da chi ha un background tecnologico.

In Call center e stress lavoro-correlato , Alberto Rossati, Cecilia Puca e Silvia Maroncelli approfondiscono la grave questione dello stress lavoro-correlato nei call center. Questo volume basato sulla ricerca esplora l’impatto di questo moderno ambiente di lavoro sulla salute mentale dei dipendenti, sottolineando la necessità di misure preventive.

Call center Arcipelago , a cura di S. Mauceri, offre un’indagine empirica sulla vita dei lavoratori dei call center in tutta Italia. Lo studio svela la natura selettiva dell’insoddisfazione lavorativa, dello stress e dell’alienazione in questo campo, offrendo una prospettiva sfumata sulle condizioni di lavoro nei call center. Il libro è un’esplorazione dettagliata e analitica dei fattori che contribuiscono al benessere dei dipendenti.

I call center in Italia , curato da V. Fortunato e R. Palidda, va oltre gli stereotipi comuni per offrire una visione realistica dei call center in Italia. Attraverso una ricerca approfondita, il libro presenta i modelli organizzativi di questi centri e il loro impatto sulla vita dei dipendenti, sfidando le narrazioni prevalenti e fornendo suggerimenti politici per migliorare le condizioni di lavoro.

Risparmia sulle tue bollette luce e gas di Andrea Opera è una guida pratica dal punto di vista di un operatore di call center, che offre consigli per orientarsi nel complesso mondo delle bollette. Educa i lettori a fare scelte informate e a evitare le trappole del mercato energetico.

Guida alla selezione e alla formazione dell’addetto al call center di Antonello Goi è un manuale pratico incentrato sulla selezione e la formazione degli agenti dei call center. Offre strutture dettagliate per la valutazione dei candidati e il monitoraggio delle loro prestazioni, fornendo informazioni preziose per le aziende che cercano di ottimizzare le operazioni dei propri call center.

Il libro L’addetto al call center di Lloyd C. Finch non è stato ancora revisionato ma promette di essere una guida completa su come eccellere in una sola volta. delle posizioni più strategiche del servizio clienti. Il libro probabilmente copre gli aspetti essenziali dell’essere la “voce dell’azienda”, un ruolo fondamentale in qualsiasi attività incentrata sul cliente.

2113 RM di Cristiana Di Giorgi racconta la toccante storia di due operatrici di call center, Serena e Jetmira, provenienti da culture diverse eppure condividono lotte simili. Questa narrazione esplora i temi della delocalizzazione del lavoro, della discriminazione di genere e della ricerca della dignità contro le sfide aziendali.

Come aprire un Call Center di Antongiulio Pisani funge da guida completa per aspiranti imprenditori nel settore dei call center. Affronta miti e sfide comuni, fornendo consigli pratici sulla creazione e la gestione di un call center di successo. Questo manuale è una lettura obbligata per chiunque voglia entrare in questo settore, poiché offre preziosi spunti operativi.

Lista dei migliori libri sui call center su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sui call center che sono presenti su Amazon:

