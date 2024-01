I 10 migliori libri sui cavalieri erranti

Concediti un viaggio nel tempo e nell’immaginazione con questa selezione di libri e racconti incentrati sui cavalieri erranti. Queste narrazioni offrono un tuffo nelle avventure storiche, negli intricati sviluppi dei personaggi e una vivida rappresentazione della vita medievale. Le consigliamo a chi è incuriosito dalla cavalleria e dalla vita durante il periodo medievale.

Di cosa parlano i libri sui cavalieri erranti?

Il cavaliero errante di Mario Boffo ci trasporta nel turbolento Mediterraneo del XVI secolo. La storia ruota attorno a Giovanni Leonardo Bona, un giocatore di scacchi calabrese che attraversa scontri di civiltà e abilità personali in evoluzione. Questo romanzo intreccia vicende storiche europee con il viaggio del protagonista negli scacchi e nella vita, cogliendo lo spirito di un’epoca segnata dal fervore religioso e dalla spinta verso il futuro.

Passando ai Quattro teste di leoni ruggenti di Luigi L. Capasso, incontriamo una narrazione millenaria di cavalieri erranti. Questo lavoro esplora gli aspetti secolari e cortigiani dei cavalieri erranti. Offre approfondimenti sul loro passato storico e sulla duratura influenza sulla cultura e sulla società.

Il cavaliere errante – La guerra di Guibert di Giovanni Melappioni presenta un capitolo epico della saga del cavaliere errante Guibert. Ambientato nell’Italia medievale, Guibert affronta battaglie, tradimenti e manovre politiche, mentre è alle prese con dilemmi personali di amore e lealtà. Questa narrazione avvincente fonde il realismo storico con la profondità emotiva dei suoi personaggi.

Il Cavaliere Errante di Luca Caparrelli offre una favola spirituale ambientata su uno sfondo di draghi e cavalieri. È un viaggio alla scoperta di sé, esplorando temi di consapevolezza e pace interiore. Questo libro, adatto a un pubblico più giovane, presenta una narrazione ricca di magia e lezioni di vita.

In Cavalieri erranti di Pier Francesco De Rui, approfondiamo le origini del quotidiano Ra3eta e l’amicizia dei suoi fondatori. Questo prequel di “Come navi alla deriva” rivela le loro lotte per la verità e la libertà, ponendo le basi per eventi futuri.

Cronache dei Cavalieri Erranti: L’Ascesa del Principe Demone di Ridam SS Rahman segue Nyther Halbart, che scopre la sua vera identità e affronta il pericolo di essere il più ricercato a Valenheim. Questo romanzo è una miscela di fantasia e avventura, svelando un mondo di incantesimi e misteri infantili.

Il libro del cavaliere errante , di Tommaso III di Saluzzo, è un poema epico dell’Italia medievale. Questa prima edizione rivela la cultura cortese e cavalleresca dell’epoca. Fornisce uno sguardo unico sulla vita e sui tempi di un nobile alla corte francese.

I cavalieri erranti di Victor Hugo è un’esplorazione poetica delle virtù della cavalleria. Approfondisce le storie di Rolando ed Eviradnus, descrivendo l’eterna battaglia tra il bene e il male e la missione divina degli eroi in uno stile visionario e intenso.

Libri in inglese

Wandering Knights: China Legacies, Lived and Recall di Robert W. Barnett racconta le esperienze dell’autore in Cina durante la guerra mondiale II. Questo libro di memorie intreccia amicizia, storia e attività accademiche. Offre una prospettiva personale su un periodo tumultuoso.

Infine, Outlandish Knight: The Byzantine Life of Steven Runciman di Minoo Dinshaw non è solo una biografia ma un vivido mosaico di la vita di uno storico. Descrive in dettaglio i diversi ruoli e interessi di Runciman, da storico a Grande Oratore della Chiesa Ortodossa, catturando l’essenza di un uomo che ha vissuto e raccontato momenti storici significativi.

Lista dei migliori libri sui cavalieri erranti su Amazon

Ed ora la “classifica” dei 10 migliori libri sui cavalieri erranti che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Quattro teste di leoni ruggenti. Storia millenaria di cavalieri erranti, laici e cortesi

Titolo: Quattro teste di leoni ruggenti

Sottotitolo: Storia millenaria di cavalieri erranti, laici e cortesi

ISBN-13: 978-8863441437

Autore: Luigi L. Capasso

Editore: Carabba

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 274

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cavaliere errante – La guerra di Guibert

Titolo: Il cavaliere errante – La guerra di Guibert

ISBN-13: 9798356982194

Autore: Giovanni Melappioni

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 438

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Cavaliere Errante

Titolo: Il Cavaliere Errante

ISBN-13: 9798394777714

Autore: Luca Caparrelli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 137

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cavalieri erranti

Titolo: Cavalieri erranti

ISBN-13: 9791220319133

Autore: Pier Francesco De Rui

Editore: Youcanprint

Edizione: 8 febbraio 2021

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cronache dei Cavalieri Erranti: L’Ascesa del Principe Demone

Titolo: Cronache dei Cavalieri Erranti

Sottotitolo: L’Ascesa del Principe Demone

ISBN-13: 978-6050394399

Autore: Ridam S. S. Rahman

Editore: Ridam S. S. Rahman

Edizione: 9 novembre 2014

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il libro del cavaliere errante

Titolo: Il libro del cavaliere errante

ISBN-13: 978-8886771900

Autore: Tommaso III di Saluzzo

Traduttori: L. Ramello, E. Martinengo

Editore: Araba Fenice

Edizione: 7 dicembre 2007

Pagine: 1100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I cavalieri erranti. Eviradnus, il piccolo re di Galizia

Titolo: I cavalieri erranti

Sottotitolo: Eviradnus, il piccolo re di Galizia

ISBN-13: 978-8869153051

Autore: Victor Hugo

Traduttore: Stefano Duranti Poccetti

Editore: Nulla Die

Edizione: 6 febbraio 2021

Pagine: 102

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Wandering Knights: China Legacies, Lived and Recalled

Titolo: Wandering Knights

Sottotitolo: China Legacies, Lived and Recalled

ISBN-13: 978-0873325134

Autore: Robert W. Barnett

Editore: Routledge

Edizione: prima (31 marzo 1990)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Outlandish Knight: The Byzantine Life of Steven Runciman

Titolo: Outlandish Knight

Sottotitolo: The Byzantine Life of Steven Runciman

ISBN-13: 978-0141979472

Autore: Minoo Dinshaw

Editore: Penguin

Edizione: prima (6 luglio 2017)

Pagine: 784

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sui cavalieri erranti





Tabella riepilogativa dei migliori libri sui cavalieri erranti