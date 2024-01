I 10 migliori libri sui cartoni animati giapponesi anni 70-80

In questa selezione di libri italiani, approfondiamo l’animazione giapponese degli anni ’70 e ’80, esplorando i cartoni animati iconici e il loro impatto culturale in Italia. Questi volumi offrono un viaggio nostalgico e una comprensione più profonda del fenomeno degli anime, ideali sia per gli appassionati che per i nuovi arrivati. Copre temi dall’animazione robotica all’influenza di questi spettacoli nei mercati europei.

Di cosa parlano i libri sui cartoni animati giapponesi anni 70-80?

I cartoni animati degli anni 70 e 80 di Valerio Marano è un’esplorazione nostalgica delle amate eroine animate come Bia, Creamy e Heidi degli anni ’70 e ’80. Il libro, ricco di aneddoti e curiosità, rivisita questi personaggi indimenticabili e le loro avventure, rivolgendosi a chi è cresciuto guardandoli e ai nuovi fan curiosi di questa era dell’animazione.

Guida ai super robot di Jacopo Nacci offre un viaggio approfondito nell’universo dell’animazione robotica giapponese tra il 1972 e il 1980. Discute le basi psicologiche e filosofiche dei famosi robot, il loro significato sociale e storico e il loro ruolo nel Giappone del secondo dopoguerra. È utile sia per i fan che per gli studiosi.

Robot giapponese. Enciclopedia anime (Vol. 1) è un’enciclopedia che copre oltre 15 iconici personaggi robot giapponesi. Include storie, interviste e approfondimenti sul mondo degli anime mecha. È una risorsa essenziale per i fan interessati agli aspetti più profondi di questi amati personaggi e dei loro creatori.

C’era una volta Goldrake (Vol. 1) di Massimo Nicora e Gianluca Di Fratta è un’ampia analisi di il fenomeno Goldrake. Esplora la storia del robot, il suo impatto sui mercati televisivo e dei giocattoli e il suo significato culturale. Offre una visione completa sia agli appassionati che a coloro che sono interessati agli studi sui media.

C’era una volta

prima di Mazinga e Goldrake , scritto da Massimo Nicora, ripercorre la storia dei robot giapponesi prima dell’era di Mazinga e Goldrake. Offre una miscela di prospettive storiche e sociologiche su come questi primi anime abbiano influenzato la cultura giapponese e posto le basi per le icone successive.

C’era una volta Goldrake (Vol. 2), sempre di Massimo Nicora e Gianluca Di Fratta, continua l’esplorazione del fenomeno Goldrake. Discute dell’impatto culturale del robot, della merce e del suo ruolo nei dibattiti sociali degli anni ’80. È utile per i fan e gli storici della cultura.

Mazinga di Alessandro Montosi si tuffa nelle origini di Mazinga Z, il precursore dei robot giganti nell’animazione giapponese. Il libro chiarisce le connessioni tra le varie serie di Mazinga e offre un viaggio coinvolgente nel mondo creativo di Go Nagai, il creatore di queste serie iconiche.

Mondo anime 80 di Andrea Costantin è un tributo nostalgico agli anime degli anni ’80. Coprendo serie e personaggi famosi, offre descrizioni dettagliate, fatti divertenti e illustrazioni. È una lettura piacevole per coloro che desiderano rivisitare i propri eroi d’infanzia.

Jeeg robot d’acciaio box vol. 1-2 è una raccolta di Tatsuya Yasuda e Go Nagai, che presenta la storia manga di Jeeg, l’eroe robot definitivo. Questo set è un must per gli appassionati di manga, poiché offre un tuffo nella storia di Hiroshi e nella sua trasformazione in Jeeg.

Creamy Mami , scritto da Kazunori Ito e Yuko Kitagawa, racconta le magiche avventure di Yu Morisawa, una ragazza che si trasforma nella pop star adolescente Creamy Mami. Questo volume, perfetto per gli amanti dei manga e per i fan della serie originale, cattura l’essenza di questa incantevole storia.

