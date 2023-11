I 10 migliori libri sui diamanti

I libri sui diamanti svelano il fascino di queste gemme preziose, illuminandone la storia e il valore multiforme.

Di cosa parlano i libri sui diamanti?

Il compendio si apre con Il tagliatore di diamanti , dove Michael Roach intreccia l’etica con l’alto rischio del mondo del commercio dei diamanti, proponendo un modo per raggiungere il successo e la ricchezza senza compromettere la propria vita spirituale. Il testo costituisce una miscela unica di senso degli affari e saggezza tibetana, offrendo spunti preziosi a coloro che lottano per la prosperità etica.

Passando a un’esplorazione più creativa, Diamanti di Armin Greder e Francesco Boille contrappone il fascino dei diamanti alla durezza realtà della loro acquisizione. Questo titolo approfondisce il lato più oscuro del commercio dei diamanti, una narrazione toccante adatta ai lettori attratti dalla relazione tra arte e critica sociale.

In materia di prospettive storico-scientifiche, Diamanti. Arte, storia, scienza offre uno sguardo completo sui diamanti attraverso le lenti dell’arte, della storia e della scienza. Questo volume, che cataloga una mostra di Roma, è pensato per gli appassionati desiderosi di comprendere la natura multiforme dei diamanti oltre le loro scintillanti facciate.

La selezione vira poi verso la geopolitica con Diamanti. Pratiche e stereotipi dell’estrazione mineraria in Sierra Leone di Lorenzo D’Angelo. Questo lavoro approfondisce le pratiche minerarie in Sierra Leone, analizzando gli stereotipi e fornendo una visione critica del settore dell’estrazione dei diamanti, adatta a coloro che sono interessati agli aspetti socio-economici delle comunità minerarie.

Diamanti di David Klein si propone come una guida pratica per i potenziali investitori in diamanti. Questa pubblicazione ha lo scopo di guidare il lettore attraverso le complessità dell’acquisto di diamanti, concentrandosi sull’evitare le trappole comuni e sul prendere decisioni informate, ideali per i principianti nel mercato delle pietre preziose.

Silvia Malaguzzi offre un’intrigante esplorazione dei gioielli nell’arte con Diamanti rubini e smeraldi . La pubblicazione accompagna i lettori attraverso un viaggio investigativo che spazia dal XIV al XIX secolo, analizzando quasi un centinaio di opere conservate nelle Gallerie degli Uffizi.

Libri in inglese

Renee Newman approfondisce il fascino dei diamanti con Diamonds . Questa guida comprende il viaggio dei diamanti dalla loro formazione geologica al loro posto stimato nella gioielleria. Sarebbe un riferimento adatto per i professionisti del settore delle gemme e per gli appassionati di pietre preziose di lusso, offrendo approfondimenti sulla valutazione dei diamanti e sui racconti romantici dietro alcune delle pietre più leggendarie del mondo.

Blood Diamonds di Greg Campbell presenta uno sguardo che fa riflettere sugli aspetti più oscuri dell’industria dei diamanti. Esplorando le miniere di diamanti della Sierra Leone, rivela il nesso tra pietre preziose e movimenti ribelli, mostrando come la ricerca di un settore possa devastare terre e persone.

Diamonds di Antoinette Matlins emerge come una guida per gli acquirenti di diamanti. I suoi contenuti sono rivolti ai consumatori che desiderano acquistare diamanti con fiducia, unendo consigli pratici a un patrimonio di conoscenze che potrebbe avvantaggiare anche collezionisti e appassionati.

Lista dei migliori libri sui diamanti su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri sui diamanti che si trovano su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Il tagliatore di diamanti. Etica, successo e denaro senza conflitti

Titolo: Il tagliatore di diamanti

Sottotitolo: Etica, successo e denaro senza conflitti

ISBN-13: 978-8848119610

Autore: Roach Michael (Geshe)

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 14 febbraio 2008

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diamanti

Titolo: Diamanti

ISBN-13: 978-8832070378

Autori: Armin Greder, Francesco Boille (Dopo), Riccardo Noury (Dopo)

Editore: Orecchio Acerbo

Edizione: 27 agosto 2020

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Diamanti. Arte, storia, scienza

Titolo: Diamanti

Sottotitolo: Arte, storia, scienza

ISBN-13: 978-8880164838

Autori: H. Bari (a cura di), Caterina Cardona (a cura di), G. Parodi (a cura di)

Editore: De Luca Editori d’Arte

Edizione: 1 marzo 2002

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Diamanti. Pratiche e stereotipi dell’estrazione mineraria in Sierra Leone

Titolo: Diamanti

Sottotitolo: Pratiche e stereotipi dell’estrazione mineraria in Sierra Leone

ISBN-13: 978-8883539732

Autore: Lorenzo D’Angelo

Editore: Meltemi

Edizione: 16 maggio 2019

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diamanti: Guida per acquistare e investire in diamanti

Titolo: Diamanti

Sottotitolo: Guida per acquistare e investire in diamanti

ISBN-13: 978-1520564463

Autore: David Klein

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 65

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diamanti rubini e smeraldi. Il linguaggio dei gioielli nei dipinti degli Uffizi

Titolo: Diamanti rubini e smeraldi

Sottotitolo: Il linguaggio dei gioielli nei dipinti degli Uffizi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 9791259580740

Autore: Silvia Malaguzzi

Editore: Nomos Edizioni

Edizione: illustrata (31 maggio 2023)

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cacciatori di diamanti

Titolo: Cacciatori di diamanti

ISBN-13: 978-8869057762

Autore: Wilbur Smith

Traduttore: Ginevra Massari

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: 16 luglio 2020

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diamonds: Their History, Sources, Qualities and Benefits

Titolo: Diamonds

Sottotitolo: Their History, Sources, Qualities and Benefits

ISBN-13: 978-0228103318

Autore: Renee Newman

Editore: Firefly Books Ltd

Edizione: 29 novembre 2021

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Blood Diamonds: Tracing the Deadly Path of the World’s Most Precious Stones

Titolo: Blood Diamonds

Sottotitolo: Tracing the Deadly Path of the World’s Most Precious Stones

ISBN-13: 978-0813339399

Autore: Greg Campbell

Editore: Westview Pr

Edizione: prima (3 settembre 2002)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











