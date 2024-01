I 10 migliori libri sui castelli della Valle d’Aosta

Scopri l’incantevole regno dei castelli della Valle d’Aosta, una delle regioni più affascinanti d’Italia, con questa selezione di libri. Questi titoli sono un tesoro per chi è incuriosito dalle fortezze medievali, dalle trame misteriose e dalla ricca storia della Valle d’Aosta italiana. Ogni libro offre una prospettiva unica, fondendo approfondimenti storici con narrazioni avvincenti che promettono di affascinare ed educare.

Di cosa parlano i libri sui castelli della Valle d'Aosta?

Castelli della Valle d’Aosta, scritto da Enrico Croce e Alessandra Pueroni, è un affascinante viaggio attraverso i castelli della Valle d’Aosta. Intreccia magnificamente l’evoluzione storica e architettonica della regione. Offre una guida sia per gli esploratori che per gli appassionati di storia. I lettori troveranno descrizioni dettagliate di castelli, fortezze e della loro trasformazione nel tempo, insieme ad intriganti attrazioni collaterali come borghi medievali e siti archeologici.

Castelli della Valle d’Aosta presenta un pittoresco tour dei castelli valdostani, cogliendone gli aspetti militari e residenziali. Raffigura i castelli sia come austeri guardiani che come incantevoli elementi del paesaggio. Questo libro fornisce una vivida rappresentazione della natura contrastante della regione, dalle aspre montagne alle pittoresche valli. Offre un’immersione profonda nel rapporto tra queste strutture e l’ambiente circostante.

Segni di pietra di Francesco Corni si distingue per il suo approccio artistico, mappando le torri e i castelli della Valle d’Aosta. Corni, illustratore e storico, dà vita a queste strutture con disegni dettagliati, rivelandone i segreti architettonici e il significato storico. Quest’opera visivamente sbalorditiva è utile per gli appassionati di architettura e storia. Offre una prospettiva unica sul patrimonio valdostano.

Castelli e caseforti della Valle d’Aosta di Franco Caresio e Cesare Cossavella è un’esplorazione approfondita dei castelli della regione e fortezze. Ne approfondisce il contesto storico e le caratteristiche architettoniche. Fornisce consigli pratici ai visitatori. I preziosi suggerimenti del libro per migliorare l’esperienza di esplorazione, come l’inclusione di mappe, lo rendono una guida essenziale sia per i viaggiatori esperti che per quelli nuovi nella regione.

Castelli della Valle D’Aosta. Tra storia e leggenda di Toni Spagone propone un connubio tra storia e mito. Questa edizione illustrata accompagna i lettori in un viaggio dalle colonie romane ai giorni nostri, intrecciando gli aspetti reali e quelli mitici dei castelli valdostani. La narrativa avvincente e le immagini evocative di Spagone rendono questo libro una lettura accattivante per chi è affascinato dalla relazione tra leggenda e storia.

Castelli feudali dei Savoia Piemonte e Valle d’Aosta di Goffredo Casalis ed Enrico Gonin presenta un intrigante legame storico tra Piemonte e i suoi castelli. Presenta gli squisiti disegni di Gonin, pubblicati per la prima volta a metà del XIX secolo, insieme a vivide rappresentazioni della vita attorno a queste strutture. È uno straordinario viaggio nel tempo, catturando l’essenza di un’epoca passata.

Castelli, ville e giardini di Federica De Luca è una guida di viaggio tematica che esplora sette regioni italiane, inclusa la Valle d’Aosta. Suggerisce percorsi accattivanti e offre approfondimenti su eventi storici, siti patrimonio UNESCO e curiosità meno conosciute. È una lettura piacevole per coloro che cercano di immergersi nel variegato panorama culturale italiano.

Lista dei migliori libri sui castelli della Valle d'Aosta su Amazon

Ecco la classifica dei 10 migliori libri sui castelli della Valle d’Aosta che si possono trovare su Amazon:

Castelli della Valle d’Aosta

Titolo: Castelli della Valle d’Aosta

ISBN-13: 978-8897933229

Autori: Enrico Croce, Alessandra Pueroni

Editore: Susalibri

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 143

Formato: copertina flessibile







Castelli in Val d’Aosta

Titolo: Castelli in Val d’Aosta

ISBN-13: 978-8836577798

Editore: Touring

Edizione: 27 maggio 2021

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Segni di pietra. Torri, castelli e residenze della Valle d’Aosta

Titolo: Segni di pietra

Sottotitolo: Torri, castelli e residenze della Valle d’Aosta

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8832243017

Autore: Francesco Corni

Editore: Ink Line

Edizione: illustrata (1 gennaio 2020)

Formato: copertina flessibile







Castelli e caseforti della Valle d’Aosta

Titolo: Castelli e caseforti della Valle d’Aosta

ISBN-13: 978-8880685876

Autori: Franco Caresio, Cesare Cossavella

Editore: Priuli & Verlucca

Edizione: 31 maggio 2013

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Valle d’Aosta. Castelli e fortificazioni

Titolo: Valle d’Aosta

Sottotitolo: Castelli e fortificazioni

ISBN-13: 978-8883401169

Autori: Mauro Minola, Beppe Ronco

Editore: Macchione Editore

Edizione: 1 gennaio 2002

Pagine: 96

Formato: copertina rigida







Castelli della Valle D’Aosta. Tra storia e leggenda

Titolo: Castelli della Valle D’Aosta

Sottotitolo: Tra storia e leggenda

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 9791280789242

Autore: Toni Spagone

Illustratore: Toni Spagone

Editore: Lisianthus

Edizione: illustrata (3 maggio 2023)

Pagine: 216

Formato: copertina flessibile







Castelli feudali dei Savoia Piemonte e Valle d’Aosta. Parte seconda: Castellinaldo-Ivrea

Titolo: Castelli feudali dei Savoia Piemonte e Valle d’Aosta. Parte seconda

Sottotitolo: Castellinaldo-Ivrea

ISBN-13: 978-8897933960

Autore: Goffredo Casalis

Illustratore: Enrico Gonin

Editore: Susalibri

Edizione: seconda (19 ottobre 2022)

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui castelli della Valle d'Aosta