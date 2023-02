I 10 migliori libri sui cammini

Un “cammino” è un pellegrinaggio che si intraprende di solito per motivi religiosi oppure spirituali e che di solito viene effettuato a piedi (o comunque ampi tratti di esso). I pellegrinaggi fanno parte da secoli di tante tradizioni religiose e nella maggior parte dei casi comportano lo spostamento verso un luogo sacro o comunque un luogo di culto. I cammini possono essere visti come una forma di devozione, un modo per dimostrare la fede e un mezzo per cercare una connessione più profonda con il divino o il santo. Inoltre l’atto stesso del camminare, un atto che a volte può durare per giorni se non per settimane, può essere considerato come una forma di disciplina fisica, mentale e spirituale. Offre anche un senso di connessione con il mondo naturale e un modo per riflettere sulla propria vita e sulle proprie convinzioni.

Di cosa parlano i libri sui cammini

I libri sui cammini sono presenti in ottimo numero su Amazon. Il “cammino” più noto e famoso è quello di Santiago di Compostela ma ci sono tanti altri libri e guide su vari altri cammini meno noti, soprattutto in Italia, che sono stati apprezzati tanto. Molto spesso questi libri, oltre a fornire informazioni di livello spirituale o religioso, contengono anche informazioni pratiche, come il percorso suggerito, gli alloggi e i suggerimenti sulla preparazione.

Possono anche approfondire la storia e il significato culturale del pellegrinaggio, esplorando il motivo per cui le persone hanno fatto tali viaggi per secoli e come impegnarsi in questi cammini possa far bene al lato spirituale della propria personalità.

Ci sono però anche libri che suggeriscono tragitti da fare a piedi e che non sono legati alla spiritualità o alla religiosità e in questo caso si tratta più che altro di libri per appassionati di escursionismo che vogliono conoscere nuovi sentieri da intraprendere.

Libri da leggere sui cammini

Tra i migliori libri per appassionati di escursionismo e di trekking c’è Cammini Italia , un libro del 2022 che suggerisce più di 30 itinerari in Italia, da quello del montebianco fino alla Via del Sale.

Per quanto riguarda la spiritualità, invece, ci sono diversi libri come Guida al cammino di Santiago de Compostela o Il cammino minerario di Santa Barbara , un cammino che si effettua in Sardegna per la devozione a Santa Barbara, patrona dei minatori.

Lista dei migliori libri sui cammini su Amazon

Qui sotto la “classifica” dei 10 migliori libri sui cammini che si trovano su Amazon.it:

Cammini Italia: I migliori itinerari. National Geographic

Titolo: Cammini Italia

Sottotitolo: I migliori itinerari. National Geographic

ISBN-13: 978-8854049819

Autore: Stefano Ardito

Editore: White Star

Edizione: 30 marzo 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Guida al cammino di Santiago de Compostela. Oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre

Titolo: Guida al cammino di Santiago de Compostela

Sottotitolo: Oltre 800 chilometri dai Pirenei a Finisterre

ISBN-13: 9791259960047

Autore: Alfonso Curatolo, Miriam Giovanzana

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: tredicesima (13 gennaio 2022)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cammino minerario di Santa Barbara. A piedi in Sardegna tra storia e natura

Titolo: Il cammino minerario di Santa Barbara

Sottotitolo: A piedi in Sardegna tra storia e natura

ISBN-13: 978-8861894990

Autore: Giampiero Pinna

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: seconda (27 febbraio 2020)

Pagine: 211

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cammino dei Borghi Silenti

Titolo: Cammino dei Borghi Silenti

ISBN-13: 978-8888450803

Autore:

Editore: Il Lupo

Edizione: 1 maggio 2021

Recensioni: vedi

Formato: Mappa







Il cammino materano. A piedi lungo la Via Peuceta

Titolo: Il cammino materano

Sottotitolo: A piedi lungo la Via Peuceta

ISBN-13: 9791259960160

Autore: Angelofabio Attolico, Claudio Focarazzo, Lorenzo Lozito

Prefazione: Paolo Rumiz

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: terza (14 aprile 2022)

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cammino di San Bartolomeo a piedi. Da Fiumalbo a Pistoia in 5 tappe

Titolo: Il cammino di San Bartolomeo a piedi

Sottotitolo: Da Fiumalbo a Pistoia in 5 tappe

ISBN-13: 978-8865494349

Autore: Andrea Cuminatto

Fotografo: Lorenzo Gori

Editore: Ediciclo

Edizione: 27 gennaio 2023

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cammina Italia. 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane

Titolo: Cammina Italia

Sottotitolo: 20 viaggi a piedi per tutti nelle regioni italiane

ISBN-13: 978-8865493434

Autore: Luca Gianotti (a cura di)

Editore: Ediciclo

Edizione: 2 luglio 2020

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cammino di San Benedetto. 300 km da Norcia a Subiaco, fino a Montecassino

Titolo: Il cammino di San Benedetto

Sottotitolo: 300 km da Norcia a Subiaco, fino a Montecassino

ISBN-13: 9791259960184

Autore: Simone Frignani

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: quinta (5 maggio 2022)

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cammino di San Nilo. 100 km in 8 tappe dai monti al mare del Cilento

Titolo: Il cammino di San Nilo

Sottotitolo: 100 km in 8 tappe dai monti al mare del Cilento

ISBN-13: 9791259960887

Autore: Settimio Rienzo

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 27 gennaio 2023

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sui cammini





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui cammini