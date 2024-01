I 10 migliori libri sui codici cifrati

Comprendere i codici crittografati è fondamentale nella nostra era digitale. Le tecnologie avanzate per decifrare questi codici hanno rivoluzionato campi come la sicurezza informatica, la privacy dei dati e la sicurezza nazionale. Negli ultimi decenni, la crescita esponenziale della potenza di calcolo e degli algoritmi sofisticati ha consentito tecniche di decifrazione molto più importanti.

Manuali e libri su questo argomento rappresentano risorse vitali, dotando professionisti e appassionati di conoscenze e competenze per navigare e proteggere il nostro mondo sempre più interconnesso.

Di cosa parlano i libri sui codici cifrati?

In Codici & segreti , Simon Singh fa rivivere l’evoluzione dei messaggi segreti, dall’antico Egitto al digitale età. Intreccia eventi storici come il tragico destino di Maria Stuarda e la decifrazione del codice Enigma da parte di Alan Turing, con la scoperta del codice genetico e dei metodi di crittografia elettronica. Questo libro non solo offre prospettive storiche, ma incoraggia anche i lettori a impegnarsi con semplici esercizi di decifrazione del codice.

In Cifrari e codici segreti di Alfredo Rizzi, i lettori esplorano l’intricato mondo della crittografia. Il libro approfondisce vari codici segreti e il loro impatto su eventi storici come le guerre mondiali. Discute anche della protezione delle informazioni digitali moderne. Offre una miscela di aneddoti storici e applicazioni pratiche. Questa lettura illuminante si rivolge a coloro che sono curiosi del mondo segreto dei codici e del loro ruolo nel plasmare la storia.

Codici cifrati: Arne Beurling e la crittografia nella II guerra mondiale di Bengt Beckman svela la storia meno conosciuta dello svedese risultati crittografici dell’intelligence durante la seconda guerra mondiale. Concentrandosi sulle scoperte di Arne Beurling, questa narrazione combina elementi di un thriller con un’introduzione alla crittografia, ambientata sullo sfondo di intrighi di guerra e lotte sociali.

L’enigma dei codici cifrati di Richard Belfield accompagna i lettori in un tour globale della storia della crittografia. Dagli antichi simboli egizi ai codici nazisti e alle crittografie della CIA, Belfield svela il mondo dello spionaggio e delle comunicazioni segrete. La sua narrazione svela trucchi di spionaggio precedentemente nascosti e incoraggia i lettori a ideare i propri codici personali.

Aritmetica, crittografia e codici , scritto da Welleda Baldoni, Maria Ciliberto e Giulia M. Piacentini, è un ampio trattato che collega aritmetica, crittografia e codifica. Ideale per studenti e ricercatori in matematica, fisica, informatica o ingegneria, questo testo fornisce un’introduzione completa e accessibile all’argomento. Descrive i problemi computazionali e le applicazioni pratiche nella vita di tutti i giorni.

Elementi di crittografia di Anna Bernasconi, Paolo Ferragina e Fabrizio Luccio offre una panoramica approfondita del ruolo della crittografia a partire dagli antichi intrighi diplomatici ai messaggi elettronici di oggi. Unendo il rigore matematico alla semplicità, il libro è adatto sia ai lettori accademici che a quelli pratici interessati al funzionamento dei sistemi crittografici e alle loro aspettative nel mondo moderno.

Manuale di crittografia di Alessandro Languasco e Alessandro Zaccagnini presenta una visione completa della crittografia moderna.

In un’introduzione storica, il libro tratta sistemi simmetrici e asimmetrici, algoritmi essenziali e protocolli crittografici. Il suo approccio approfondito, che comprende storia, matematica, algoritmi e complessità computazionale, lo rende una risorsa ideale per gli studenti universitari e per chiunque desideri comprendere il linguaggio crittografico contemporaneo.

Alan Turing di Andrew Hodges. Storia di un enigma è una profonda esplorazione della vita e dell’opera di Alan Turing. Andando oltre i suoi successi in tempo di guerra nel decifrare il codice Enigma, Hodges approfondisce l’ingegno matematico di Turing, i suoi contributi all’informatica moderna e le sue lotte personali. Questa biografia, che ricorda una spy story, rivela l’ambiente culturale e scientifico di Turing.

Libri in inglese

Applied Cryptography di Bruce Schneier funge da pietra angolare nel campo. Fornisce una panoramica dettagliata dei protocolli e degli algoritmi crittografici. È un tesoro di informazioni per gli sviluppatori, che descrive in dettaglio gli algoritmi crittografici del mondo reale come il Data Encryption Standard e i sistemi crittografici a chiave pubblica RSA. È un riferimento vitale per coloro che desiderano comprendere le applicazioni crittografiche oltre la semplice codifica e decodifica.

Infine, Codes and Ciphers di Alexander D’Agapeyeff offre una prospettiva antica sull’argomento. Documentando la storia della crittografia dal suo inizio ai tempi moderni, questo libro, scritto da un famoso crittografo, è una lettura affascinante per chiunque sia interessato all’evoluzione di questa arte e scienza segreta. Questa edizione ripubblicata, con la sua nuova biografia di D’Agapeyeff, è particolarmente preziosa per gli appassionati di storia della crittografia.

Lista dei migliori libri sui codici cifrati su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sui codici cifrati che sono disponibili su Amazon italiano (gli ultimi 2 sono in inglese):

