I 10 migliori libri sui cantautori

Questi libri si concentrano sui cantautori italiani. Presentano un’esplorazione approfondita delle vite, della musica e dell’evoluzione di questi artisti, molto spesso considerati veri e propri poeti dei nostri tempi. Sono una lettura utile per gli appassionati desiderosi di approfondire il ricco patrimonio musicale italiano.

Di cosa parlano i libri sui cantautori?

Cantautori e cantautrici del nuovo millennio di Michele Neri si tuffa nel vibrante mondo dei cantautori italiani contemporanei, evidenziando l’evoluzione della il genere dalla fine degli anni ’90 ad oggi. Si parla di artisti come Daniele Silvestri e Carmen Consoli, accanto a voci più nuove come Salmo e Madame. Questo dizionario enciclopedico, con quasi 1800 voci, è una risorsa indispensabile per gli amanti della musica.

Cantautori italiani per chitarra classica e acustica di Roberto Bettelli è uno scrigno musicale per gli appassionati di chitarra. Presenta una serie di arrangiamenti che mettono in mostra la profondità del cantautorato italiano. La tecnica di Bettelli rende questi brani accessibili a vari livelli di abilità, iniziando con temi semplificati e aumentando gradualmente la complessità.

In Cantautori. Antologia , una vasta gamma di cantautori italiani prende vita attraverso le loro canzoni. Questa antologia include successi popolari del passato e del presente, completi di testi e spartiti musicali. Si distingue per la qualità editoriale e costituisce una risorsa preziosa per chiunque sia appassionato di musica e cultura italiana.

Maledetti cantautori di Nicholas Ciuferri offre uno sguardo intrigante su 20 musicisti iconici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Il libro approfondisce la vita di artisti come Elliott Smith, Thom Yorke e Jeff Buckley. Fornisce una prospettiva unica sul loro percorso artistico e sulla loro eredità.

33 giri. Guida ai cantautori italiani. Gli anni Ottanta di Mario Bonanno esplora la scena musicale italiana degli anni ’80. Esamina l’impatto dei cambiamenti culturali sui cantautori, discutendo sia di quelli celebrati che di quelli trascurati, dal declino creativo di Edoardo Bennato alla rinascita artistica di Enzo Jannacci.

Un gusto superiore di Piergiorgio Pardo si avventura nel regno del cantautorato progressivo italiano, dall’era beat all’era digitale. Il libro mostra come i cantautori hanno rivoluzionato la musica italiana, con interviste ad artisti come Francesco Bianconi e Andrea Laszlo De Simone e approfondimenti sull’evoluzione del genere.

La testa nel secchio di Gian Franco Reverberi è un racconto autobiografico degli anni pionieristici della canzone d’autore italiana. Reverberi condivide le sue esperienze con icone come Gino Paoli e Lucio Dalla. Offre uno sguardo unico dall’interno sulla nascita del movimento cantautorale italiano.

In I miei amici cantautori , Fernanda Pivano riunisce i suoi scritti sui poeti rock, da Bob Dylan a Kurt Cobain. È una raccolta di interviste e riflessioni, che fornisce spunti nelle menti di alcuni dei musicisti più influenti del secolo scorso.

33 giri. Guida ai cantautori italiani. Gli anni Settanta di Mario Bonanno cattura l’essenza della scena musicale italiana degli anni ’70. Sottolinea il ruolo dei cantautori nel riflettere i cambiamenti e le aspirazioni della società, con artisti come Francesco Guccini e Fabrizio De André.

Infine, Cantautori di frontiera di Filippo Sala esplora l’intersezione tra musica, parole e spiritualità nella canzone d’autore italiana. Discute di come artisti come Franco Battiato e Fabrizio De André hanno infuso la loro musica con temi spirituali, caratterizzando il genere nell’arco di sessant’anni.

