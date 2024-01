I 10 migliori libri sui curatori d’arte

Se hai intenzione di capire di più riguardo all’affascinante mondo della curatela d’arte, questa selezione di testi offre uno sguardo approfondito su un mondo in cui estetica, cultura e storia convergono. Ideali per appassionati d’arte, aspiranti curatori e studiosi di cultura, questi lavori coprono diversi aspetti della curatela, che vanno dalla guida pratica agli impatti culturali, riflettendo sul ruolo in evoluzione dei curatori nell’arte e nella società contemporanee.

Di cosa parlano i libri sui curatori d'arte?

Curatori d’assalto di David Balzer si tuffa nella tendenza onnipresente della curatela oltre l’arte, esaminandone l’influenza su vari aspetti di cultura. Il libro valuta criticamente l’ascesa dei curatori come influenzatori chiave nel mondo dell’arte e oltre, evidenziando il passaggio dalla semplice organizzazione dell’arte al modellamento delle tendenze e dei gusti culturali.

Diventa curatore di Gianni Romano costituisce un corso introduttivo al sistema dell’arte contemporanea, incentrato sul ruolo del curatore. Esplora l’evoluzione di questo ruolo da contesti istituzionali a indipendenti, facendo luce sulla natura multiforme della curatela e sulla sua influenza in espansione in vari settori culturali.

In Curatore. Autobiografia di un mestiere misterioso , Francesco Bonami offre un racconto personale del suo viaggio come uno dei curatori più rinomati al mondo. Il libro presenta una visione privilegiata del mondo dell’arte, mescolando aneddoti divertenti con approfondimenti sulle complessità e le sorprese della vita di un curatore.

Manuale pratico del curatore di Domenico Scudero è una guida completa alle tecniche e agli strumenti curatoriali. Approfondisce le specifiche dell’allestimento di mostre, comprese le tecnologie multimediali, e offre preziosi spunti per coloro che si occupano di cultura dell’arte contemporanea e organizzazione di eventi.

L’autunno caldo del curatore di Marco Baravalle esamina le sfide affrontate dalle istituzioni artistiche durante il neoliberismo e la crisi del Covid-19 pandemia. Il libro indaga le risposte e le alternative proposte da artisti e curatori per superare queste crisi, offrendo una prospettiva critica sulla scena artistica contemporanea.

Scrivere d’arte: Vademecum per studenti d’arte, artisti, curatori, galleristi, addetti stampa, storyteller dell’arte, semplici appassionati è una risorsa pratica per chiunque sia coinvolto nella scrittura di arte. Affronta le sfide e le sfumature dell’articolazione dei concetti artistici ed è uno strumento essenziale per studenti, artisti e professionisti dell’arte.

Manuale del curatore , un altro lavoro perspicace di Domenico Scudero, fornisce un’esplorazione approfondita della storia e delle pratiche curatoriali. Il libro offre una ricca panoramica del ruolo del curatore dall’impressionismo a oggi, fondendo prospettive storiche e critiche.

I giovani curatori e l’arte contemporanea-Giovani curatori e arte contemporanea a cura di A. Rabottini, è una pubblicazione bilingue edizione che presenta i punti di vista e le esperienze dei giovani curatori europei. Incapsula la diversità e il dinamismo della curatela d’arte contemporanea, riflettendo sul futuro e sulle sfide della professione.

di Angela Vettese Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea approfondisce i materiali e i linguaggi dell’arte contemporanea. Sfida la percezione dell’arte come puramente concettuale, illustrando come gli artisti contemporanei utilizzano competenze diverse per creare le loro opere.

Infine, Io curatore di Giuseppe Salerno esplora il ruolo del curatore come visionario nel mondo dell’arte. Il libro riflette sulle prospettive e sui contributi unici di artisti e curatori nel plasmare il nostro panorama culturale, sottolineando il valore della creatività e della diversità.

Lista dei migliori libri sui curatori d'arte su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri sui curatori d’arte che si possono trovare su Amazon:

Curatori d’assalto. L’irrefrenabile impulso alla curatela nel mondo dell’arte e in tutto il resto

Titolo: Curatori d’assalto

Sottotitolo: L’irrefrenabile impulso alla curatela nel mondo dell’arte e in tutto il resto

ISBN-13: 978-8860101655

Autore: David Balzer

Traduttore: Nicoletta Poo

Editore: Johan & Levi

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 166

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Become a Curator

Titolo: Become a Curator

ISBN-13: 978-8874902071

Autore: Gianni Romano

Editore: Postmedia Books

Edizione: terza (20 gennaio 2019)

Pagine: 314

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Curator. Autobiografia di un mestiere misterioso

Titolo: Curator

Sottotitolo: Autobiografia di un mestiere misterioso

ISBN-13: 978-8831718318

Autore: Francesco Bonami

Editore: Marsilio

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Manuale pratico del curator. Tecniche e strumenti. Editoria e comunicazione

Titolo: Manuale pratico del curator

Sottotitolo: Tecniche e strumenti. Editoria e comunicazione

ISBN-13: 978-8849210484

Autore: Domenico Scudero

Editore: Gangemi Editore

Edizione: 2 novembre 2006

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’autunno caldo del curatore. Arte, neoliberismo, pandemia

Titolo: L’autunno caldo del curatore

Sottotitolo: Arte, neoliberismo, pandemia

ISBN-13: 978-8829712625

Autore: Marco Baravalle

Prefazione: Manuel Borja-Villel

Editore: Marsilio

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale del curator. Teoria e pratica della cura critica

Titolo: Manuale del curator

Sottotitolo: Teoria e pratica della cura critica

ISBN-13: 978-8849206777

Autore: Domenico Scudero

Editore: Gangemi Editore

Edizione: 10 febbraio 2005

Pagine: 3334

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Si fa con tutto. Il linguaggio dell’arte contemporanea

Titolo: Si fa con tutto

Sottotitolo: Il linguaggio dell’arte contemporanea

ISBN-13: 978-8858121917

Autore: Angela Vettese

Editore: Laterza

Edizione: seconda (19 novembre 2015)

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Io curatore

Titolo: Io curatore

ISBN-13: 978-8855353007

Autore: Giuseppe Salerno

Prefazione: Claudio Strinati

Editore: Bertoni

Edizione: 7 maggio 2021

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui curatori d'arte