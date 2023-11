I 10 migliori libri sui cimiteri

Questa selezione di volumi offre uno sguardo sfaccettato sui cimiteri italiani, ogni libro serve interessi diversi: dal drammatico racconto della guida di Rubinetti e Pasquinelli all’assemblaggio enciclopedico di Cortese e Ostorero. Gli appassionati di storia, arte, cultura e narrazione teatrale troveranno un valore unico in ciascuna di queste esplorazioni.

Di cosa parlano i libri sui cimiteri?

Avventurandosi nei sereni giardini della memoria, Passeggiate nei prati dell’eternità offre una narrazione simile a un romanzo, invitando lettori di esplorare i cimiteri spesso trascurati. È più di una semplice passeggiata tra i luoghi di riposo dei defunti; è un viaggio accompagnato dai pensieri di personalità rinomate che condividono i loro legami con queste città senza tempo.

Da una prospettiva piuttosto singolare, Cemetery Safari di Claudia Vannucci approfondisce le idiosincrasie dell’aldilà con una miscela di umorismo. e riferimenti alla cultura pop. È un’opera che si trova a metà strada tra un diario di viaggio e uno studio bizzarro sui costumi umani post mortem.

Il cimitero monumentale di Milano funge da guida illuminando il patrimonio artistico di questo importante museo cittadino nonché patrimonio architettonico italiano. Scritto da Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli, è una risorsa utile per gli appassionati di storia e per gli appassionati d’arte, a sostegno degli sforzi di un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione e alla celebrazione di questo tesoro culturale.

In modo simile, Immemòriam di Giulia Depentor funge da atlante cimiteriale, rivelando il ricco arazzo della storia italiana e cultura attraverso la lente dei suoi cimiteri. È un libro che catturerà l’immaginazione di chi è attratto dall’enigmatico e dallo storico, pieno di racconti che danno vita alle narrazioni silenziose incise nella pietra.

Non ti scordar di me è un’altra guida al Cimitero Monumentale di Milano. Svela i segreti e le storie dietro uno dei monumenti più significativi di Milano.

Nel racconto di Cimitero acattolico di Alessandro Rubinetti e G. Pasquinelli, i lettori vengono accompagnati in un tour immaginario attraverso i cimiteri dedicandosi in particolare alle sepolture di personaggi importanti come Percy Bysshe Shelley e Antonio Gramsci.

Capolavori e meraviglie del cimitero monumentale Torino di Roberto Cortese e Carlo Luigi Ostorero serve come guida al Cimitero Monumentale di Torino. Quest’opera, ricca di fotografie squisite, svela gli splendori artistici e architettonici di questa meraviglia urbana, tracciando stili dal neoclassicismo al contemporaneo.

Scavando nel passato, Gli Antichi Cimiteri Cristiani di Roma e d’Italia di Mariano Armellini è una ristampa erudita che scava gli antichi cimiteri cristiani di Roma e d’Italia.

Ad arricchire ulteriormente questa classificazione, Cemetery Safari Italia di Claudia Vannucci amplia il suo lavoro precedente, guidando i lettori in un grand tour dei cimiteri monumentali d’Italia. È un viaggio attraverso la storia, l’arte e la cultura, dove l’eterno riposo di individui diversi è raccontato con sensibilità e arguzia, dalla Sicilia a Torino.

Lista dei migliori libri sui cimiteri su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sui cimiteri che si possono trovare su Amazon in italiano:

Passeggiate nei prati dell’eternita

Titolo: Passeggiate nei prati dell’eternita

ISBN-13: 978-8842552260

Autore: Valeria Paniccia

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 12 giugno 2013

Pagine: 308

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cemetery Safari: I morti non sono mai stati così divertenti

Titolo: Cemetery Safari

Sottotitolo: I morti non sono mai stati così divertenti

ISBN-13: 9791220051576

Autore: Claudia Vannucci

Editore: autopubblicato

Edizione: 16 novembre 2019

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cimitero monumentale di Milano. Un museo a cielo aperto. Guida

Titolo: Il cimitero monumentale di Milano

Sottotitolo: Un museo a cielo aperto. Guida

ISBN-13: 978-8816605428

Autori: Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli

Editore: Jaca Book

Edizione: 6 aprile 2017

Pagine: 247

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Immemòriam. I cimiteri e le storie che li abitano

Titolo: Immemòriam

Sottotitolo: I cimiteri e le storie che li abitano

ISBN-13: 978-8807091889

Autore: Giulia Depentor

Editore: Feltrinelli

Edizione: 24 ottobre 2023

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non ti scordar di me: Guida per curiosi e ficcanaso al Cimitero Monumentale di Milano

Titolo: Non ti scordar di me

Sottotitolo: Guida per curiosi e ficcanaso al Cimitero Monumentale di Milano

ISBN-13: 978-8842555513

Autore: Carla De Bernardi

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 16 luglio 2015

Pagine: 422

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cimitero acattolico. Guida romanzata del cimitero settecentesco di Roma

Titolo: Cimitero acattolico

Sottotitolo: Guida romanzata del cimitero settecentesco di Roma

ISBN-13: 978-8862521154

Autore: Alessandro Rubinetti

Illustratore: G. Pasquinelli

Editore: Iacobellieditore

Edizione: 5 ottobre 2010

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capolavori e meraviglie del cimitero monumentale Torino

Titolo: Capolavori e meraviglie del cimitero monumentale Torino

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8877074041

Autori: Roberto Cortese, Carlo Luigi Ostorero

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: illustrata (15 novembre 2018)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cemetery Safari Italia: Grand Tour dei cimiteri monumentali italiani

Titolo: Cemetery Safari Italia

Sottotitolo: Grand Tour dei cimiteri monumentali italiani

ISBN-13:

Autore: Claudia Vannucci

Editore:

Edizione: prima (6 ottobre 2023)

Pagine: 279

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Case di vita. Sinagoghe e cimiteri in Italia

Titolo: Case di vita

Sottotitolo: Sinagoghe e cimiteri in Italia

ISBN-13: 978-8863739794

Autori: Andrea Morpurgo (a cura di), Amedeo Spagnoletto (a cura di)

Editore: SAGEP

Edizione: 20 aprile 2023

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











